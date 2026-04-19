Jižní Korea se kvůli válce odklání od fosilních paliv. Investuje do solárů

  19:00
Válka na Blízkém východě výrazně mění přístup asijských států k energetické politice. Jižní Korea v reakci na geopolitické napětí a zablokovaný Hormuz výrazně navyšuje investice do obnovitelných zdrojů. Cílem je, aby co možná nejdříve snížila svou obrovskou závislost na dovozu fosilních paliv.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vesnice Guyang-ri, ležící zhruba hodinu a půl jízdy od Soulu je jednou z mnoha takzvaných solárních vesnic, které pomáhají usnadňovat život místních obyvatel. Tamní solární farma generuje asi 10 milionů wonů měsíčně (140 000 Kč) a vedení obce se rozhodlo tyto prostředky vložit do rozvoje společného života.

Díky tomu má tato malá obec se 130 obyvateli nyní vlastní restauraci, levnější stravování i nové sportovní zázemí. „Vztahy jsou v posledních měsících mnohem pevnější a celkový život příjemnější,“ uvedl pro The Guardian starosta obce Jeon Joo-young. S podobnými projekty počítá jihokorejská vláda i do budoucna. Do roku 2030 jich má vzniknout více než 2 500, píše deník The Guardian.

Sázka na soláry

Jižní Korea dlouhodobě dováží přibližně 90 procent energetických zdrojů, přičemž dominantní část míří přes Hormuzský průliv. I proto v zemi nyní sílí politický tlak na urychlení přechodu k obnovitelným zdrojům, který by měl podle jihokorejské vlády proběhnout co nejrychleji.

Do svého cíle míří poslední dodávky ropy z Blízkého východu z předválečného období

V zemi se s odklonem od fosilních paliv počítá už několik let. Do roku 2030 má pětina elektřiny pocházet z obnovitelných zdrojů, zatímco s uhlím se počítá nejdéle do roku 2040. Současná energetická krize však naznačuje, že ústup od uhlí i ropy by mohl být ještě rychlejší.

I proto jihokorejská vláda v posledních dnech schválila mimořádný investiční balíček v objemu zhruba 500 miliard wonů (asi 7 miliard korun), který má směřovat především do modernizace přenosové soustavy a podpory nových projektů. „Válka na Blízkém východě urychluje energetickou transformaci po celém světě a Jižní Korea nesmí zůstat stranou,“ uvedl ministr energetiky Kim Sung-hwan.

Uhelné elektrárny stále jedou

Rozvoj solární energetiky ale v praxi naráží i na problémy. Část veřejnosti kritizuje důsledky výstavby solárních parků na krajinu a využití půdy. Zároveň většina solárních panelů v Jižní Koreji dlouhodobě pochází z Číny, a to i kvůli nižším cenám, což vyvolává obavy, že by země mohla jednu závislost nahradit za jinou.

Část expertů zároveň upozorňuje, že současná vláda na jedné straně zvyšuje investice do rozvoje obnovitelných zdrojů, na druhé je ale svými kroky částečně brzdí. V době energetické krize totiž uměle snižuje ceny fosilních paliv a zároveň finančně podporuje domácí rafinerie. „Dochází k potlačování cenových signálů,“ uvedla analytička Gahee Han z organizace Solutions for Our Climate.

Válka v Íránu dopadá na chorvatské rybáře. Kvůli drahé naftě bojují o přežití

Ta zároveň dodává, že vláda odkládá uzavření některých uhelných elektráren. „S některými se navíc i po roce 2040 počítá jako se záložním zdrojem energie. Okno pro skutečnou transformaci jihokorejské energetiky je ale otevřené právě teď,“ uzavírá pro The Guardian Gahee Han z organizace Solutions for Our Climate.

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Hormuzský průliv.

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

V brněnském Tesku našli dvě otrávené sklenice HiPP. Obsahovaly jed na krysy

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026)

V některých skleničkách dětské výživy od firmy HiPP v Rakousku, Česku a na Slovensku se objevil jed na krysy. Firma uvedla, že její maloobchodní partneři všechny výživy odstranili z prodeje. Panuje...

