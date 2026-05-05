Turisté zaplavili s příchodem nové sezony italské pobřežní vesnice. Jejich davy ucpávají a místní obyvatele tak uvězňují ve jejich domovech. S další sezonou tak přichází nová vlna frustrace a pobouření.
„Takhle to už trvá roky a situace se každým rokem zhoršuje,“ říká místní obyvatel Antonio Attianese, který žije v obci Nocera Inferiore. „Starostové a správci Amalfinského pobřeží mají tento chaos nejspíš rádi, jinak by již vydali nařízení k umírnění tohoto masového turismu,“ říká.
Overtourism Armageddon in Italy 2026 🇮🇹🙈— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) May 4, 2026
V městečku Amalfi se nekonečné zástupy návštěvníků táhnou až od trajektů v přístavu až do města. Na ulicích není ani centimetr volného místa. Zdejší situace jedním z typů turismu, který komentátoři označují za obzvláště škodlivý. Je to turismus typu „sněz a uteč“ – neboli italsky „mordi e fuggi“ –, kdy jednodenní výletníci utratí jen málo peněz a nakupují pouze levné suvenýry.
Naprostý chaos
Bývalý starosta Positana Salvatore Gagliano přirovnává situaci v jednom z nejmalebnějších koutů planety je scénám z třetího světa. „Silnice jsou úzké. Když se ucpou, nastane naprostý chaos,“ říká muž, který dnes vlastní pětihvězdičkový Grand Hotel Tritone v nedaleké vesnici Praiano. Sám nyní vyzývá k regulaci výletních lodí připlouvajících do městečka Positano.
„Tolik lidí prostě nezvládneme. Krása Amalfinského pobřeží se ničí.“
Obec Amalfi je již dlouho oblíbeným místem hollywoodských hvězd, včetně Kylie Jenner, Beyoncé a Jay-Z, Reese Witherspoon anebo Micka Jaggera. Často lze tyto celebrity spatřit na oblíbených místech, jako je Hotel Le Sirenuse anebo rustikální plážová restaurace Da Adolfo.
Nadměrný turistický ruch je v celé Evropě běžným jevem a s obrovskými davem návštěvníků se potýká mnoho dalších měst, nejvíce Benátky. Tento problém dobře znají i obyvatelé Barcelony, kteří pravidelně protestují proti počtu turistů, kteří v letních měsících zaplavují město. Tvrdí, že nadměrný počet prázdninových domů a ubytování přes Airbnb vedl k nárůstu nájemného pro místní obyvatele.