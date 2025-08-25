Muskova SpaceX odložila desátý testovací let vesmírné lodi Starship. Jde o další nezdar

Autor: ,
  8:12
Společnost SpaceX odložila desátý testovací let kosmické lodi Starship. Jako důvod uvedla problémy s pozemními systémy. Jde o další v sérii neúspěchů ředitele společnosti Elona Muska v souvislosti se zkušebními starty největší a nejsilnější rakety na světě, píše agentura AFP.

„Dnešní desátý let Starship byl odložen, aby bylo dost času na vyřešení problémů s pozemními systémy,“ napsala na sociální síti X společnost SpaceX sedmnáct minut před plánovaným pondělním startem rakety v 1:30 SELČ z kosmodromu v jižním Texasu. Let měl trvat přibližně hodinu.

Muskova firma SpaceX otestovala technologii pro loď, která pošle k zemi ISS

V červnu raketa s vesmírnou lodí Starship explodovala, když byla na stojanu pro rutinní testy před startem do vesmíru. SpaceX informovala o problému, který nastal při testu.

Při květnovém zkušebním letu SpaceX zhruba po půl hodině ztratila nad řízením lodi kontrolu. Loď dosáhla vesmíru, ale poté se rozpadla, píše agentura AFP. Předchozí dvě lodě Starship se nikdy nedostaly dál než nad Karibik. Zkušební lety z počátku tohoto roku skončily jen několik minut po startu, přičemž trosky spadly do oceánu.

Start rakety Starship v pátek 7. března 2025
Kosmická loď nové generace Starship společnosti SpaceX na vrcholu nosné rakety Super Heavy, která byla vypuštěna ze základny Starbase. (27. května 2025)
Kouř po startu kosmické lodi nové generace Starship společnosti SpaceX. (27. května 2025)
Záběr z výbuch Starship pořízený
6 fotografií

Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska by chtěla použít loď Starship pro cestu na Měsíc. Firma ji zatím testuje bez lidské posádky.

Nový pokus o vyslání rakety by se podle webu SpaceX mohl uskutečnit v úterý v 1:30 SELČ.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

Muskova SpaceX odložila desátý testovací let vesmírné lodi Starship. Jde o další nezdar

Společnost SpaceX odložila desátý testovací let kosmické lodi Starship. Jako důvod uvedla problémy s pozemními systémy. Jde o další v sérii neúspěchů ředitele společnosti Elona Muska v souvislosti se...

25. srpna 2025  8:12

Giganti se požírají navzájem. Nežádoucí trend může poškodit Silicon Valley

Firmy v americkém Silicon Valley čím dál více bojují o odborníky specializované na vývoj umělé inteligence. Přistupují přitom k metodám, které ještě před pár lety působily téměř nemyslitelně. Giganti...

25. srpna 2025

Chytrá krabička vytěží fotovoltaiku na maximum. Ušetří tisíce, chrání před výpadky

Premium

Řada nových zákazníků si při instalaci domácí fotovoltaiky pořizuje rovnou i tzv. chytré řízení. Ještě vyšší energetická ochrana domácností před blackoutem, a ještě lepší návratnost peněz,...

25. srpna 2025

Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Reaguje tak na celosvětový trend

Dánská pošta PostNord se po více než 400 letech rozhodla ukončit svou činnost a soustředit se pouze na jednu doručovací oblast – balíky. Z hlavního města Kodaně pomalu mizí poštovní schránky a na...

24. srpna 2025

Nejistota Made in USA. Poptávka po krabicích klesla nejníže od roku 2015

Potíže amerického maloobchodu a celé ekonomiky naznačují i prodeje vlnité lepenky, tedy materiálu používaného k výrobě krabic. Firmy vyčkávají, jak se americká celní politika odrazí do nákladů a...

24. srpna 2025

Pokud existuje jasný poražený, je to řidič-člověk. Lyft sází na robotaxi

Společnost Lyft začala v americké Atlantě testovat robotické taxi a plánuje rozšíření takové služby i do jiných amerických měst. Taxi bez řidiče má firma v plánu nasadit i do Evropy. „Pokud existuje...

24. srpna 2025

Prodej chat a chalup narostl meziročně skoro o desetinu, ceny opět stoupají

Češi v letošním roce zatím prodali 1545 chat a chalup, meziročně o devět procent více. Celková hodnota prodaných nemovitostí činila do července přes 4,4 miliardy korun, tedy o 200 milionů korun více...

24. srpna 2025  11:10

Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Proč to tak je a jak to můžou změnit

Češi přeplácejí za elektřinu miliardy korun ročně. Týká se to zejména spotřebitelů, kteří mají u svých dodavatelů staré smlouvy na dobu neurčitou. Těch je v Česku více než polovina. Takové smlouvy...

24. srpna 2025  10:04

Masové kuličky v novém hávu. IKEA se spojila se slavným designérem

Švédský nábytkový gigant IKEA představuje první produkt nové kolekce navržené designérem Gustafem Westmanem. Masové kuličky, kterých se každoročně prodají v miliardových objemech po celém světě,...

24. srpna 2025

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

24. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Labubu předhání Barbie. Čínská značka přepisuje dějiny hračkářského průmyslu

Postavička zubatého skřítka Labubu se stala globálním fenoménem. Čínská společnost Pop Mart, jež stojí za jejím úspěchem, již překonala tradiční značky jako Barbie nebo Transformers a během roku...

24. srpna 2025

Prostěradlo za sto tisíc uspí, probudí i zahraje. Má ho doma Musk i Zuckerberg

Americký startup Eight Sleep získal od investorů dalších sto milionů dolarů na rozvoj svého hi-tech ložního prádla. Se svým chytrým prostěradlem, které během spánku měří životní funkce, chce zamířit...

23. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.