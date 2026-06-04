Podnik miliardáře Elona Muska se zaměřuje na vývoj nosných raket k cestám do vesmíru, služby satelitního internetu a na rozvoj umělé inteligence. Investorům příští čtvrtek nabídne téměř 555,6 milionu akcií v ceně 135 dolarů za kus. S akciemi se pak podle současných plánů začne obchodovat na trhu Nasdaq hned další den, tedy v pátek 12. června.
SpaceX ve zveřejněných materiálech uvedla, že kontrolu nad firmou bude mít po vstupu na burzu pevně v rukou Musk. Bude mít až 84,4 procenta akcií s hlasovacími právy. Tento podíl se ještě může nepatrně změnit podle toho, zda velké banky, které vstup firmy na burzu technicky zajišťují, uplatní právo na další akcie.
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Muskovo rozhodnutí nabídnout akcie za pevně stanovenou cenu ještě před zahájením přijmu objednávek od investorů je u větších amerických IPO téměř nevídané, na rozdíl od Evropy či Asie, kde je tento postup běžnější. Většina společností obvykle nejprve oznámí cenové rozpětí a následně akcie prezentuje investorům při tzv. roadshow.
S částkou 75 miliard dolarů by primární veřejná nabídka akcií firmy SpaceX překonala s velkým náskokem rekordní vstup saúdskoarabské společnosti Saudi Aramco na burzu z roku 2019. Při něm tato těžební firma získala 29,4 miliardy dolarů.
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Zároveň by to mohlo otevřít cestu k burzovním debutům amerických technologických podniků OpenAI nebo Anthropic. Očekává se, že pokud tyto firmy uskuteční své plány vstoupit na burzu ještě letos, budou usilovat o IPO v hodnotě desítek miliard dolarů. Tím by využily předpokládaného vysokého zájmu investorů o investice spojené s AI.
Musk založil firmu SpaceX v roce 2002. Začátkem letošního roku se firma spojila s Muskovým startupem xAI zaměřeným na umělou inteligenci. Hlavním zdrojem růstu firmy loni byla satelitní služba Starlink. Do budoucna však firma staví své plány hlavně na AI a na technologiích, které zatím neexistují, například na datových centrech ve vesmíru poháněných solární energií.