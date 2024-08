Věříme ve spalovací motor. Španělský gigant vsadil na biopaliva z odpadu

V úzkém údolí nedaleko starobylého španělského města Cartagena tým asi sto padesáti inženýrů dokončil přestavbu závodu, který by se mohl stát milníkem ve světě dopravy. „Používáme použitý kuchyňský olej, ale lze použít i jiný odpad,“ popisuje provoz Emilio Mayoral, který stavbu řídí. Dodává, že firma je zatím ve výrobě paliv z odpadu v počátcích, píše list The New York Times.

Společnost Repsol tvrdí, že její alternativní paliva sníží emise až o 90 procent ve srovnání s produkty, které nahradí. Nová paliva při své spotřebě sice vypouštějí určité množství oxidu uhličitého, ale vyrábějí se z rostlin a jiných organismů, které během svého života oxid uhličitý absorbovaly, což je zohledněno při výpočtu emisí.

Další výhodou těchto paliv je, že jsou stejně výkonná jako jejich protějšky z fosilních paliv. A to dokonce i v chladném severoevropském klimatu, které některým palivům působí problémy,“ říká Mayoral.

Španělsko – ráj biopaliv

Společnost Repsol sídlící v Madridu je jednou z největších evropských energetických firem. Zaměstnává 26 000 lidí a má více než 4 500 čerpacích stanic. V Repsolu sázejí na to, že pokročilá biopaliva, jako je to, které se vyrábí v závodě v Cartageně, budou hrát důležitou roli v dopravě i v budoucnosti, a to i navzdory růstu trhu s elektrickými vozidly.

„Zákonodárci nemají jinou možnost než se nadále přiklánět k biopalivům,“ říká Charles Jans, viceprezident pro poradenství společnosti Argus Media, která se zabývá výzkumem komodit. Mezinárodní energetická agentura předpovídá, že spotřeba těchto paliv se do roku 2030 celosvětově zvýší o dvacet procent.

Společnost Repsol proto nyní předpokládá, že její domácí trh se stane pro biopaliva rájem. Někteří její konkurenti již zavřeli tradiční ropné rafinerie, Repsol naopak plánuje postupně modernizovat svá zařízení a přejít na výrobu ekologičtějších paliv.

„Velmi usilujeme o to, abychom naše rafinerie nezavírali, ale transformovali je,“ říká Luis Cabra, zástupce generálního ředitele společnosti, který zodpovědný za energetickou transformaci Repsolu. „Stále věříme ve spalovací motor,“ dodal.

Odpad jako problém

Přerod Repsolu a dalších společností vyvolala nařízení Evropské unie, která mají směřovat k řešení klimatické krize. Firmy jsou nyní například povinny dodávat na letiště letecké palivo obsahující stále větší podíl tzv. udržitelné složky, která nepochází z fosilních zdrojů, a to od dvou procent v roce 2025 až do roku 2050, kdy se podíl zvýší na 70 procent.

Dostupnost a zdroje odpadů, jako je například kuchyňský olej, jsou však pro toto odvětví potenciální překážkou. Někteří ochránci životního prostředí jsou totiž skeptičtí, pokud jde o ekologičnost nových paliv. Tvrdí například, že ingredience bude pravděpodobně nutné dopravovat z celého světa, což povede ke vzniku emisí.

„Bude velmi obtížné získat dostatek zdrojů,“ říká Javier Andaluz, koordinátor pro klima a energii ve sdružení Ecologistas en Acción. „I kdyby se vzal použitý olej ze všech restaurací ve Španělsku, nestačilo by to.“

A zas ta Čína...

Podle analytiků problém ještě zhoršuje skutečnost, že na ceny v Evropě tlačí dovoz levné bionafty z Číny i obavy z nadměrné nabídky. Podle společnosti Argus cena udržitelného leteckého paliva za poslední rok klesla o více než 40 procent na přibližně 1 769 amerických dolarů (40 000 Kč) za metrickou tunu, i když je stále mnohem vyšší než cena běžného leteckého paliva, které se prodává za přibližně 750 dolarů (17 000 Kč) za tunu.

Právě tyto problémy vedly některé energetické společnosti k tomu, že od biopaliv ustoupily. V červenci největší evropská energetická společnost Shell oznámila, že dočasně pozastaví výstavbu velkého závodu na výrobu biopaliv v nizozemském Rotterdamu, částečně kvůli podmínkám na trhu. Společnost uvedla, že provede odpis ve výši téměř 800 milionů dolarů (18 miliardy Kč). V prosinci zahájila Evropská unie vyšetřování údajného dumpingu čínské bionafty. V červenci uvedla, že na dovoz z Číny předběžně uvalí cla ve výši až 36,4 procenta.

Luis Cabra ze společnosti Repsol říká, že očekává větší kontrolu čínského dovozu biopaliv. „Nemusejí totiž být vyráběna podle stejných kritérií udržitelnosti jako v Evropě,“ dodává. Analytici přesto tvrdí, že typ paliva, který Repsol vyrábí, má pravděpodobně budoucnost. Společnost tak má dobrou pozici, protože začala vyrábět včas, a tak si pravděpodobně zajistila dodavatele. V červenci společnost Repsol uvedl, že očekává, že závod v Cartageně bude v roce 2024 dosahovat zisku až 140 milionů eur (3,1 miliardy Kč).