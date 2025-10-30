Shoda obou zemí o něco snižuje bezprostřední napětí mezi USA a Čínou, které se již měsíce nacházejí v ostrém sporu poškozujícím ekonomiku obou zemí. Dohoda zahrnuje snížení přísných amerických cel na čínské zboží výměnou za závazek Číny zakročit proti obchodu s chemikáliemi používanými k výrobě fentanylu, píše americký web The Wall Street Journal.
Čína rovněž slíbila uvolnit vývoz vzácných zemin, tedy minerálů, na nichž jsou západní výrobci závisí při výrobě zboží. A Peking naopak podle Trumpa slíbil nakoupit od USA obrovské množství americké sóji.
„Celkově bych řekl, že na stupnici od nuly do deseti, kde deset je nejlepší, bych tomuto setkání dal dvanáct bodů,“ komentoval Trump humorem sobě vlastním právě proběhlou schůzku.
Čísla jsou skromnější
Ačkoli částečné uvolnění napětí přináší úlevu oběma stranám, nijak to neřeší zásadní rozdíly mezi dvěma supervelmocemi, jejichž ekonomiky se v mnoha odvětvích odlišují a které soupeří o nadvládu v oblastech, jako je například umělá inteligence.
Skutečná čísla, na nichž se oba státníci dohodli, byla v reálu skromnější. Trump uvedl, že USA sníží cla na čínské zboží o 10 procent výměnou za slib Číny, že přijme velmi tvrdá opatření vůči chemikáliím používaným k výrobě fentanylu. „Po snížení cla budou cla USA na čínský dovoz činit 47 procent,“ uvedl Trump.
Čína na oplátku slíbila, že na jeden rok uvolní některé kontroly uvalené na vývoz zpracovaných minerálů vzácných zemin. Dominuje totiž ve výrobě těchto minerálů potřebných k výrobě všeho od smartphonů až po ponorky. Její letošní omezení vývozu vzácných zemin vážně poškodila americké podniky.
Kromě toho se Čína podle Trumpa zavázala nakoupit velké množství americké sóji. Čína již na začátku tohoto týdne objednala několik dodávek sóji od amerických obchodníků, což přineslo částečnou úlevu především americkým zemědělcům, které v této sklizňové sezoně zachvátila panika, protože obchodní napětí přimělo čínské zákazníky k nákupu jinde.
USA také souhlasily s tím, že na jeden rok pozastaví zářijové opatření týkající se vývozních omezení pro některé dceřiné společnosti subjektů, které již jsou na černé listině, uvedlo čínské ministerstvo obchodu.
Akta fentanyl
V případě fentanylu bude nyní mnoho záviset na dalších krocích Číny. USA ji již roky tlačí, aby více kontrolovala vývoz chemikálií používaných k výrobě této drogy, syntetického opioidu, který je podle odhadů zodpovědný za více než 100 000 úmrtí v důsledku předávkování v USA.
Přísnější regulace chemických látek ale pravděpodobně nebude stačit k vyřešení krize, neboť čínští výrobci jsou schopni mírně pozměnit chemické složení prekurzorů, aby obešli pravidla.
Čína již řadu let nabízí možnost větší spolupráce v boji proti drogám výměnou za ústupky ze strany Washingtonu, ale jakmile se vztahy zhorší, svou spolupráci vždy stáhne.
Pro americké dovozce čínských produktů představuje snížení cel na fentanyl z dvaceti na deset procent určitou úlevu. To by mohlo Čínu učinit relativně konkurenceschopnější z hlediska nákladů na nákup produktů poté, co vysoká cla v letošním roce vedla k poklesu obchodu mezi oběma zeměmi.
Trump a Si se naposledy setkali osobně v roce 2019, kdy se během zasedání skupiny G20 v japonské Ósace sešli na 80minutovém obědě a dohodli se na příměří v obchodních sporech.
V té době Trumpova administrativa tlačila na zásadní změny v čínské hospodářské politice, včetně ukončení státních dotací průmyslu a požadavků na transfer technologií jako ceny za vstup amerických společností na čínský trh, uzavírá americký portál.