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Vily, Ferrari a Rolex. Zaměstnanci SpaceX sní o životě po vstupu firmy na burzu

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  20:00
Očekávaný vstup společnosti SpaceX na burzu by mohl vytvořit tisíce nových dolarových milionářů i několik miliardářů. Přestože zaměstnanci nebudou mít možnost své akcie okamžitě prodat, mnozí už nyní plánují, jak s majetkem naloží v budoucnu. Nově nabyté bohatství by mohlo rozhýbat trh s luxusními nemovitostmi a zvýšit poptávku po luxusním zboží.
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Předpokládá se rostoucí zájem o luxusní hodinky, sportovní vozy i soukromé lety. Největší poptávka by však mohla směřovat na trh s nemovitostmi. Realitní makléř Gerard Bisignano ze společnosti Vista Sotheby’s pro CNBC uvedl, že v posledních týdnech zaznamenal zvýšený zájem dlouholetých zaměstnanců SpaceX o nákup nemovitostí v kalifornské oblasti South Bay.

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Kalifornské sídlo SpaceX leží nedaleko prestižních přímořských lokalit Manhattan Beach, Redondo Beach, Hermosa Beach a Palos Verdes Estates. Právě zde realitní makléři očekávají zvýšený zájem o luxusní bydlení. Růst poptávky by se mohl projevit také u rekreačních nemovitostí v oblíbených destinacích, jako jsou Mammoth Lakes, Palm Springs nebo oblast jezera Tahoe.

Stejně jako po IPO Facebooku

Většina zájemců je ve věku mezi 35 a 45 lety. „Mnozí z nich sami nemohou uvěřit, že si brzy budou moci dovolit například koupit dům svým rodičům. Najednou budou mít k dispozici značné finanční prostředky a budou si moci splnit sny, které byly dosud mimo jejich dosah,“ uvedl pro CNBC Gerard Bisignano.

Rostoucí zájem hlásí také realitní kanceláře v Texasu. Makléř Gary Dolch uvedl, že zaměstnanci SpaceX zvažují nákup nemovitostí v okolí nového kampusu firmy v Bastropu, asi 50 kilometrů od Austinu. „Mám pocit, že stojíme na začátku další růstové vlny poháněné technologickými firmami,“ řekl.

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Podobný vývoj podle realitních makléřů následoval po vstupu společnosti Facebook na burzu v roce 2012, kdy ceny nemovitostí v okolí sídla firmy během krátké doby vzrostly o více než 20 procent. Makléř Bisignano očekává, že řada klientů bude hledat nemovitosti s prostornými garážemi, aby měli dostatek místa pro nově pořízené vozy značky Ferrari.

Hodinky Rolex i soukromé lety

Podle Paula Altieriho, zakladatele společnosti Bob’s Watches, patří mezi nejčastější první luxusní nákupy po výrazném finančním úspěchu hodinky Rolex. Největší zájem je o modely Daytona, GMT-Master II a Submariner. „Hodinky člověku každý den připomínají jeho úspěch. Akcie zůstávají na investičním účtu, ale hodinky nosíte na ruce,“ uvedl Altieri.

Dalším symbolem úspěchu a bohatství bývají soukromé lety. Společnosti Flexjet a Amalfi Jets podle CNBC už nyní evidují zvýšený počet dotazů souvisejících s očekávaným vstupem SpaceX na burzu. Mezi nejoblíbenější destinace patří Las Vegas, zejména mezi mladšími klienty bez dětí. Velký zájem je také o Miami a mexické Cabo San Lucas.

Rodiny s dětmi naopak často míří do Aspenu v Coloradu, do národního parku Yellowstone nebo do floridského Disney Worldu. „Myslím, že mnoho lidí v blízké době poletí soukromým letadlem úplně poprvé a čeká nás opravdu zajímavá nákupní horečka,“ řekl pro CNBC Kolin Jones ze společnosti Amalfi Jets.

Zda se jejich plány skutečně naplní, bude záviset na úspěchu očekávaného vstupu SpaceX na burzu, uzavírá CNBC.

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