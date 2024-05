Marinády, máslo, slanina. Barbecue našlo světového šampiona v Mississippi

Jedna z nejprestižnějších soutěží v odvětví kulinářství, jejíž historie sahá až do 70. let minulého století, je každoroční součástí festivalu Memphis in May v americkém státě Tennessee. Umění barbecue se ale v posledních letech rozšířilo natolik, že uspět v ní je mnohem těžší než dřív, píše agentura AP.

„Je to jako divoké přátelství a ještě divočejší po soutěžní stránce. Všichni se navzájem podporujeme, “ popsala letošní vítězka Brooke Lewisová, která se už 17 let tradičně účastní s bratrem Bradem Orrisonem a týmem The Shed BBQ and Blues Joint. Pod stejným názvem společně provozují restauraci v Ocean Springs v Mississippi.

„Je to prasečí Super Bowl. Tuhle trofej chce každý,“ řekl o hlavní kategorii Orrison, kterému se v ní se sestrou podařilo uspět už třikrát. Letos jejich tým v pátek připravil dva vepře plemene Duroc. Každého pečlivě namarinoval a položil na lůžko z másla a slaniny. Při napjaté sobotní atmosféře pak pokrm porota prohlásila za ten nejlepší ze všech.

Kuchařskou soutěž Lewisová a Orrison označují za rodinné a přátelské setkání. V klání se vždy utkávají s týmy z celé země, ale i zahraničí.

Letos účastníci přijeli z celkem 22 amerických států a čtyř zahraničních. Ty soutěžily v jedné ze tří hlavních kategorií žebírek, plece a celého vepře. Pro 129 kuchařských týmů v mnoha kategoriích porota udělila ceny za více než 150 tisíc dolarů, tedy téměř 3,5 milionu korun.