Nebylo to obchodní tajemství. Goodyear českému vynálezci nemusí platit

Podle loňského rozhodnutí poroty si společnost Goodyear Tire & Rubber přivlastnila pět obchodních tajemství, kterou vynálezce Hrabal vlastní, Coda Development. Soud však nyní dospěl k závěru, že čtyři z těchto tajemství nebyla dostatečně specifická k získání právní ochrany a páté žádným tajemstvím nebylo.

Společnost Coda zažalovala firmu Goodyear v roce 2015. Tvrdí, že Hrabal se v lednu a červnu 2009 setkal se zaměstnanci Goodyearu ohledně možnosti spolupráce a zavedení jeho nápadů do výroby. Americký výrobce pneumatik podepsal smlouvu o mlčenlivosti, podle níž mohl využít poznatky svých zaměstnanců pouze v případě, že by uzavřel partnerství s českou společností. To se ale nikdy neuskutečnilo.

Goodyear v následujících letech začal vyvíjet vlastní systém, který byl velmi nápadně podobný tomu českému, napsaly Hospodářské noviny. Technologie samonafukovacích kol zajišťuje automatické huštění pneumatik, které obsahují miniaturní pumpičku. Systém pohání energie, kterou generuje rotující kolo. Řidič tak nemusí kontrolovat tlak v pneumatikách.

Hrabalova firma svůj samonafukovací systém prodává pod označením SIT – Self Inflating Tire. Inženýra americké firmy Roberta Benedicta zaujal natolik, že se navzdory podepsaným smlouvám s Hrabalovou společností rozhodl vyvíjet vlastní obdobný systém Air Maintenance Technology. Ten si nechal v letech 2011 a 2012 patentovat, ačkoliv systém SIT má Hrabal patentovaný již od roku 2009 v USA, ale i v dalších státech, píší Hospodářské noviny.