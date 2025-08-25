„Dnešní desátý let Starship byl odložen, aby bylo dost času na vyřešení problémů s pozemními systémy,“ napsala na sociální síti X společnost SpaceX sedmnáct minut před plánovaným pondělním startem rakety v 1:30 SELČ z kosmodromu v jižním Texasu. Let měl trvat přibližně hodinu.
V červnu raketa s vesmírnou lodí Starship explodovala, když byla na stojanu pro rutinní testy před startem do vesmíru. SpaceX informovala o problému, který nastal při testu.
Při květnovém zkušebním letu SpaceX zhruba po půl hodině ztratila nad řízením lodi kontrolu. Loď dosáhla vesmíru, ale poté se rozpadla, píše agentura AFP. Předchozí dvě lodě Starship se nikdy nedostaly dál než nad Karibik. Zkušební lety z počátku tohoto roku skončily jen několik minut po startu, přičemž trosky spadly do oceánu.
Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska by chtěla použít loď Starship pro cestu na Měsíc. Firma ji zatím testuje bez lidské posádky.
Nový pokus o vyslání rakety by se podle webu SpaceX mohl uskutečnit v úterý v 1:30 SELČ.