Balená voda zatíží ekosystém 1400krát více než kohoutková, sečetla studie

Jde o vůbec první výzkum svého druhu. Hlavní město Španělska má zhruba 1,6 milionu obyvatel a balená voda je tam stále oblíbená. A to i přesto, že kvalita tamní kohoutkové vody se v posledních letech zlepšuje.

Pokud by všichni tamní obyvatelé přešli na pití balené vody, náklady spojené s těžbou a zpracováním surovin by činily 83,9 milionu dolarů ročně (zhruba 1,8 miliardy korun). Studie upozorňuje, že by to mělo 1400krát větší dopad na ekosystémy a představovalo by to 3500krát vyšší náklady. Kromě toho by konzumování balené vody všemi obyvateli španělské metropole vedlo ke ztrátě 1,43 živočišného druhu za rok.

Nebezpečná chemie v kohoutkové vodě?

Výzkumnice ISGlobal Cristina Villaneuva uvádí, že za posledních několik let došlo v hlavním městě k podstatnému zlepšení kvality vody z kohoutku. „Toto značné zlepšení se však nepromítlo ve zvýšení spotřeby vody z vodovodu, což naznačuje, že spotřeba vody mohla být podnícena jinými subjektivními faktory, než je kvalita,“ uvedla.

Jde například o přítomnost chemických sloučenin, jako jsou trihalomethany, které jsou spojovány například s rakovinou močového měchýře.

„I když je pravda, že voda z kohoutku může obsahovat trihalometany, které vznikají jako produkty dezinfekčního procesu a jsou spojovány s rakovinou močového měchýře, naše studie ukazuje, že vzhledem k vysoké kvalitě kohoutkové vody v Barceloně je riziko pro zdraví malé, a to zvláště, pokud vezmeme v úvahu celkové dopady balené vody,“ zmínila Villaneuva.

Autoři studie tak došli k závěru, že snížení dopadů na životní prostředí vyvažuje malé riziko spojené s rakovinou močového měchýře právě pitím vody z kohoutku. „Myslím si, že tato studie může pomoci snížit spotřebu balené vody, ale potřebujeme aktivnější politiku, která to změní,“ uvedla Villaneuva.

„Lidé věří balené vodě, protože inzerenti odvedli dobrou práci a přesvědčili lidi, že jde o dobrou volbu. Takže potřebujeme úsilí na druhé straně,“ doplnila.