19. dubna 2026  9:38,  aktualizováno  18:58

Důležitá je změna myšlení, říká šéf Kodaku. Akcie rostou, firma oslovuje mladé

Generální ředitel společnosti Eastman Kodak Jim Continenza během udílení cen...

Společnost Eastman Kodak po letech strádání pozvolna obnovuje svůj zašlý lesk. Svědčí o tom i vývoj akcií, které v poslední době výrazně posílily. Obrat k lepším zítřkům nastartoval především...

19. dubna 2026

Konflikt na Blízkém východě zdražuje plasty. Krize nahrává alternativám

ilustrační snímek

Válka na Blízkém východě narušila dodávky surovin pro výrobu plastů a vyhnala jejich ceny na čtyřletá maxima. Někteří výrobci plastových obalů v Asii zvedají ceny a omezují výrobu. Krize naopak...

19. dubna 2026

Honba za prací začíná už během studia. Američané platí statisíce za kariérní kouče

pracovní porada

Obavy rodičů se po honbě za přijetím na vysokou školu často později změní v další cíl: první zaměstnání. V době, kdy absolventi narážejí na tvrdou realitu trhu práce, roste poptávka po kariérních...

19. dubna 2026

Ve sběru skončily spotřebiče o váze šesti žižkovských věží, potvrzuje firma

Na olomouckém sídlišti nově stojí kontejner na elektroodpad. Zdobí ho dominanty...

Společnost Electrowin vybrala v loňském roce na recyklaci 73 166 tun vysloužilých elektrospotřebičů, což svou hmotností odpovídá šesti Žižkovským věžím. Celková míra sběru tak dosáhla 72,25 procent a...

19. dubna 2026

Ambiciózní projekt. Anglie buduje podél pobřeží stezku krále Karla III.

Britský král Karel III. během slavnostního otevření „Pobřežní stezky krále...

Anglie pod záštitou krále Karla III. buduje pobřežní stezku, která má být dokončena ještě letos a jež se podle stanice BBC s délkou 4327 kilometrů stane nejdelší spravovanou pobřežní stezkou na...

19. dubna 2026  10:57

Z Ceausescovy nádrže unikátní park. Bukurešť má nevídanou městskou divočinu

Západ slunce na jednom z rybníků v přírodním parku Vacaresti v cenru Bukurešti....

V rumunském hlavním městě se neúspěšný zapomenutý megaprojekt z komunistické éry nechtěně stal jedinečným přírodním parkem, který poskytují prostor divoké přírodě i lidem. Za ochranou parku Vacaresti...

19. dubna 2026

Test nápojů pro školáky: Nejlepší umějí uhasit žízeň, pár jich může i ublížit

Premium
Slazené nealkoholické nápoje

Bez dostatečného a pravidelného přísunu tekutin nebude dětem pořádně fungovat tělo ani mozek. Jenže jako musíte do auta nalít správné palivo, aby jelo jako drak, tak musí křehký organismus dostat...

19. dubna 2026

Texas těží ropu i plyn, sází však i na nové zdroje. Ve větrnících je jedničkou

Těžební věž a větrné elektrárny v USA v Texasu.

Texas se profiluje jako stát odmítající volit mezi ropou a obnovitelnými zdroji. Chce totiž obojí. Zatímco jeho větrníky a solární panely ovládají elektrickou síť a zajišťují přibližně 30 procent...

19. dubna 2026

Cena pšenice skokově vzrostla. Na vině je počasí i geopolitika

Sklizeň pšenice na poli na okraji Amritsaru v Indii (17. dubna 2026)

Ceny pšenice na světových trzích zaznamenaly výrazný nárůst a směřují k největšímu týdennímu růstu za dva měsíce. Důvodem jsou přetrvávající sucha v klíčových pěstitelských regionech. Ceny rostou...

18. dubna 2026

