Analytici přitom očekávali zisk 1,57 miliardy. Před rokem SpaceX zaznamenala ztrátu 1,1 miliardy dolarů. „Myslím, že by to byl dobrý nápad, ale je to skutečně na zvláštních výborech obou společností,“ prohlásil zakladatel obou firem, který se po červnovém vstupu SpaceX na burzu stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
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Nyní poprvé veřejně hovořil o jejich možném spojení, o němž se nedávno začalo spekulovat. Musk myšlenku hájil s tím, že obě firmy již mají spoustu společných projektů, nic však není jistého, dodal. Akcie firmy po jeho prohlášení vzrostly v obchodování po úterním uzavření trhů o 4,9 procenta.
SpaceX letos nasměrovala největší investice do umělé inteligence včetně společnosti xAI, chatbota Grok či rychle se rozšiřujících datových center. Zejména díky příjmům právě z AI a ze Starlinku se dokázala vrátit po ztrátovém období k ziskům. Její tržby ve čtvrtletí od července do září meziročně vzrostly o 161 procent na 14,6 miliardy dolarů.