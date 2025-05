Američtí výzkumníci se zaměřili na analýzu více než 1 200 snídaňových cereálií, které se mezi lety 2010 až 2023 dostaly na tamní trh. Podle studie zveřejněné v odborném časopise JAMA Network Open celkový obsah tuku v nich vzrostl ve sledovaném období o 34 procent, obsah soli o 32 procent a cukru téměř o 11 procent, upozorňuje list The New York Times.

„Nejvíce mě překvapuje, že nutriční hodnoty jdou opačným směrem než marketingová sdělení na obalech,“ uvedl spoluautor studie profesor Šuo-li Čao z univerzity v Kentucky.

Cereálie jsou přitom v USA nejčastěji konzumovanou potravinou u dětí ve věku 5 až 12 let. Podle nedávných průzkumů je skoro třetina amerických dětí snídá denně. Přitom třeba ovoce si dopřává jen 15 procent z nich a v případě vajec je to ještě méně.

Mimo jiné je to tak proto, že jejich rodiče dnes často neví, co je vlastně zdravé. „Jde o důsledek cíleného marketingu velkých hráčů v potravinovém průmyslu,“ varuje expertka na výživu Josephine Connolly-Schoonenová. Děti by podle ní místo snídaňových cereálií mely daleko více preferovat celozrnné pečivo, ovesné vločky nebo arašídové máslo.

Volání po lepším stravování

Studie přichází v době, kdy se v USA vede čím dál hlasitější debata o důsledcích průmyslově zpracovaných potravin na lidské zdraví. Řada odborníků je dává do souvislosti s vysokým krevním tlakem či cukrovkou. Nehledě na to, že významná část americké populace dlouhodobě bojuje také s obezitou.

Mnoho Američanů přitom začíná volat po zdravějším stravování. Firmy ale tyto hlasy příliš neberou v potaz. Americký odborník na stravování Peter Lurie i proto označil zjištění za alarmující. „Je neuvěřitelné, že v době, kdy se Američané snaží jíst zdravěji, jde kvalita snídaňových cereálií úplně opačným směrem,“ uvedl.

Deník The New York Times zároveň upozorňuje, že stejné značky cereálií V Kanadě či Evropě jsou proti USA často mnohem zdravější. Kvalita snídaňových cereálií, které se prodávají v amerických školách, je také ucházející. Díky federální legislativě, k jejíž přijetí došlo v roce 2010, se totiž snížil obsah cukru a soli.

K dalším pozitivním změnám by mělo dojít již v dalších měsících, neboť americké právní normy ve školních jídelnách se od roku 2027 znovu zpřísní. I proto americká expertka Diane Pratt-Heavnerová doufá, že výrobci rozšíří zdravější verze cereálií i mimo školní jídelny. „Když děti učíme jíst zdravěji ve škole, měly by mít stejnou možnost i doma,“ uzavírá pro The New York Times.