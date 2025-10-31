Toni Meggle nastoupil do rodinného byznysu v roce 1960 jako zástupce už třetí generace. V jeho čele stál několik desetiletí, během kterých se z regionálního podniku postupně stal celosvětový kolos s pobočkami v několika zemích.
Výrazný zlom v jeho kariéře i podnikání celé firmy nastal v roce 1960. Tehdy se v Mnichově konal 51. eucharistický kongres a do města se kvůli němu sjelo půl milionu věřících. Meggle je všechny u snídaně zásobil svým porcovaným máslíčkem. Oblíbenou součástí bufetových snídaní zůstalo dodnes.
Meggle se prosadil i s populárním bylinkovým máslem, v Německu jsou oblíbené i tímto máslem mazané bagety, které do sortimentu zařadil v roce 1995.
O podnikatelově smrti informovala přímo společnost Meggle. Zemřel ve čtvrtek ve věku 94 let.
„Ztratili jsme nejen vynikající podnikatelskou osobnost, ale také výjimečného člověka, který s vášní a vizí po celá desetiletí formoval skupinu společností,“ uvedla firma podle serveru BR24 v prohlášení.
Během svého života získal řadu ocenění, včetně Spolkového řádu za zásluhy a Bavorského řádu za zásluhy. Byl také čestným občanem německého města Wasserburg am Inn, kde Meggle dodnes sídlí.
V jeho odkazu bude nyní pokračovat jako místopředsedkyně správní rady řídící nadace jeho manželka Marina.
Společnost v současné době zaměstnává přibližně 2 600 lidí po celém světě. Z toho 1 700 lidí pracuje v jedné ze tří německých poboček. Ve finančním roce 2024 dosáhla skupina tržeb ve výši zhruba 1,4 miliardy eur.