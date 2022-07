Inflace a chaos na letištích lidi neodradily. Španělsko čeká rekordní sezonu

Oslovení odborníci pro agenturu Bloomberg uvedli, že španělský cestovní ruch se vzpamatoval o rok dříve, než původně předpokládali. Pro Španělsko jde o skvělou zprávu, neboť turismus je dlouhodobě klíčovou složkou tamního hrubého domácího produktu.

„Španělský turismus překonal ta nejodvážnější očekávání. Ještě nedávno bylo těžké si myslet, že bychom se mohli letos vrátit na úroveň roku 2019,“ uvedl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg Carlos Cuerpo, který je součástí španělského ministerstva financí.

Cuerpo se také domnívá, že síla oživení cestovního ruchu z posledních týdnů by mohla zvýšit růstová očekávání pro celý letošní rok. To by pomohlo zmírnit hospodářské škody, které země v minulých letech kvůli pandemii nemoci covid-19 utrpěla.

Turistické šílenství ve Španělsku naznačuje, že návštěvníci prozatím vysokou míru inflace příliš neřeší, a to i přesto, že se tempo zdražování v zemi nyní blíží svému čtyřicetiletému maximu.

Díky vysokému počtu návštěvníků shánějí španělské restaurace rychle nové pracovníky a prognózují, že se zaměstnanost v oblasti cestovního ruchu v zemi nyní přiblíží rekordu z roku 2019.

Poptávku po cestování na jih Evropy zatím nesnížily ani stávky palubního personálu. „Problémy na letištích způsobily určité škody, ale jen dočasně. Souhrnné prognózy nyní ukazují, že léto bude pro Španělsko dobré,“ uvedl pro Bloomberg Alberto Urtasun, který je vedoucím oddělení ekonomických prognóz španělské centrální banky.

Někteří analytici ale varují, že hospodářská konjunktura může ve Španělsku brzy odeznít, a to ve chvíli, kdy se v ekonomice případně projeví nedostatek energetických zdrojů. Ten by mohl dále navýšit spotřebitelské ceny a zredukovat nashromážděné úspory během pandemie. Nasvědčuje tomu i chabá spotřebitelská důvěra, která v Evropě během června klesla na téměř rekordní minimum.

„Letošní léto je ovlivněno touhou jet na dovolenou za každou cenu,“ dodala ekonomka Maria Romero Painagua z madridské poradenské společnosti Afi s tím, že turistické oživení se během letošního léta pravděpodobně projeví v celé jižní Evropě. Mělo by jít také hlavně o Řecko a Portugalsko.

Podle údajů španělského ministerstva pro cestovníh ruch navštívilo zemi v prvních pěti měsících roku 2022 celkem 22,7 milionu lidí. To je asi sedmkrát více než ve stejném období roku 2021. V únoru tohoto roku se počet příchozích turistů vyšlphal na 71 % úrovně ze stejného období roku 2019.