Velká šnečí loupež. Francouzské farmě ukradli plže za 90 tisíc eur

  11:54
Poklidnou adventní atmosféru rozčeřila ve Francii loupež šneků určených pro sváteční tabuli. Z farmy na severu Francie zatím neznámí pachatelé odcizili šneky v hodnotě 90 000 eur, v přepočtu tedy asi dva miliony korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Společnost L’Escargot Des Grands Crus v obci Bouzy nedaleko Remeše uvedla, že přišla o veškeré zásoby čerstvých i mražených šneků. „Před nadcházející sváteční sezonou je to obrovská rána,“ uvedla podle BBC firma v prohlášení.

Podle serveru Franceinfo se zloději v noci prostřihli plot na hranici pozemku a následně vnikli do zemědělských budov. Policie jim je údajně na stopě. Farma se zatím snaží doplnit zásoby, aby uspokojila poptávku zákazníků na konci roku.

Jedlí šneci jsou francouzskou delikatesou, obvykle upravovanou v bylinkovém másle nebo víně. Producenti zaznamenávají nárůst prodejů právě v prosinci, kvůli oslavám Vánoc a Nového roku.

VIDEO: Jak jíst šneky jako tradiční postní pokrm Štědrého dne

„Rozhodně to není typ příspěvku, o kterém jsme si mysleli, že ho budeme psát, když se blíží svátky,“ napsala společnost L’Escargot Des Grands Crus ve čtvrtek v prohlášení, v němž oznámila krádež. Dále incident popsala jako „šok, nepochopení a skutečnou ránu pro celý tým“ a dodala: „Děláme vše, co je v našich silách, abychom doplnili zásoby a uspokojili vás během svátků.“

Podle Franceinfo farma dodávala restauracím včetně michelinské Les Crayères v Remeši, stejně jako lahůdkářstvím a soukromým klientům.

„Z prodejny byla ukradena celá část hotových výrobků a také zásoby z mé laboratoře,“ řekl serveru Franceinfo vedoucí farmy, Jean-Mathieu Dauvergne. „Byly to moje zásoby na konec roku… Měli jsme právě takové množství, abychom bez starostí zvládli období svátků.“

France 3 Grand Est @france3grandest

On lui vole 450 kilos d'escargots, "le fruit d'un an de travail" : juste avant les fêtes, l'amertume d'un producteur qui a porté plainte #vol #escargots

1. prosince 2025 v 10:35, příspěvek archivován: 1. prosince 2025 v 10:35
Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

Nejdražší soutěž iDNES.cz zná vítěze, vyhrál milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty zná už vítěze všech denních i týdenních výher. A také absolutního šampiona, který si odnese unikátní zlatou trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázenou...

Rekordní cena stříbra. Od ledna vzrostla o více než 90 procent

Cena stříbra trhá rekordy. (1. prosinec 2025)

Cena stříbra k okamžitému dodání se dopoledne vyšplhala na 57,86 USD za troyskou unci (oz; 31,1 gramu) a překonala tak další rekord. Od ledna už cena tohoto kovu vzrostla o více než 90 procent....

1. prosince 2025  12:10

1. prosince 2025  11:30

