Velká šnečí loupež. Francouzské farmě ukradli plže za 90 tisíc eur

Společnost L’Escargot Des Grands Crus v obci Bouzy nedaleko Remeše uvedla, že přišla o veškeré zásoby čerstvých i mražených šneků. „Před nadcházející sváteční sezonou je to obrovská rána,“ uvedla podle BBC firma v prohlášení.
Podle serveru Franceinfo se zloději v noci prostřihli plot na hranici pozemku a následně vnikli do zemědělských budov. Policie jim je údajně na stopě. Farma se zatím snaží doplnit zásoby, aby uspokojila poptávku zákazníků na konci roku.
Jedlí šneci jsou francouzskou delikatesou, obvykle upravovanou v bylinkovém másle nebo víně. Producenti zaznamenávají nárůst prodejů právě v prosinci, kvůli oslavám Vánoc a Nového roku.
„Rozhodně to není typ příspěvku, o kterém jsme si mysleli, že ho budeme psát, když se blíží svátky,“ napsala společnost L’Escargot Des Grands Crus ve čtvrtek v prohlášení, v němž oznámila krádež. Dále incident popsala jako „šok, nepochopení a skutečnou ránu pro celý tým“ a dodala: „Děláme vše, co je v našich silách, abychom doplnili zásoby a uspokojili vás během svátků.“
Podle Franceinfo farma dodávala restauracím včetně michelinské Les Crayères v Remeši, stejně jako lahůdkářstvím a soukromým klientům.
„Z prodejny byla ukradena celá část hotových výrobků a také zásoby z mé laboratoře,“ řekl serveru Franceinfo vedoucí farmy, Jean-Mathieu Dauvergne. „Byly to moje zásoby na konec roku… Měli jsme právě takové množství, abychom bez starostí zvládli období svátků.“