Sagrada Familia se dokončí v roce 2026, vášně budí plánované schodiště

Esteve Camps, předseda organizace pověřené dokončením Gaudího díla, oznámil datum dokončení stavby minulou středu. Uvedl, že peněz i materiálu je dostatek. Po dokončení centrální věže s výškou 172,5 metru zasvěcené Ježíši Kristu se katedrála Sagrada Familia stane nejvyšší stavbou Barcelony. Informaci přinesl deník The Guardian.

Když se v roce 1882 začalo s pracemi, byla na místě kostela volná zemědělská půda. Během dalších desetiletí se kolem staveniště však rozrostlo město. Plánované schodiště, které se má táhnout přes dva velké městské bloky, by znamenalo vystěhování asi tisícovky rodin a podniků. Tento krok mnozí odborníci zpochybňují. Camps však trvá na tom, že schodiště bylo vždy součástí architektova původního plánu a je třeba ho respektovat.

„Řídíme se Gaudího plánem do písmene,“ řekl Camps. Uvedl, že plán předložený místnímu úřadu v roce 1915, který Gaudí podepsal, schodiště obsahuje. Dodal, že o plánu se momentálně jedná se starostou Barcelony Jaumem Collbonim, protože poslední slovo má místní úřad. „Nemám křišťálovou kouli, která by mi řekla, kdy rada rozhodne. Jsme ale Gaudího dědici a nemůžeme se jeho projektu zříci,“ dodal Camps.

Obyvatele španělské Barcelony, kterých by se budoucí stavební práce na katedrále mohly dotknout, si však o záměru myslí něco jiného. Zastupuje je Salvador Barroso, který podle Euronews tvrdí, že se bourání může týkat až patnácti tisíc lidí.

Antonio Gaudí (1852–1926) je autorem i několika dalších unikátních staveb v Barceloně, stavbě chrámu zasvětil několik posledních let života. Po architektově smrti se pokračovalo ve stavbě podle jeho návrhů. Během občanské války ve druhé polovině třicátých let však část stavby vyhořela a zničeny přitom byly i Gaudího plány a modely. Ty posléze obnovil architekt Francesco de Paula Quintana, někdejší Gaudího spolupracovník.

„Náš návrh jak pro radnici, tak pro stavební výbor říká, že je nám v našich domech velmi dobře. Zaplatili jsme za ně a jsou naprosto legální,“ říká Barroso. Lidé se navíc neobávají jen samotného nuceného stěhování, ale i budoucí podoby místa, na kterém slavný chrám stojí.

Poukazují při tom na městský urbanistický plán, podle nějž se mají jejich uliční bloky změnit v takzvané zelené zóny, které mají zklidnit dopravu v okolí a rozšířit prostor pro chodce a cyklisty. A kromě nich i pro turisty, ještě před covidem svatostánek navštívilo zhruba 4,5 milionu lidí ročně

Poezie architektury

Stavbu kostela Sagrada Familia již od počátku pronásledovalo mnoho nezdarů. Nejprve zasáhla první světová válka, později několikrát došly peníze. Naposledy vedla k dvouletému přerušení prací na stavbě pandemie covidu. Před příchodem masové turistiky práce financovaly výhradně dary, finanční toky tak byly nepředvídatelné. Mnozí pochybovali, že dílo bude vůbec kdy dokončeno. „Je to poezie architektury (...) chrám, který nikdy nebude dokončen, který se neustále staví,“ popsal stavbu například katalánský básník Joan Maragall.

Turistický ruch je již několik desetiletí zárukou stálých příjmů katalánské metropole. Ročně ji navštíví téměř 5 milionů návštěvníků, kteří zaplatí v průměru 25–40 eur (604–1 000 Kč) za návštěvu. O něco více než polovina z těchto 125 milionů eur putuje právě na dokončení prací. Jak se utratí zbytek, zůstává záhadou, neboť církev není povinna zveřejňovat své účty.

Sagrada Familia je dnes považována za jeden z divů moderního světa, nebylo to tak ale vždy. Například malíř Salvador Dalí popsal její děsivou a poživačnou krásu, zatímco spisovatel George Orwell ji považoval za jednu z nejodpornějších staveb na světě. „Anarchisté projevili nedostatek vkusu, když ji nevyhodili do povětří, když k tomu měli příležitost,“ uvedl vizionářský literát podle The Guardianu.