Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

SpaceX chce z primární nabídky akcií získat 75 miliard dolarů, ovládne ji Musk

Autor: ,
  12:44
Americká vesmírná společnost SpaceX hodlá z primární veřejné nabídky akcií získat 75 miliard dolarů, oznámila v materiálech pro burzovní komisi. Půjde tak o největší nabídku akcií všech dob. S akciemi by se mělo začít obchodovat příští pátek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Loď SpaceX Starship se vydává na cestu k odpalovací rampě před svým desátým...
Odlet třetí verze megarakety společnosti SpaceX ze základy Starbase v Texasu...
Start třetí verze megarakety od SpaceX k 12. testovacímu letu v rámci programu...
Převoz lodi Starship na startovací rampu.
19 fotografií

Podnik miliardáře Elona Muska se zaměřuje na vývoj nosných raket k cestám do vesmíru, služby satelitního internetu a na rozvoj umělé inteligence. Investorům příští čtvrtek nabídne téměř 555,6 milionu akcií v ceně 135 dolarů za kus. S akciemi se pak podle současných plánů začne obchodovat na trhu Nasdaq hned další den, tedy v pátek 12. června.

SpaceX ve zveřejněných materiálech uvedla, že kontrolu nad firmou bude mít po vstupu na burzu pevně v rukou Musk. Bude mít až 84,4 procenta akcií s hlasovacími právy. Tento podíl se ještě může nepatrně změnit podle toho, zda velké banky, které vstup firmy na burzu technicky zajišťují, uplatní právo na další akcie.

Muskova SpaceX se chystá na burzu, zatím ale kupí miliardové ztráty

Muskovo rozhodnutí nabídnout akcie za pevně stanovenou cenu ještě před zahájením přijmu objednávek od investorů je u větších amerických IPO téměř nevídané, na rozdíl od Evropy či Asie, kde je tento postup běžnější. Většina společností obvykle nejprve oznámí cenové rozpětí a následně akcie prezentuje investorům při tzv. roadshow.

S částkou 75 miliard dolarů by primární veřejná nabídka akcií firmy SpaceX překonala s velkým náskokem rekordní vstup saúdskoarabské společnosti Saudi Aramco na burzu z roku 2019. Při něm tato těžební firma získala 29,4 miliardy dolarů.

ANALÝZA: U soudu Musk prohrál, ale v něčem pravdu má. Ideály AI se drolí

Zároveň by to mohlo otevřít cestu k burzovním debutům amerických technologických podniků OpenAI nebo Anthropic. Očekává se, že pokud tyto firmy uskuteční své plány vstoupit na burzu ještě letos, budou usilovat o IPO v hodnotě desítek miliard dolarů. Tím by využily předpokládaného vysokého zájmu investorů o investice spojené s AI.

Musk založil firmu SpaceX v roce 2002. Začátkem letošního roku se firma spojila s Muskovým startupem xAI zaměřeným na umělou inteligenci. Hlavním zdrojem růstu firmy loni byla satelitní služba Starlink. Do budoucna však firma staví své plány hlavně na AI a na technologiích, které zatím neexistují, například na datových centrech ve vesmíru poháněných solární energií.

Vstoupit do diskuse
Témata: Akcie, Dolar, Elon Musk, SpaceX

Nejčtenější

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Spropitné po americku dobývá svět. Ani patnáct procent už leckde nestačí

„Milujeme spropitné a vážíme si toho“, říká nápis na krabici v restauraci...

Rostoucí očekávání vyšších dýšek už není jen americkým tématem. Digitální platební terminály, turisté ze Spojených států i tlak na příjmy zaměstnanců v pohostinství posouvají pravidla spropitného v...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

V Rusku se rozjela mašinerie proti oligarchům. Stát zabavuje majetky ve velkém

Premium
ilustrační snímek

V Rusku sílí tlak na nejbohatší podnikatele a oligarchy. Úřady je obviňují z korupce, zneužití pravomocí nebo z nepřátelských aktivit. To vše s cílem zabavit jejich majetek. Výsledkem je rozklad...

Jednou připlaval i vánoční stromeček. Co obnáší práce v čistírně odpadních vod

Odpad zachycený při mechanickém čištění vody. Mezi vlhčenými ubrousky a...

V čistírně odpadních vod v Miškovicích v severovýchodní části Prahy dobře vědí, kdy se město probouzí a kdy spí. Každý den tam přitékají tisíce kubíků odpadní vody. Její součástí ovšem nejsou jen...

