Z obřího plakátu nad vchodem do madridské stanice Sol se usmívá premiér Pedro Sánchez. Ještě před několika týdny se na náměstí před stanicí scházely davy lidí a požadovaly po vládě dostupnější bydlení. Dole na nástupišti mezitím cestující čekali na zpožděné vlaky do práce. Některým z nich podle agentury Bloomberg spolkne nájem skoro celou výplatu.
Nedaleko stanice čeká na kamaráda jednadvacetiletá Salomé Iglesiasová. Studuje mezinárodní vztahy a při škole si přivydělává, kde se dá. Na vlastní bydlení by potřebovala vydělávat více, zatím proto žije s rodiči v centru Madridu.
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„Měli nás hájit. Nakonec hájili jen vlastní zájmy a zájmy těch, kdo mají peníze,“ říká o španělských politicích pro Bloomberg. Dodává, že se voleb 29. listopadu hodlá zdržet.
Ceny bytů rostou rychleji než výplaty
Podle madridského institutu Fedea klesnou po zaplacení nájmu pod hranici chudoby další téměř dva miliony domácností. Minimální mzda mezi lety 2018 a 2024 vzrostla o 54 procent. Medián mezd se však zvyšoval výrazně pomaleji, a mladým lidem ve Španělsku se tak šance na vlastní bydlení stále více vzdaluje. Ceny nemovitostí totiž rostly zhruba dvakrát rychleji než mzdy.
Po započtení inflace se životní úroveň španělských domácností v přepočtu na obyvatele za dvacet let zvýšila asi o 11 procent. V celé Evropské unii byl za stejnou dobu průměrný nárůst zhruba dvojnásobný.
„Když se podíváte na růst a další ukazatele, Španělsku se daří. Jenže spousta lidí z toho ve svém každodenním životě moc nemá,“ říká pro agenturu Bloomberg ekonom banky ING Pablo Muylle.
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Menší byt, o šest tisíc vyšší nájem
Po realitní krizi v roce 2008 se ve Španělsku staví výrazně méně bytů než dříve. Zájemců o bydlení přitom přibývá. Mezi lety 2021 a 2024 se do země přistěhovalo o více než dva miliony lidí více, než se z ní odstěhovalo. V oblíbených turistických městech navíc majitelé část bytů pronajímají návštěvníkům na několik nocí prostřednictvím Airbnb a dalších podobných platforem.
Sedmapadesátiletá tanečnice Paloma Díazová platila za svůj byt v Madridu 750 eur měsíčně, tedy v přepočtu asi 18 tisíc korun. Když dům koupili noví majitelé, chtěli, aby se všichni nájemníci odstěhovali. Díazová v bytě zůstala ještě téměř dva roky a po celou dobu platila stejný nájem. V únoru se přestěhovala do malé garsonky v madridské čtvrti Carabanchel. Měsíčně za ni platí tisíc eur, tedy přibližně 24 tisíc korun.
„Je vám hrozně, když vás z domova vytlačí milionáři a turisté,“ říká.
Vystěhování seniorky vyvolalo protesty
Protesty nabraly na síle v září po vystěhování sedmaosmdesátileté Maríi del Carmen Abascalové. Sdružení nájemníků, které ji zastupovalo, svolalo demonstrace na madridské náměstí Sol. Později se přidaly odbory a Španělsko zažilo první generální stávku od roku 2012.
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Sánchez vyhlásil předčasné volby poté, co jeho návrh na řešení bytové krize narazil v parlamentu. Ve většině průzkumů mají před socialisty náskok lidovci v čele s Albertem Núñezem Feijóem. Spolu s krajně pravicovou stranou Vox by podle odhadů získali pohodlnou většinu, uzavírá Bloomberg.