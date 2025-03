Do dražby jdou dresy Jordana a Bryanta. Každý by mohl vynést 10 milionů dolarů

Ceny sportovních memorabilií z nováčkovských sezon sportovců dosahují astronomických výšin. Sběratelé právě po takových předmětech pasou čím dál víc. Harris Rosner je podle vlastních slov sběratelem právě takových předmětů. Zaměřuje se na ty, o kterých říká, že by mohly být považovány za první artefakt z kariéry sportovní hvězdy.

„Úplně první dres, který si někdo oblékl v zápase? Tak na takový takový narazíte jen jednou,“ říká. Když se dozvěděl o dvou basketbalových dresech, které se brzy budou dražit v aukční síni Sotheby’s, neváhal ani vteřinu, píše agentura Bloomberg.

„Obě tyto položky určitě splňují moje kritéria,“ dodává. Oba sportovce má rád a podle něj jsou to jedinečné předměty. Trh se sběratelskými předměty podle něj vstoupil do fáze, v níž ceny podobných suvenýrů stoupají do cenových výšin.

„Můžete mít úžasné sportovce, kteří jsou mimořádně oblíbení a žádaní, ale jejich dresy nemají příliš velkou cenu, protože jich existuje moc,“ potvrzuje Brahm Wachter, vedoucí oddělení moderních sběratelských předmětů v Sotheby’s. „Čím jsou věci vzácnější, tím jsou cennější. Když se zabýváte předměty pro nováčky, máte co do činění s jedním rokem kariéry sportovce a pak už je konec,“ dodává.

Poprvé je jen jednou

Relativní nedostatek nováčkovských předmětů na trhu se zvýraznil s tím, jak se rozrostl průmysl sportovních memorabilií. Wachter uvádí stále rozšířenější praxi, kdy hráči oblékají více triček za zápas, aby měli více hrou obnošených dresů k pozdějšímu prodeji.

„Když se zamyslíte nad debutovými dresy nováčků, moc jich ve skutečnosti není. Není to něco, co by se dalo zopakovat. Například jen měsíc poté, co v říjnu 2023 debutovala vycházející francouzská basketbalová hvězda Victor Wembanyama v týmu San Antonio Spurs, prodala aukční síň Sotheby’s jeho dres z tohoto prvního zápasu za 762 000 dolarů (17,2 milionu Kč).

Podobný fenomén se týká i ostatních sportů. V roce 2022 prodala aukční síň Heritage Auctions nováčkovskou kartu baseballisty Mickeyho Mantla z roku 1952 za 12,6 milionu dolarů (285 milionů Kč), což z ní učinilo nejcennější sportovní kartu prodanou v aukci na světě.

Loni v srpnu prodala aukční síň Heritage nováčkovský baseballový dres Hanka Aarona Milwaukee Braves z roku 1954, obnošený a podepsaný, za rekordních 2,1 milionu dolarů (47,5 milionu Kč). Ve stejné aukci se za dva miliony dolarů prodala i nováčkovská pálka z roku 1911, kterou používal „Shoeless Joe“ Jackson.

Elliot Tebel je 34letý podnikatel v oblasti digitálních médií a sportovní suvenýry sbírá už od dětství. Dnes spekuluje, že má největší sbírku zápasových tenisek Michaela Jordana na světě. „Mou nejoblíbenější částí sbírky jsou právě věci z raných Jordanových let,“ říká. V průběhu let se podle něj tento trh drasticky změnil, pokud jde o hodnoty a konkurenci.

Citová hodnota

Oba dresy, které budou v aukční síni Sotheby’s vystaveny, právě tuto změnu vystihují. Bryantův dres, který měl basketbalista na sobě během svého prvního zápasu v základní i předsezonní části, se naposledy prodal v roce 2012 za pouhých 115 242 dolarů (2,6 milionu Kč). Pokud se teď prodá za odhadní cenu, bude to představovat zhruba 86násobný nárůst za 13 let.

Jordanův dres je zase jediným fotograficky shodným dresem z jeho první profesionální sezony, který se kdy dostal do aukce. Shoda se prokazuje srovnáváním fotografií sportovce v dresu se samotným dresem, při kterém se identifikují drobné nedostatky potvrzující pravost. Naposledy se dres prodal v roce 2009 na aukci Basketbalové síně slávy za 50 000 dolarů (1,1 milionu Kč). Pokud by teď dosáhl svého odhadu, představovalo by to zhruba 200násobný nárůst.

Sběratel Harris Rosner si je dobře vědom vzestupné trajektorie trhu, i když říká, že něco jiného je ještě daleko lepší. „Pokud máte dres někoho, koho jste sledovali při zápase, a možná vás dokonce během toho zápasu pozdravil nebo si s vámi plácl, hodnota takového předmětu je pro vás mnohem hlubší než jen dres jako investice,“ říká. I tak připouští, že když něco kupuje, rozhodně doufá, že to někdy v budoucnu bude mít větší hodnotu, než jakou za to zaplatil, uzavřel podle Bloombergu.

Online aukce bude probíhat od 12. do 26. března 2025 online.