SpaceX chce z primární nabídky akcií získat 75 miliard dolarů, ovládne ji Musk

ilustrační snímek

Americká vesmírná společnost SpaceX hodlá z primární veřejné nabídky akcií získat 75 miliard dolarů, oznámila v materiálech pro burzovní komisi. Půjde tak o největší nabídku akcií všech dob. S...

4. června 2026  12:44

Zakázek přibývá, kapacity jsou téměř plné. České stavebnictví ale ztrácí zaškolené lidi

Přímý přenos
Setkání lídrů českého stavebnictví 2026. (4. června 2026)

České stavebnictví míří k dalšímu růstu, firmy ale narážejí na několik brzd najednou. Kromě odchodů zaškolených pracovníků je trápí přetížené kapacity, pomalé povolování staveb i růst nákladů kvůli...

4. června 2026  11:56

Alza na Slovensku otvírá první obchod s luxusní kosmetikou. Nabídne až 2 500 produktů

Nový showroom Alzabeauty v Bratislavě je první obchodem s kosmetikou. (3....

Alza rozšiřuje své působení v segmentu prodeje kosmetiky. V bratislavském showroomu Nivy otevírá svůj první kamenný luxusní AlzaBeauty shop. Zaměří se na parfémy, péči o pleť a vlasy i dekorativní...

4. června 2026

Inflace v květnu přibrzdila, meziročně ceny stouply o 2,1 procenta

ilustrační snímek

Inflace v květnu po předchozím vzedmutí zbrzdila. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1 procenta, v meziměsíčním srovnání pak o pouhou desetinu procenta.

4. června 2026  9:43

Mzdy rychle rostou, v prvním čtvrtletí reálně o více než šest procent

ilustrační snímek

Průměrná mzda v Česku stoupla v prvním čtvrtletí meziročně o 8,1 procenta na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3 789 korun více. Po zohlednění inflace, která...

4. června 2026  9:29

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

4. června 2026  7:25

Chytré trafiky? Umělá inteligence pohlídá, aby mladiství neviděli reklamy na tabák

Advertorial
Síť prodejen Traficon zavádí inteligentní kamerový systém, který pomocí umělé...

Reklama na tabák nebo sázkové produkty by měla cílit pouze na dospělé. Jak ale zajistit, aby ji v prodejně neviděli mladiství? Síť Traficon testuje chytré prodejny, kde obsah reklamních obrazovek...

4. června 2026

Maledivy, Seychely i Srí Lanka ztrácejí evropské turisty. Nepomáhají ani slevy

Maledivy zakázaly Izraelcům vstup na své území. Není to poprvé, zákaz vstupu...

Maledivy, Seychely, Mauricius nebo Srí Lanka přicházejí o turisty. Poptávka klesá hlavně mezi Evropany, pro které se dovolená v exotice v posledních měsících výrazně prodražila. Důvodem je hlavně...

4. června 2026

V Rusku se rozjela mašinerie proti oligarchům. Stát zabavuje majetky ve velkém

Premium
ilustrační snímek

V Rusku sílí tlak na nejbohatší podnikatele a oligarchy. Úřady je obviňují z korupce, zneužití pravomocí nebo z nepřátelských aktivit. To vše s cílem zabavit jejich majetek. Výsledkem je rozklad...

4. června 2026

Trumpův zeť natáhl ostnatý drát na vzácném ostrově a staví resort. Albánci vyšli do ulic

Protest proti výstavbě luxusního resortu, který plánuje společnost spojená se...

Tisíce Albánců v úterý večer protestovaly v ulicích Tirany proti plánu Jareda Kushnera, na vybudování luxusního resortu. Zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa chce stavět na neobydleném ostrově...

3. června 2026  21:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čína finišuje s kanálem spojujícím vnitrozemí s mořem. Splavný bude na podzim

Letecký pohled na kanál Pching-lu v Čchin-čou v autonomní oblasti Kuang-si...

Čína právě naplňuje vodou svůj největší kanál, který přímo propojuje říční systém Si-ťiang s Tonkinským zálivem na jihu země. Zlepší přístup nákladních lodí z jihozápadní Číny k mezinárodním námořním...

3. června 2026

Změna v žebříčku miliardářů. Druhým nejbohatším mužem Asie je zakladatel TikToku

Zakladatel Tik Toku Čang I-ming (29.10.2024).

Spoluzakladatel společnosti ByteDance a „otec“ TikToku Čang I-ming v žebříčku miliardářů agentury Bloomberg právě předstihl indického podnikatele Mukeše Ambaniho. Majetek čínského podnikatele se...

3. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.