Jak vrátit 166 miliard dolarů z vybraných cel. Soud to řeší za zavřenými dveřmi

Americký soudce Richard Eaton v pátek jednal s vládními právníky o postupu při vracení peněz vybraných z cel a záloh, která soud v únoru označil za protiústavní. Setkání se konalo za zavřenými dveřmi formou smírčí konference. Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) zároveň oznámil, že na clech a zálohách, které by měl vrátit, vybral asi 166 miliard dolarů (3,5 bilionu Kč).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Úřad CBP rovněž uvedl, že nemůže vyhovět příkazu, aby zahájil zpracování refundací. K datu 4. března totiž podle něj zůstávalo asi 20,1 milionu nevyřízených položek. Celní správa by měla vrátit peníze zhruba 330 tisícům dovozců, kteří cla zaplatili. Firmy varují, že proces vracení peněz by mohl trvat měsíce až roky.

Jednání je neveřejné, i když americké soudy jsou obvykle přístupné veřejnosti. Soudy ale někdy pořádají soukromé schůzky, aby s účastníky řízení projednaly harmonogram nebo citlivé otázky. Kalendář na internetových stránkách soudu označuje dnešní konferenci jako uzavřenou pro veřejnost.

Skupina 24 států USA žaluje Trumpa, chce soudní cestou zablokovat jeho nové clo

Případ, na který soudce Eaton dohlíží, má vytvořit proces vracení cel. Byl předložen jediným dovozcem, společností Atmus Filtration. Ta v soudním podání uvedla, že zaplatila 11 milionů dolarů na clech, která byla označena za nelegální.

Podle soudního spisu se právníci firmy Atmus mohou dnešního jednání zúčastnit na dálku. Oni ani CBP na žádosti agentury Reuters o komentář nereagovali. Zůstává nejasné, proč právě případ Atmus, podaný minulý týden, mohl být tím, který určí, jak se bude řešit vracení cel pro dalších zhruba dva tisíce případů.

Soudce uvedl, že ho vybrali k projednání těchto případů. Poznamenal také, že chce proces, který nebude vyžadovat soudní řízení. V pokynu vydaném ve středu v případu Atmus nařídil soudce Eaton úřadu CBP, aby začal vracet nelegálně vybraná cla potenciálně stovkám tisíc dovozců pomocí stávajícího interního systému úřadu.

Nejvyšší soud zablokoval cla. Zklamaný Trump vyhlásil nová podle jiných pravidel

Vysoký představitel CBP Brandon Lord ale v pátek v soudním podání uvedl, že úřad soudcovu žádost nemůže splnit, protože čelí bezprecedentnímu objemu refundací a jeho stávající administrativní postupy a technologie nejsou pro takový rozsah úkolu vhodné. Vyžadovat budou manuální práci, která však zabrání personálu plně vykonávat úkoly v prosazování obchodních předpisů.

Eaton tento týden uvedl, že očekává, že se na dnešní schůzce podaří vyřešit, jak zjednodušit papírování a začít vydávat refundace. Podle právníka zapojeného do dalších případů vracení cel by výsledkem schůzky mohlo být vytvoření procesu, kterým se zajistí relativně rychlé vracení peněz většině dovozců bez nutnosti soudního sporu.

Jak vrátit 166 miliard dolarů z vybraných cel. Soud to řeší za zavřenými dveřmi

