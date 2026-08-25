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SpaceX postaví čtvrtý kosmodrom pro Starship. Projekt má stát 100 miliard dolarů

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  22:01
Muskovo město Starbase roste raketovým tempem. S ním ale i odpor části...

Muskovo město Starbase roste raketovým tempem. S ním ale i odpor části obyvatel. (18. května 2026) | foto: AP

ilustrační snímek
Elon Musk a Donald Trump na základně SpaceX v Boca Chica v Texasu (19....
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Detail lodi S39 při odletu ze základy Starbase v Texasu půl hodiny po půlnoci...
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Americká vesmírná společnost SpaceX v úterý představila projekt nového rozsáhlého kosmodromu pro své lodě Starship, který chce postavit v jižní Louisianě nejméně za 100 miliard dolarů (přes dva biliony Kč). Dohodu o zahájení výstavby čtvrtého kosmického přístavu, jež plánuje na příští rok, firma oznámila na společné akci s guvernérem Jeffem Landrym a dalšími představiteli tohoto státu na jihu USA.

Areál s názvem Starbase Louisiana se má rozkládat v okrese Vermilion Parish na ploše přes 50 tisíc hektarů, osmkrát větší, než činí rozloha Manhattanu. Půjde o první kosmodrom firmy mimo území jižního Texasu. Navržen je tak, aby z něj mohly startovat „tisíce letů Starship ročně“, uvedla společnost.

„Starbase Louisiana bude ve finále disponovat více než tuctem odpalovacích věží, což umožní přes 30 vzletů lodi Starship denně, a stane se tak největší startovací základnou na Zemi!“ uvedl na síti X Elon Musk.

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Zakladatel SpaceX a nejbohatší člověk planety je ovšem znám svými často přehnanými sliby a příliš optimistickými termíny, poznamenala agentura AFP.

Pobřežní mokřady se mají proměnit na zcela soběstačný kosmodrom s vlastní výrobou pohonných hmot i elektřiny, kapacitou pro dopravu v hlubokých vodách, zařízeními pro přípravu lodí a pravděpodobně i letištěm, uvedla dále SpaceX.

První Starship odtud má odstartovat už v roce 2029. Podle Reuters půjde o klíčovou základnu pro ambiciózní plány firmy v oblasti vypouštění satelitů s umělou inteligencí.

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SpaceX dále uvedla, že díky projektu v regionu vznikne více než 3 tisíce nových pracovních míst. Společnost však čelí také negativním postojům mnoha obyvatel žijících v okolí jejích zařízení, kterým dělá starosti znečišťování životního prostředí či tlak na prodej pozemků, poznamenal Reuters.

Společnost SpaceX už řadu let vypouští své rakety z mysu Canaveral na Floridě, z Vandenbergovy základny amerických vesmírných sil v Kalifornii a ze Starbase, firemního městečka v jižním Texasu, kde firma vyvíjí lodě Starship a provádí zkušební starty.

Základny SpaceX v provozu (modré) a plánovaná nová v Lousianě (červená)

Základny SpaceX v provozu (modré) a plánovaná nová v Lousianě (červená)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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