Rozmach solární energie přichází v době, kdy Spojené státy hledají nové zdroje elektřiny pro datová centra, jejichž energetické nároky zvyšuje rozvoj umělé inteligence, napsala agentura Bloomberg.
„Jde o strukturální změnu amerického energetického systému,“ cituje agentura Bloomberg slova hlavního datového analytika společnosti Ember Nicolase Fulghuma. Firmy podle něj potřebují stále více elektřiny a hledají zdroje, které jsou levné, dostupné a lze je rychle uvést do provozu.
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Bateriová úložiště zažívají boom. Překážky v investicích musí padnout, říkají odborníci
Výroba elektřiny ze slunce v květnu meziročně vzrostla o 17 procent, zatímco produkce z uhlí se snížila o 11 procent. Přesto Spojené státy zůstávají na fosilních palivech silně závislé. Dominantním zdrojem elektřiny je zemní plyn, který se v květnu podílel na energetickém mixu 37 procenty.
Rozvoj solární energetiky pokračuje i přes méně příznivý postoj administrativy Donalda Trumpa k obnovitelným zdrojům. Na popularitě získává částečně i díky stále širšímu využívání bateriových úložišť, které umožňují ukládat elektřinu vyrobenou během dne a využívat ji v době, kdy nesvítí slunce, například během večerních špiček spotřeby.
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Datovým centrům v USA chybí elektřina. Stavějí si vlastní elektrárny
Podle zprávy asociace Solar Energy Industries Association a společnosti Wood Mackenzie v prvním čtvrtletí letošního roku tvořily solární elektrárny a bateriová úložiště dohromady 91 procent nově instalovaného výkonu v USA.
Trend by měl pokračovat nadále. Energetické společnosti i investoři do datových center stále častěji považují kombinaci solárních elektráren a bateriových úložišť za klíčový zdroj energie. „Budeme svědky rekordního nasazování bateriových úložišť rok co rok,“ uvedl Fulghum.