Poslední data ukazují, že v pětadvaceti nejoblíbenějších španělských prázdninových destinacích u moře se počet domácích turistů meziročně snížili o více než 800 tisíc. Naopak počet zahraničních návštěvníků se zvedl o 1,94 milionu, píše portál Der Standard.

Podobný trend bude pravděpodobně pokračovat i letos. Španělsko jako druhá nejvíce navštěvovaná země světa po Francii totiž očekává, že do země v roce 2025 dorazí rekordních 100 milionů zahraničních turistů. Řadě španělských turistů se to ale nelíbí a pod palbou kritiky jsou hlavně rostoucí ceny.

„Ceny neuvěřitelně vzrostly. Celé španělské pobřeží je velmi drahé,“ domnívá se šestadvacetiletá Wendy Davilová, která na letošní letní prázdniny spolu se svým přítelem původně plánovala několikadenní pobyt na jižním španělském pobřeží. Nakonec se ale kvůli vysokým cenám rozhodla pro alternativní plán.

Tím se stala dostupnější návštěva španělského vnitrozemského města Burgos, která je proslavené díky gotické katedrále. „Španělé už nejezdí na dovolenou tam, kam chtějí, ale tam, kde na to mají,“ doplnila pro Der Standard šestadvacetiletá španělská turistka. Dodala, že by raději strávila alespoň několik dnů v Alicante u Středozemního moře.

Španělé kritizují drahé bydlení

Cestovní ruch se na španělském hrubém domácím produktu momentálně podílí více než 13 procenty. Ačkoliv pro řadu Španělů je z pohledu jejich příjmů nezbytný, některým se rostoucí význam masové turistiky nelíbí. Zejména kvůli bydlení, které je ve Španělsku i kvůli fenoménu krátkodobých pronájmů rok od roku dražší.

Rostou ale i ceny hotelů, což je zásadní faktor, proč se mnoho Španělů letos do oblíbených přímořských destinací nepodívá. Data společnosti Mabrian ukazují, že za poslední tři roky stouply ceny ubytování ve španělských hotelech o 23 procent. Podobně je to i s cenovou dostupností apartmánů přímo u moře.

Většina ubytovacích kapacit je navíc už od prvního letošního kvartálu beznadějně obsazená. „Pro španělské rekreanty je to rok od roku náročnější,“ říká Jose Maria Basanez ze společnosti Tecnitasa, která ceny monitoruje.

Domácí rekreanti mění moře za vnitrozemí

Podle statistik průměrný zahraniční turista strávil loni u španělského moře celkem 8 nocí. V případě domácího rekreanta to ale byla jen polovina této doby. Přitom Španělé dlouhé dovolené na domácím pobřeží dlouhodobě milují. V kurzu dlouhodobě byly i rodinné dovolené.

Stále častěji tak Španělé mění Baleárské ostrovy nebo Katalánsko za méně známé destinace v Andalusii či Kastilii, kde jsou ceny nižší. I přesto se i zde počet příchozích zahraniční turistů postupně zvyšuje. Příkladem je horské španělské městečko El Bosque, ve které se počet příchozích loni meziročně zvýšil o 22 procent.

Takové trendy navíc mohou do budoucna pokračovat. Diverzifikace turistické nabídky se totiž řadí mezi hlavní priority španělské vlády. „Pokud chceme i nadále být globálním lídrem v cestovním ruchu, musíme se zaměřit na decentralizaci turisticky oblíbených destinací,“ uzavřel před pro Der Standard španělský ministr pro cestovní ruch Jordi Hereu. Dodal, že do budoucna chce změnit dosavadní trendy a dostat turisty také do míst, kam se minimálně zatím příliš nehrnou.