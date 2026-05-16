Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Muskova SpaceX rozštěpí své akcie, zlevní o tisíce korun

Autor: ,
  7:17
Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska rozštěpí své akcie v poměru 5:1. Firma o tom akcionáře informovala v e-mailu. Společnost krokem dosáhne snížení ceny, kterou investoři zaplatí za jednu akcii nabízenou v chystané primární veřejné nabídce akcií (IPO).
Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025)

Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025) | foto: ČTK

Loď SpaceX Starship se vydává na cestu k odpalovací rampě před svým desátým...
Musk se v Číně chová jako turista, opíjí se a natáčí na mobil
Cučchüe-3 za letu
Elon Musk, generální ředitel společnosti Tesla, přihlíží po boku amerického...
46 fotografií

V důsledku rozdělení akcií bude aktuální hodnota jedné akcie upravena z 526,59 dolaru (11 tisíc korun) na přibližně 105,32 dolaru (2200 korun), sdělily agentuře Blooomberg informované zdroje. Štěpení akcií bude provedeno příští týden a jeho dokončení se čeká do 22. května, uvedly zdroje, které si přály zůstat v anonymitě, protože informace není veřejná.

Musk rozšiřuje své portfolio. Zajistil si opci na odkup startupu Cursor za 60 miliard dolarů

Podle Bloombergu by firma SpaceX mohla akcie uvést na trh již v první polovině června. Musk založil společnost SpaceX v roce 2002. Firma vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE).

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Unikátní vlakotramvaj LENKA dorazila na trať Kopidlnka. Má za sebou první úsek bez pomoci

Zbrusu nová vlakotramvaj od společnosti AŽD Praha urazila cestu z Brna až na...

Projekt, který mnozí považovali za aprílový žert, nabírá reálné obrysy. Technologická společnost AŽD dokončila přesun svého unikátního vozidla LENKA (Lehké Elektrické Nabíjecí Kolejové vozidlo AŽD)...

Muskova SpaceX rozštěpí své akcie, zlevní o tisíce korun

Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025)

Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska rozštěpí své akcie v poměru 5:1. Firma o tom akcionáře informovala v e-mailu. Společnost krokem dosáhne snížení ceny, kterou investoři zaplatí za...

16. května 2026  7:17

Test nealko ochucených piv: Spíš než hořké pivo vás osvěží letní chuť citrusů a ovoce

Premium
ilustrační snímek

Spotřeba piva na historickém minimu. Konec pivní velmoci. Čeká nás skutečně taková katastrofa, jakou hlásají titulky? Pravda je, že Češi pijí méně piva, ale především ho pijí jinak. Hledají více...

16. května 2026

Potíže s bramborami i vepřovým. Českým zemědělcům škodí čínská soběstačnost

Gigantické vertikální farmy si nechávají stavět velké čínské agrospolečnosti

O Číně se často hovoří v souvislostech s výrobou aut, spotřebou energie, ale zapomíná se na problematiku dovozu potravin. Tento jihoasijský stát má totiž pětinu světové spotřeby potravin. K dispozici...

16. května 2026

Ruský soud nařídil společnosti Euroclear uhradit stamiliardy dolarů za zmrazená aktiva

Budova společnosti Euroclear v Bruselu, jejíž vedení a belgičtí politici se...

Ruský soud nařídil belgické finanční skupině Euroclear zaplatit 250 miliard dolarů (cca 5,2 bilionu Kč) jako náhradu škody za zmrazení ruských aktiv v Evropské unii od začátku vojenské agrese Ruska...

15. května 2026  22:05

Rusko tlačí na nový plynovod do Číny. Je to bezpečnější alternativa, tvrdí

Část potrubí Síla Sibiře (13. května 2022)

Válka na Blízkém východě může rozhodnout i o osudu dlouho diskutovaného projektu Síla Sibiře 2, tedy plánovaného plynovodu mezi Ruskem a Čínou. Moskva se nyní snaží Peking přesvědčit, že pozemní...

15. května 2026

Krize napříč kontinentem. V Evropě se hromadí mléko, které mělo skončit v Číně

ilustrační snímek

Agrární organizace Visegrádské skupiny (V4) vyzvaly Evropskou komisi, aby kvůli krizi v mlékárenství neprodleně spustila krizovou rezervu. Podle nich se v Evropě hromadí mléko, které mělo původně...

15. května 2026  19:48

Bubblify International a Trdlokafe Development 1 oznámily soudu svůj úpadek

Pobočky s bubble tea se nachází většinou v obchodních domech nebo u metra. (5....

Společnosti Bubblify International a Trdlokafe Development 1, které jsou součástí skupiny Twist, oznámily Městskému soudu v Praze svůj úpadek a navrhly jeho řešení formou reorganizace. Již dříve se...

13. května 2026  9:37,  aktualizováno  15. 5. 18:43

Ambiente vydalo k výročí vlastní sběratelské karty. Vzácné nabízejí slevu na útratu

Gastro skupina Ambiente vydala své sběratelské karty. (14. května 2026)

Sběratelské kartičky nejsou jen doménou sportovců nebo filmových hrdinů, muzikantů, wrestlerů, influencerů nebo dokonce psů. Vlastní edici právě vydala i gastronomická skupina Ambiente, která si tak...

15. května 2026

Hořké výročí. V Únětickém pivovaru po 15 letech skončili manželé Tkadlecovi

Prostory pivovarského hostince v Únětickém pivovaru. (24. května 2012)

Únětický pivovar prochází patnáct let po svém znovuobnovení personálním zemětřesením. Většinový majitel Daniel Kunz odvolal z vedení společnosti manžele Lucii a Štěpána Tkadlecovy. Ti měli na...

15. května 2026  17:40

Ropovod, který obejde Hormuz. SAE jeho výstavbu urychlí, funkční má být příští rok

Ropná plošina u pobřeží Walvis Bay v Namibii (5. ledna 2022)

Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fudžajra. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv.

15. května 2026  17:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump láká čínské investice, Spojené státy jim ale stále nedůvěřují

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Americký prezident Donald Trump se během svého druhého mandátu snaží prezentovat jako lídr, který dokáže do Spojených států přivést významné zahraniční investice. Jedním z hlavních témat jeho...

15. května 2026  15:57

Je to bianco šek na utrácení, kritizují ekonomové rozpočtovou novelu

Poslanci na schůzi Sněmovny projednají mimo jiné novelu zákona o státní...

Poslanecká sněmovna schválila rozvolnění rozpočtových pravidel. Původně měla přitom do českých zákonů promítnout jen technickou změnu v evropských pravidlech pro veřejné rozpočty. K novele se ale...

15. května 2026  14:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.