Španělsko se veze na úspěšné ekonomické vlně. Překonává největší unijní lídry

V hospodářské kondici Španělsko momentálně překonává i největší unijní ekonomiky včetně Francie, Itálie či Německa. Celkový hospodářský růst za rok 2024 byl proti průměru celé Evropské unie dokonce dvojnásobný. Jen během posledního čtvrtého loňského kvartálu stoupl hrubý domácí produkt země meziročně o 0,8 procenta, píše web Euronews.

Ze zemí eurozóny se povedlo překonat loňské španělské hospodářské výsledky jen Maltě (6procentní růst), Chorvatsku (3,8 procenta) a Kypru (3,4 procenta). V dobré kondici jsou mimo jiné i španělské domácnosti, které se nebojí utrácet. Spotřeba španělských domácností loni stoupla o 1 procento, investice o 2,9 procenta a veřejné výdaje o 0,3 procenta.

Brzdou ještě výraznějšího růstu španělské ekonomiky byl však stagnující vývoz, který meziročně vzrostl jen o 0,1 procenta. Nicméně i všechna důležitá španělská odvětví si v roce 2024 vedla velmi dobře. Španělské stavebnictví posílilo o 2,7 procenta, zpracovatelský průmysl o 0,5 procenta, průmysl o 0,3 procenta a služby o 1 procento.

Turistická ekonomika

K výkonu španělské ekonomiky však značnou měrou přispěli turisté. Analytička Judit Montoriol Garrigaová ze společnosti CaixaBank pro Euronews uvedla, že Španělsko v roce 2024 přivítalo celkem 94 milionů turistů ze zahraničí, což je asi o 10 procent více než o rok dříve. S ještě lepšími výsledky navíc počítá španělský cestovní ruch letos, kdy se očekává zvýšení podílu cestovního ruchu na celkové španělské ekonomice z 12,9 na 13,2 procenta.

Rok 2025 by španělský hospodářský růst měl být o něco mírnější než v roce 2024, v porovnání s dalšími státy Evropské unie však bude stále velmi solidní. Podle prognózy OECD by si tamní ekonomika měla v roce 2025 polepšit o 2,6 procenta. Pro srovnání eurozóna by v průměru měla stoupnout jen o 1 procento. Třeba Německo, Francie či Itálie se na zmíněné jedno procento ani nejspíš nedostanou.

„Španělský růst bude v roce 2025 tažen zejména domácí poptávkou, klesajícími úrokovými sazbami, rostoucí kupní sílou domácností a pokračujícím využíváním unijních fondů,“ uvedla pro Euronews analytička Judit Montoriol Garrigaová.

Klesá nezaměstnanost

Analytici ale upozorňují, že drobnou komplikací je inflace. Podle nejnovějších dat se španělské spotřebitelské ceny v únoru meziročně zvýšily o 2,9 procenta. Obavy potvrzují i ceny španělských výrobců, které během letošního února stouply dokonce o 6,6 procenta. To by mohlo potvrzovat mnohé obavy, že firmy začnou tyto zvýšené náklady přenášet právě na spotřebitele. Únorový růst cen španělských výrobců byl totiž nejvyšší za poslední dva roky.

Ve srovnání se situací před vypuknutím koronavirové pandemie je ve Španělsku nižší i míra nezaměstnanosti. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku klesla na 10,6 procenta a díky tomu je nejnižší od roku 2008. Ve Španělsku postupně oživuje také úvěrová aktivita, Španělé zvyšují i svou poptávku po koupi vlastních nemovitostí, uzavírá Euronews.