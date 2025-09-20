Bratři Josh a Jordan Gackleovi, kteří již léta hospodaří na farmě o rozloze 930 hektarů v Severní Dakotě, patří k těm, kteří přišli o značnou část čínského odbytu sóji. Ještě na počátku letošního roku přitom počítali, že jejich boby již tradičně poputují do Asie. Místo toho ale nyní jejich ztráta dosahuje 400 tisíc dolarů, což je v přepočtu asi 9,2 milionu korun.
„Máme strach. Je to horší než v 80. letech, kdy se místní farmáři potýkali s obrovskou zemědělskou krizí. Pokud bude současná situace přetrvávat ještě jeden rok, budou mí farmy obrovské existenční problémy,“ varuje čtyřiačtyřicetiletý farmář Jordan Gackle.
Peking už před několika týdny přestal odebírat některé americké zemědělské produkty včetně sójových bobů. Šlo o reakci na Trumpova vysoká cla, která postihla podstatnou část čínské ekonomiky. Nyní se ale ukazuje, jak jsou čínští obchodní partneři pro americký venkov důležití, píše portál The New York Times.
Americké boby nahradily v Číně ty brazilské
Na americkém venkově zdaleka nejde o jedinou farmu s podobným příběhem, a to zvlášť v případě Severní Dakoty, která je svým zemědělstvím celosvětově proslulá. Ještě před zavedením cel odtud do Číny mířilo více než 70 procent produkce sójových bobů.
Podle portálu The New York Times dnes Spojené státy do Číny prodávají jen asi polovinu sójové produkce než na počátku roku 2025. A to přesto, že americké boby jsou v Číně hlavně díky své kvalitě populární. Cla ve výši 34 procent však znamenají, že podniky v Číně momentálně mnohem raději odebírají sóju z Brazílie.
Přitom když Donald Trump do Bílého domu před několika měsíci opětovně vstupoval, sliboval právě americkým farmářům lepší budoucnost. „Naši farmáři pěstují nejkvalitnější sóju na světě. Čína by měla své objednávky zečtyřnásobit,“ napsal americký prezident na sociální síti Truth Social.
Místo do Číny pod plachtu
Čína se k nákupu sóji zatím nemá, a to sklizeň už za několik týdnů začíná. Mnozí američtí zemědělci netuší, co budou s úrodou dělat. „Kvůli obchodní válce přijdeme o celou generaci farmářů. Začínají vůči nám postupně přitvrzovat i banky. Pokud se situace nezmění, budeme mít obrovský problém,“ vartuje Justin Sherlock, prezident asociace pěstitelů sóji v Severní Dakotě.
O dohodu s asijskou velmocí usiluje také sám americký ministr financí Scott Bessent, který Severní Dakotě vlastní pole v hodnotě 25 milionů amerických dolarů. Právě na nájmu každý rok inkasuje stovky tisíc dolarů, o které nyní ale může přijít.
Mnozí američtí farmáři ale příliš nevěří, že by ještě letos mohla nastat změna. Proto plánují, jak nadprodukci sójových bobů alespoň co možná nejlépe uskladnit. Alternativní odběratele místo těch čínských se americkým farmářům nedaří získávat a dosavadní obchodní jednání mezi Čínou a USA zatím příliš nadějně nevypadají, uzavírá The New York Times.