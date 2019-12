South African Airways míří k bankrotu, Jižní Afrika do nich nalije miliardy

Podle listu Financial Times jsou problémy South African Airways (SAA) tvrdou ranou pro jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu. Ten totiž při vstupu do funkce slíbil, že „zachrání“ státní firmy, ve kterých za jeho předchůdců bujela korupce. Jenže sny o záchraně SAA se teď rozplynuly.



Proces ochrany před bankrotem je pro tyto aerolinky podle tamních politiků poslední záchrannou brzdou. Jihoafrická vláda tuto možnost pomoci krachujícím firmám využila naposledy ještě před koncem apartheidu. Do SAA teď zamíří úředníci, kteří se pokusí o restrukturalizaci firmy a především o to, aby se dostala do zisku.



Firma navíc od státu dostane dotaci ve výši dvou miliard jihoafrických randů, v přepočtu zhruba 3,1 miliardy korun. Stávající věřitelé pak společnosti musí dohromady poskytnout další dvě miliardy. Splátky těchto půjček jsou však, na rozdíl od těch původních, garantované státem – pokud nebudou SAA schopny splácet, bude vláda muset sáhnout do vlastní kapsy.



Jihoafrické aerolinky zaměstnávají zhruba pět tisíc lidí, z nichž část nejspíš přijde o práci. V listopadu přitom protestovali proti plánovanému snižování platů. Kvůli stávce tehdy podle agentury Bloomberg na zemi hodiny zůstalo několik letů, další pak byly zrušeny.



Shodne se vláda i opozice

„Ochrana před bankrotem je optimální mechanismus, jak obnovit důvěru v SAA,“ uvedl v tiskovém prohlášení ministr veřejných podniků Pravin Ghordan. „Pomůže ji to, aby se přestavěla na entitu, která bude silnější, udržitelnější a schopná růst,“ dodal.



V tom s ním souhlasí i další tamní politici. Podle opoziční Demokratické aliance (DA) je to jediná možnost, jak přestat zbytečně zatěžovat daňové poplatníky. „Přiřazený úředník bude muset provést tvrdé kroky. Je potřeba okamžitě snížit výdaje SAA,“ řekl Bloombergu poslanec za DA Alf Lees.



Financial Times však upozorňují, že přestože státem určený úředník bude firmě s vyřešením finančních potíží pomáhat, nemůže jí nic přikázat. Je tedy možné, že aerolinky státní finance jen využijí k prodloužení své existence, nebo že navzdory snaze o záchranu stejně zkrachuje.



Jihoafrická státní kasa od roku 1994, kdy skončil apertheid, poskytla SAA přes 57 miliard randů (89 miliard korun). Do finančních potíží se dostala ve chvíli, kdy ji nová vláda odmítla dále podporovat. Soukromým věřitelům dluží 19 miliard randů, v přepočtu téměř 30 miliard korun.