Muskova SpaceX rozštěpí své akcie, zlevní o tisíce korun

V důsledku rozdělení akcií bude aktuální hodnota jedné akcie upravena z 526,59 dolaru (11 tisíc korun) na přibližně 105,32 dolaru (2200 korun), sdělily agentuře Blooomberg informované zdroje. Štěpení akcií bude provedeno příští týden a jeho dokončení se čeká do 22. května, uvedly zdroje, které si přály zůstat v anonymitě, protože informace není veřejná.
Podle Bloombergu by firma SpaceX mohla akcie uvést na trh již v první polovině června. Musk založil společnost SpaceX v roce 2002. Firma vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE).