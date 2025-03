Co s mrtvolou na palubě letadla? Trauma je to pro všechny, říkají experti

V nepříjemnou zkušenost se v únoru letošního roku proměnil let z Melbourne do Dauhá pro jeden australský pár. Protože na palubě zesnula jiná pasažérka, posádka letu katarské společnosti Qatar Airways na lince zabalila tělo ženy do dek a posadila ho hned vedle nich.

Podle páru šlo o traumatizující zážitek. „Naprosto chápeme, že nemůžeme činit leteckou společnost zodpovědnou za smrt nebohé paní, ale musí existovat postup ohledně toho, jak se postarat o pasažéry na palubě,“ uvedla cestující Jennifer Colinová. Aerolinie se následně za nepříjemnost omluvily.

Podle studie publikované v New England Journal of Medicine v roce 2013 je smrt za letu vzácná. Z vybraných zkoumaných situací, kdy posádka řešila zdravotní obtíže u cestujících, zemřelo 0,3 procenta z nich.

Jay Robert je vedoucí kabiny jedné z evropských leteckých společností a bývalý člen posádky aerolinek Emirates. Sám zažil smrt pasažéra na palubě za svou více než desetiletou kariéru pouze jednou. Podle něj musí posádka rychle přemýšlet a reagovat na situaci. „Přecházíme od servisu pasažérům k záchraně života a pak k práci pohřební služby. Musíme řešit tělo a pak ještě pasažéry,“ popsal pro BBC.

Marco Chan, bývalý pilot dopravních letadel a docent na anglické vysoké škole popsal, že zatímco stevardi a letušky poskytují v případě zdravotních potížích pasažéra první pomoc a dotazují se, zda není na palubě lékař, kapitán letadla dostává pokyny od lékařů na zemi. Pokud to je nutné, může kapitán odklonit let. Ne vždy je však možné pacienta zachránit. A pokud posádka považuje cestujícího za mrtvého, nemá podle něj smysl letadlo odklánět.

Posádka nemůže prohlásit člověka za mrtvého Posádka letadla nemůže oficiálně prohlásit člověka za mrtvého. Může to udělat pouze kvalifikovaný lékař nebo zdravotnický personál. Pokud na palubě není lékař, smrt je obvykle oficiálně potvrzena až po přistání, když tělo prohlédne lékař nebo zdravotnický personál.

Prostor je omezený, říkají experti

Portál BBC také odkazuje na směrnice Mezinárodních leteckých dopravců (IATA), podle nichž by palubní personál měl mrtvého pasažéra umístit do pytle, pokud je k dispozici, nebo by ho měl přikrýt dekou. Kromě toho je nutné tělo přemístit na sedadlo daleko od ostatních cestujících nebo do jiné části letadla, pokud je to možné.

Ivan Stevenson, který působí jako docent leteckého managementu na anglické Coventry University, zmiňuje, že v letadlech s úzkým trupem, které se běžně používají na kratší lety po Evropě, není dostatek místa na to, aby bylo ostatní pasažéry možné chránit pasažéra před tím, co se stalo. Upozorňuje, že prostory v letadlech jsou omezené a stísněné.

„Pokud někdo na palubě takového letadla zemře, je pravděpodobné, že ho personál umístí na sedadlo,“ řekl. Ačkoliv sám uznává, že to může být pro cestující nepříjemné, posádka podle něj musí klást na první místo zajištění bezpečnosti letadla.

Podle Jaye Roberta však tělo nesmí překážet v uličce pro případ nouzové evakuace. Stejně tak nesmí být v kuchyňce, pokud blokuje nouzový východ. Není také možné ho umístit ani do odpočíváren určené pro členy posádky využívaných především při dlouhých letech. Jay Robert také uvádí, že fyzicky s tělem manipulovat v omezeném prostoru je těžké.

Nepříjemný zážitek i pro posádku

Ačkoliv je palubní pesonál na takové situace vycvičená, ani pro ni nemusí být situace příjemná. Pro bývalou letušku Ally Murphyovou, která působila jako členka palubní posádky čtrnáct let, byla podle jejich slov pro ni smrt pasažéra na palubě traumatickým zážitkem.

Během letu z Ghany do Londýna ji cestující upozornili na muže, který ztratil vědomí na svém sedadle. S kolegy následně zjistila, že muž nemá puls a nedýchá a přesunuli ho do prostoru kuchyňky, kde začali s resuscitací. „Jste vlastně uvězněni v kovové trubce, která není navržená pro volný pohyb,“ vzpomíná letuška. V kuchyňce bylo o trochu více místa než obvykle, jelikož posádka s vozíky právě obsluhovala cestující.

Ani po čtyřicetiminutové resuscitaci se jim muže nepodařilo zachránit. Kapitán se následně rozhodl neplánovaně přistát ve francouzském Lyonu.

Po přistání si muže převzali zdravotníci a prohlásili ho za mrtvého. Podle letušky utrpěl aneuryzma břišní aorty. „Držela jsem ho v náručí v posledních okamžicích jeho života,“ zmínila.

Uvedla, že jakmile došla domů, sedla si do vany a plakala. „Bylo to na chvíli trochu traumatizující. Dlouho jsem nemohla sledovat nic, kde se dělá kardiopulmonální resuscitace,“ uvedla. S leteckou společností měli po smrti pasažéra také debriefing, na kterém se posádka dozvěděla, že udělali vše, co bylo v jejich silách.

Podle Jaye Roberta po smrti pasažéra zaměstnanci aerolinek dostanou podporu včetně terapie a možnosti mít několik dní volno, aby událost mohli vstřebat. „Nejsme lékaři, nejsme zdravotní sestry,“ řekl. „I když jsme vyškoleni, jak se s tím vypořádat a čelíme tomu jen zřídka, nejsme vůči tomu zcela imunní,“ uzavřel podle BBC bývalý člen posádky aerolinek Emirates.