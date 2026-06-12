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Americká energetika dosáhla významného milníku. Energie ze slunce předčila uhlí

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  13:31
Solární energie v květnu poprvé v historii Spojených států překonala uhlí. Na výrobě elektřiny se podílela 12,8 procenty, zatímco podíl uhlí činil 12,2 procenta. Vyplývá to ze zprávy think-tanku Ember, který analyzoval data Úřadu pro energetické informace. Poprvé tak obnovitelný zdroj energie předstihl fosilní palivo v jednom kalendářním měsíci.
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Areál elektrárny Boulder Solar 1 v Boulder City ve státě Nevada v USA (23. listopadu 2025) | foto: Reuters

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Rozmach solární energie přichází v době, kdy Spojené státy hledají nové zdroje elektřiny pro datová centra, jejichž energetické nároky zvyšuje rozvoj umělé inteligence, napsala agentura Bloomberg.

„Jde o strukturální změnu amerického energetického systému,“ cituje agentura Bloomberg slova hlavního datového analytika společnosti Ember Nicolase Fulghuma. Firmy podle něj potřebují stále více elektřiny a hledají zdroje, které jsou levné, dostupné a lze je rychle uvést do provozu.

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Výroba elektřiny ze slunce v květnu meziročně vzrostla o 17 procent, zatímco produkce z uhlí se snížila o 11 procent. Přesto Spojené státy zůstávají na fosilních palivech silně závislé. Dominantním zdrojem elektřiny je zemní plyn, který se v květnu podílel na energetickém mixu 37 procenty.

Rozvoj solární energetiky pokračuje i přes méně příznivý postoj administrativy Donalda Trumpa k obnovitelným zdrojům. Na popularitě získává částečně i díky stále širšímu využívání bateriových úložišť, které umožňují ukládat elektřinu vyrobenou během dne a využívat ji v době, kdy nesvítí slunce, například během večerních špiček spotřeby.

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Podle zprávy asociace Solar Energy Industries Association a společnosti Wood Mackenzie v prvním čtvrtletí letošního roku tvořily solární elektrárny a bateriová úložiště dohromady 91 procent nově instalovaného výkonu v USA.

Trend by měl pokračovat nadále. Energetické společnosti i investoři do datových center stále častěji považují kombinaci solárních elektráren a bateriových úložišť za klíčový zdroj energie. „Budeme svědky rekordního nasazování bateriových úložišť rok co rok,“ uvedl Fulghum.

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