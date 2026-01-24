Nigérie zažívá solární revoluci. Fotovoltaika rychle nahrazuje nečisté zdroje

Jednu z nejméně dostupných a spolehlivých elektrických sítí na světě má Nigérie. Bez přístupu k elektřině tam i v roce 2026 je skoro 90 milionů lidí, což je více než kdekoliv jinde. V blízké budoucnosti by se však situace mohla změnit díky nástupu solárních zdrojů, které se zde začínají rychle rozmáhat.
Solární panel v ulic ve čtvrti Ojuelegba v Lagosu v Nigérii (20. srpna 2022)

Solární panel v ulic ve čtvrti Ojuelegba v Lagosu v Nigérii (20. srpna 2022) | foto: ČTK

Solární panely na prodej ve městě Niamey. Solární energie zažívá v Nigérii,...
Inženýr společnosti Rensource Energy instaluje solární panely na střechu domu v...
Pohled na hybridní minisíťovou stanici v městečku Doma, která je napájena...
Solární panely na prodej v obchodě v Abuji v Nigérii (17. června 2023)
Nigerijská elektrická dlouhé roky stála na hlučných a nepříliš efektivních dieselových i benzinových generátorech, které jsou zároveň velmi neohleduplné k životnímu prostředí. I díky investici Světové banky ve výši 750 milionů amerických dolarů (asi 16,5 miliard korun) se tamní elektrická síť i v těch nejodlehlejších částech země začíná pomalu proměňovat, píše agentura Bloomberg.

Měnit se začíná i každodenní realita ve venkovských regionech Nigérie na jihovýchodě země, kde většina tamních osad neměla přístup k elektřině od roku 2020. „Když není světlo, chodíte spát se slepicemi. Teď je ale situace jiná. Přes den jsem na poli a večer ještě pracuji ve svém obchůdku. Co jsem dřív prodal za týden, se mi nyní podaří za tři dny,“ říká nigerijská podnikatelka Mercy Kaluová.

Solární zdroje nahrazují naftu a benzin

Nigérie jen za poslední rok dovezla solární panely o výkonu 1 721 megawattů, což odpovídá asi 5 procentům celkové poptávky po elektřině v této zemi. Stát se stal druhým největším dovozcem fotovoltaiky v Africe hned po Jihoafrické republice.

„Solární energie v Nigérii nahrazuje obrovské množství elektřiny, která je vyráběna velmi neefektivně. Pozitivní důsledky každý den pociťují místní domácnosti i podnikatelé,“ tvrdí analytik Muhammad Wakil z neziskové organizace Global Energy Alliance for People and Planet.

Ještě před pár lety platilo, že jen velmi omezený či žádný přístup k elektrické energii nemělo přibližně 90 milionů Nigerijců, což odpovídá asi 38 procentům tamní populace. Benzinové a dieselové generátory, které ještě nyní produkují asi 75 gigawattů elektřiny, jsou však nyní díky rozvoji solární energetiky každým dnem méně důležité.

Nigérie vděčí za změny i Světové bance, která před lety přišla s programem Mission 300. Jeho cílem je do roku 2030 zajistit přístup elektřině pro 300 milionů Afričanů. Značná část financí míří právě i do Nigérie. Ve stejnou chvíli navíc země jedná o dalších investicích ve výši 1,1 miliardy dolarů také s Japonskem či Francií.

S investicemi pomáhá i Světová banka

S rozvojem solární energie v Nigérii pomáhá i společnost Husk Power Systems, která je největším provozovatelem solárních minielektráren na světě. V zemi momentálně provozuje 70 takových systémů a momentálně shání peníze na svou další expanzi. „Když jsme před lety přišli do první nigerijské vesnice, cítili jsme ve vzduchu zápach spalin,“ vzpomíná spoluzakladatel firmy Manoj Sinha.

Díky přístupu k elektřině se však život v odlehlých částech výrazně změnil. Elektrická energie pomáhá k vyšší produktivitě i celkové lepší kvalitě života. Přispívá také ke snižování životních nákladů. Provoz benzinových a dieselových generátorů je totiž na místní poměry kvůli vysokým cenám pohonným hmot velmi nákladný, uzavírá Bloomberg.

Nigérie zažívá solární revoluci. Fotovoltaika rychle nahrazuje nečisté zdroje

