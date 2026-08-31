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Británie spustila prodej balkonových solárů, domácnosti díky nim mohou ušetřit

Dáša Hyklová
  20:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Solární panel na balkoně ve městě Monheim am Rhein v Německu.
ilustrační snímek
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Ve Velké Británii odstartoval prodej a použití solárních panelů do zásuvky. Vláda v březnu oficiálně oznámila svůj plán tyto panely povolovat, poté připravila příslušnou legislativu a bezpečnostní standardy. Nová pravidla včetně aktualizace bezpečnostních předpisů a norem pro připojení k síti nabyla účinnosti 27. srpna. Průměrná britská domácnost může díky nim ušetřit až 110 liber ročně.

Britská vláda doufá, že solární panely do zásuvky pomohou domácnostem ušetřit peníze a snížit závislost na zahraničních zdrojích paliva, jejichž cena v posledních měsících kolísala kvůli konfliktu na Blízkém východě, napsala BBC.

Solární panely do zásuvky jsou výrazně levnější než střešní panely, lze je instalovat bez elektrikáře a jsou vhodné pro nemovitosti s venkovním prostorem včetně některých balkonů.

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Odborníci však doporučují, aby si zákazníci před utrácením peněz nechali zkontrolovat elektroinstalaci odborníkem a ujistili se, že je bezpečná. Panely do zásuvky mají podle plánů britské administrativy nabídnou lidem dostupnější způsob získávání solární energie ve srovnání s instalací na střeše, i když úspory budou nižší, protože vyrábějí méně energie.

Podle britské solární společnosti UKSOL bude sada s jedním panelem stát 699 liber (přibližně 19 670 Kč), zatímco dva panely vyjdou na 1 089 liber (asi 30 700 Kč). Současné předpisy umožňují připojení pouze jednoho zařízení na nemovitost, což se může v budoucnu změnit. Jedno zařízení může obsahovat více než jeden panel.

Úspory pro domácnosti

Vláda očekává, že ceny solárních panelů do zásuvky se díky konkurenci ustálí na 400 až 600 librách. Výzkum ukazuje, že domácnost by mohla díky nim ušetřit na účtech za energie 70 až 110 liber ročně (1 971 až 3100 Kč).

Přesné množství bude záviset na orientaci panelů a na jejich ploše. Nejlepší je nezastíněné místo orientované na jih, doporučují odborníci.

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Největší prospěch z toho budou mít domácnosti, které spotřebovávají energii během denního světla, protože elektřina se musí spotřebovávat tak, jak se vyrábí. Veškerá nespotřebovaná energie se vrátí zpět do sítě. Nicméně je nepravděpodobné, že by za to zákazníci dostali nějaké peníze, upozorňuje BBC.

Na rozdíl od střešních solárních panelů však tyto systémy nemusí být certifikovány v rámci oficiálního systému mikrogenerace (MCS), což je britská značka kvality pro malé systémy obnovitelné energie.

Kolik energie dokážou vygenerovat?

Panely sice sníží spotřebu energie v domácnosti, ta je však z bezpečnostních důvodů záměrně nízká. I když se sady mohou dodávat s panely schopnými generovat více energie, mikrostřídač přeměňující proud z panelu na elektřinu, kterou mohou domácnosti využívat, omezí výkon pro domácnost na 800 wattů.

To stačí k pokrytí „stále zapnutých“ elektrických spotřebičů, jako jsou ledničky a zařízení ponechaná v pohotovostním režimu. Vláda uvádí, že by to mělo pokrýt zhruba pětinu průměrné spotřeby elektřiny v domácnosti, když svítí slunce.

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Další nezbytné spotřebiče, jako například rychlovarná konvice, která potřebuje 3 kilowatty elektřiny, budou napájeny kombinací 800 wattů z panelu a zbytku z celostátní sítě.

Společnost British Gas uvedla, že tyto panely nejenže napájejí domácnost, ale mohou také významně snížit množství elektřiny, kterou musíte kupovat během dne.

Jak bezpečné jsou panely do zásuvky?

Testy potvrdily, že vzorky systémů mohly fungovat bez nepřijatelného ohřevu nebo nebezpečných toků energie. Každé zařízení je vybaveno mikrostřídačem, který neustále monitoruje připojení k síti. Pokud dojde k výpadku elektřiny, například v důsledku výpadku proudu, nebo pokud je panel jednoduše odpojen od zásuvky, mikroinvertor to zjistí a během milisekund se vypne, takže nikdy nemůže vtlačit proud pod napětím do nefunkčního vedení.

Aby se nové panely mohly ve Velké Británii legálně prodávat, musí být testovány na splnění průmyslové normy G98 a vládních specifikací produktu. Prodejny jako Argos, Amazon, Currys, B&Q či Screwfix v posledních dnech naskladňovaly tyto balkonové sady a již je začínají oficiálně nabízet zákazníkům.

Organizace pro bezpečnost spotřebitelů Electrical Safety First doporučuje, aby se kupující drželi zavedených prodejců a jejich vlastních webových stránek, spíše než prodejců třetích stran na online tržištích. Společnost varovala, že některé platformy v současné době nejsou ze zákona odpovědné za bezpečnost zboží, které se jejich prostřednictvím prodává.

Jsou vhodné do každé domácnosti?

Ne nutně, uvádí organizace Electrical Safety First, která zveřejnila seznam kroků , které mají domácnostem pomoci snížit veškerá rizika před nákupem.

Organizace upozorňuje, že solární panely do zásuvky mohou interagovat se staršími bezpečnostními zařízeními v některých domácích elektrických systémech, která chrání lidi před úrazem elektrickým proudem, známými jako proudové chrániče. Před nákupem panelů doporučuje nechat si zkontrolovat elektroinstalaci registrovaným elektrikářem, zejména ve starších budovách nebo u nichž není známo stáří a stav elektroinstalace.

Domácnosti by také nikdy neměly připojovat zařízení pomocí prodlužovacího kabelu, kabelového bubnu nebo adaptéru, protože by se mohly přehřát.

Electrical Safety First také zdůrazňuje, že lidé smí připojit pouze jeden solární panel do zásuvky na nemovitost, jak to vyžadují předpisy a je vysvětleno v pokynech, které ve spolupráci s vládou vypracovala organizace Energy Saving Trust. Panely se budou ve Velké Británii dodávány s montážní sadou a návodem.

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