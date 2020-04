Nezaměstnanost ve Španělsku může vzrůst na 22 procent, odhadla banka

V tom nejhorším scénáři by nezaměstnanost ze současných 14 procent (jedno z nejvyšších čísel v EU) vystoupala k 22 procentům a trh práce by se vrátil na úroveň z dob dluhové krize před deseti lety. Trh práce ve Španělsku je velmi zranitelný, neboť se ekonomika do velké míry opírá o zaměstnance pracující na částečný úvazek a hospodářství je do velké míry závislé na příjmech z cestovního ruchu.

Tamní centrální banka odhaduje, že ekonomika by mohla klesnout o 6,8 až 12 procent. Hloubka propadu závisí na době trvání bezpečnostních opatření. Klíčové je především to, zda se opatření uvolní po uplynutí plánovaných osmi týdnů, nebo se protáhnou o další čtyři týdny. I přes momentálně nepříznivou situaci je centrální banka optimistická. Ačkoliv dopad na španělskou ekonomiku označila za velmi závažný, předpokládá, že ve druhé polovině roku přijde zlepšení. V příštím roce by už ekonomika měla ožít odhadem o 5,5 až 8,5 procenta.

S poklesem ve Španělsku počítají i ostatní instituce. Mezinárodní měnový fond (MMF) tento měsíc mluvil o letošním poklesu o osm procent. Na příští rok počítá s růstem o 4,3 procenta.



Celkový počet nakažených nemocí covid-19 ve Španělsku překročil 200 tisíc. Země je tak z hlediska počtu registrovaných infikovaných druhou nejvíce zasaženou zemí po Spojených státech. Nákaze už ve Španělsku k dnešnímu dni podlehlo 20 852 lidí.