Zemřel podnikatel Toni Meggle, proslavil se snídaňovými máslíčky

  15:36
Ve věku 94 let zemřel Toni Meggle, německý podnikatel a majitel mlékárenské značky Meggle. Proslavil se mimo jiné „vynálezem“ jednoporcových balení másel. Ve vedení firmy bude pokračovat jako místopředsedkyně správní rady jeho manželka Marina.
Podnikatel Toni Meggle na Salzburger Festspiele 23. srpna 2024

Podnikatel Toni Meggle na Salzburger Festspiele 23. srpna 2024 | foto: ČTK

Podnikatel Toni Meggle s manželkou Marinou na Salzburger Festspiele 23. srpna...
Bylinkové máslo Meggle
Porcovaná másla Meggle
Másla značky Meggle v supermarketu na snímku z 26. června 2025
Toni Meggle nastoupil do rodinného byznysu v roce 1960 jako zástupce už třetí generace. V jeho čele stál několik desetiletí, během kterých se z regionálního podniku postupně stal celosvětový kolos s pobočkami v několika zemích.

Výrazný zlom v jeho kariéře i podnikání celé firmy nastal v roce 1960. Tehdy se v Mnichově konal 51. eucharistický kongres a do města se kvůli němu sjelo půl milionu věřících. Meggle je všechny u snídaně zásobil svým porcovaným máslíčkem. Oblíbenou součástí bufetových snídaní zůstalo dodnes.

Podnikatel Toni Meggle na Salzburger Festspiele 23. srpna 2024
Podnikatel Toni Meggle s manželkou Marinou na Salzburger Festspiele 23. srpna 2024
Bylinkové máslo Meggle
Porcovaná másla Meggle
Meggle se prosadil i s populárním bylinkovým máslem, v Německu jsou oblíbené i tímto máslem mazané bagety, které do sortimentu zařadil v roce 1995.

O podnikatelově smrti informovala přímo společnost Meggle. Zemřel ve čtvrtek ve věku 94 let.

Ne vždy se mají Němci lépe. Stejná značka másla byla v českých regálech kvalitnější

„Ztratili jsme nejen vynikající podnikatelskou osobnost, ale také výjimečného člověka, který s vášní a vizí po celá desetiletí formoval skupinu společností,“ uvedla firma podle serveru BR24 v prohlášení.

Během svého života získal řadu ocenění, včetně Spolkového řádu za zásluhy a Bavorského řádu za zásluhy. Byl také čestným občanem německého města Wasserburg am Inn, kde Meggle dodnes sídlí.

V jeho odkazu bude nyní pokračovat jako místopředsedkyně správní rady řídící nadace jeho manželka Marina.

Společnost v současné době zaměstnává přibližně 2 600 lidí po celém světě. Z toho 1 700 lidí pracuje v jedné ze tří německých poboček. Ve finančním roce 2024 dosáhla skupina tržeb ve výši zhruba 1,4 miliardy eur.

