„Byl to opravdu takový vysněný ostrov a obrovská součást našich životů,“ říká pro agenturu Bloomberg Jim Gully, jehož rodina vlastní ostrov od konce 40. let 20. století. Původně ho koupila jeho babička, která chtěla po válce začít nový život. Vstoupila do realitní kanceláře v Londýně a zeptala se, zda mají na prodej i nějaké ostrovy.

„Považovali to za dost excentrickou otázku. Měli jeden ostrov na západním pobřeží Skotska. Takže ho koupila a přestěhovala tam rodinu,“ zmínil.

On sám na ostrově vyrůstal. Bylo to podle něj ideální místo pro dětství, objevování a dobrodružství. „Když jsme tam vyrůstali, věnovali jsme se farmaření, rybolovu a dalším aktivitám v přírodě,“ uvedl.

Jeho otec podle jeho slov zasvětil ostrovu celý život. Vychoval tam rodinu a také provozoval pronájem rekreačních domů. V posledních letech se ale přestěhoval na nedaleký ostrov Seil a s postupujícím věkem chce změnit priority a předat štafetu dál. „Představa je taková, že přijde buď rodina, nebo někdo s novou vizí a investuje,“ řekl Gully.

Investice ve stovkách milionů korun

Koupě takového místa není levná. Ostrov, který byl podle archeologických nálezů osídlen asi před 9 000 lety, se aktuálně prodává 5,5 milionu liber (160 milionů Kč).

Shuna aktuálně neslouží jen k soukromému bydlení. Sedm obytných domů se využívají jako rekreační chaty a mohou pojmout až 52 hostů. Chaty lze pronajmout od dubna do října, ceny se pohybují od zhruba 675 (19 600 Kč) do 1 300 liber (37 800 Kč) za týden podle sezony.

Každý dům má vlastní loď, takže hosté mohou ostrov prozkoumat ze všech jeho stran. Gully říká, že jde o ideální prostředí pro ty, kteří chtějí vypnout od civilizace a vychutnat si přírodní krásy Skotska.

Shua nabízí kombinaci skalnatého pobřeží, chráněných zátok a písečných pláží. Podle Gullyho je také ostrov rájem také pro divokou zvěř. Ostrov není připojený k hlavní elektrické síti, takže elektřinu zajišťují solární panely, větrné turbíny a záložní generátory. Také se zde nachází zřícenina hradu, kterou nechal v roce 1910 postavil podnikatel George Buckley.

Co se týče možných kupců, Gully si dokáže představit, že Shunu koupí developer, který chce ostrov přeměnit na pětihvězdičkový ekoresort. Ostrov podle něj může také sloužit jako místo k životu pro ty, kteří chtějí žít v klidu a daleko od ruchu města.

„S ostrovem jsme udělali, co jsme mohli,“ zmínil Gully. „Neměli jsme dost financí na jeho zásadní proměnu. Takže představa, že někdo přijde, investuje a ostrov vrátí k životu, je lákavá,“ uzavřel podle Bloombergu.