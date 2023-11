Soud řeší praktiky Googlu. Platil miliardy, aby zůstal výchozím prohlížečem

Podle webu The Washington Post uvedl jako hlavní svědek, že se pohyboval ve vysoce konkurenčním prostředí, když Google v roce 2016 vyjednával s Applem mnohamiliardovou dohodu. Pichai zdůraznil, že Apple tehdy zvažoval, že přestane používat Google jako výchozí vyhledávač ve svých zařízeních. Google nakonec podle něj musel udělat řadu ústupků, aby požadavky Applu splnil.

Antimonopolní proces s Googlem trvá už několik týdnů, během nichž se zatím státní zástupce snažil prokázat nezákonnost postupů firmy, která v současnosti ovládá skoro 90 procent trhu.

Vyšachovat ostatní firmy měl podle obžaloby Google tak, že platil Applu a jiným výrobcům počítačových zařízení astronomické sumy, aby si udržel postavení jedničky mezi prohlížeči. Celkem jim v roce 2021 dohromady zaplatil 26,3 miliardy dolarů (617 miliard korun). Největší část, osmnáct miliard dolarů, putovala do kasy přímo Applu, uvedl web The New York Times.

Částka, kterou si Google kupuje potenciální konkurenci, se přitom rok od roku zvyšuje. V roce 2014 ho stálo udržení na mobilních přístrojích Apple jen jednu miliardu dolarů.

Soud nyní dopodrobna zkoumá také vztahy mezi Google a firmami, které používají operační systém Android. Státní zástupce tvrdí, že Google naschvál ztížil postup změny internetového prohlížeče na telefonech i počítačích. Portál Business Insider píše, že uživatel, kterému Google nevyhovuje, musí absolvovat deset kroků, než se ho zbaví.

Kent Walker, prezident pro globální záležitosti firmy Google, uvedl v oficiálním dopise, že lidé jejich prohlížeč používají jednoduše proto, že je na trhu nejlepší, a ne proto, že by museli. Dodává, že změna internetového prohlížeče není tak složitá, aby ji někdo nezvládl. Eddy Cue z vedení Applu pak zmínil, že spolupráce s Googlem bylo jediné možné řešení pro komfort uživatelů. „Lepší alternativa v té době neexistovala,“ sdělil pro Business Insider.