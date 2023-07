Spánková turistika je in. Hotely vycházejí vstříc novým přáním cestovatelů

Nedávná studie zjistila zneklidňující fakta o špatných spánkových návycích Britů. Podle výzkumu provedeného společností Direct Line Group spí každý sedmý Angličan méně než pět hodin denně, a to je podle odborníků nebezpečně málo.

Mnoho lidí se tak nyní hlásí k novému cestovnímu trendu, takzvané spánkové turistice. „Dnes už nestačí, aby hotely nabízely wellness jen jako vedlejší produkt k ubytování. Musí se mu věnovat komplexněji a nabízet ho s konkrétním cílem,“ říká v rozhovoru pro časopis Condé Nast Traveller Jules Perowne, generální ředitel a zakladatel společnosti Perowne International. Cestovatelé podle něj v poslední době stále více doufají ve spánkové útočiště, které by využívali během svých dovolených. Těch, kterým jde o kvalitní spaní, přibývá již při objednávkách pobytů. „Stále žádanějším požadavkem turistů je v současné době právě zlepšení a zkvalitnění spánku,“ dodává.

Masáže i hypnóza

Na nový trend samozřejmě zareagovaly i mnohé hotely. Uvědomily si totiž, že spánek v dokonalému cestovatelskému zážitku turistů neodmyslitelně patří. Nejde však jen o samotné hotelové ložnice. Mnoho zařízení nabízí spánek jako nedílnou součást nabízeného kompletního wellness zážitku. Například londýnský hotel Rosewood, který se nachází nedaleko Covent Garden, poskytuje hostům například dvouhodinovou spánkovou kúru, 60minutové CBD masáže obličeje, jógu anebo meditaci vedoucí k lepšímu spánku.

Jiná hotelová zařízení nabízejí speciální přikrývky i polštáře do ložnic, ty vyhovují jakémukoli způsobu spánku, ať už na zádech nebo na boku. Další hotely nabízejí spánkové meditace poskytované registrovanými hypnoterapeuty a odborníky na spánek.

Malminder Gillová, hypnoterapeutka a odbornice na spánek z Londýna, připisuje vznik trendu spánkové turistiky obecně rostoucímu zájmu o služby wellness/longevity. „Hosté chtějí víc než jen postel na přespání; požadují zážitek a něco, co zlepší jejich pohodu. Kvalitní spánek má mnoho pozitivních účinků na tělo i psychiku,“ říká.

Wellness vede

Podle Dr. Rebeccy Robbinsové, odbornice v oblasti spánku, lidé více řeší vlastní spaní již od pandemie covidu. „Ti, kteří si chtějí dovolenou užít, si často spojují cestování s opulentními jídly, atrakcemi a věcmi, které na cestách obvykle děláte,“ říká. Vše je ale podle ní na úkor spánku. „Myslím, že nyní došlo k obrovskému posunu v upřednostňování wellness a pohody před ostatními zážitky,“ dodává.

Pandemie covidu změnila způsob, jakým mnoho lidí do té doby spalo. Polovina respondentů britské studie přiznává, že vlastní návyky změnili právě za covidu.„Spánková turistika je wellness trend, na který jsme všichni čekali,“ potvrzuje Sarah Wildeová, konzultantka pro spánek ve společnosti Beyond Insomnia: Nárůst spánkové turistiky je podle ní fascinujícím výsledkem nového zájmu o kvalitní spánek. „Ať už se chystáte nechat si spánek monitorovat nebo si zajistit optimální prostředí pro něj, ukazuje to, jak moc jsme si ho konečně začali vážit,“ uzavírá Wildeová podle časopisu Condé Nast Traveller.