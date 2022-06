Europarlament podpořil zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035

Přísnější normy pro emise CO2 mají přimět automobilky, aby přestaly vyrábět auta se spalovacími motory a zaměřily se na elektromobily. Opatření je součástí klimatického balíčku, jehož cílem je výrazně snížit emise skleníkových plynů do roku 2030, aby do roku 2050 EU dosáhla uhlíkové neutrality. Europoslanci ve středu hlasovali o několika dalších legislativních návrzích z tohoto balíčku a některé vrátili do výborů EP.