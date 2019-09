Platba úsměvem. V Číně se rozjíždí terminály s rozeznáváním obličeje

Systém poprvé čínský gigant Alibaba představil před dvěma lety. Tehdy ho v městě Chang-čou, kde má Alibaba sídlo, začaly testovat restaurace KFC. Podle webu Tech Crunch byl tento řetězec jasnou volbou – Alibaba je totiž investorem ve společnosti Yum China, provozovateli KFC v Číně.



V současnosti jej pak používají desítky řetězců po celé Číně. Jediné, co zákazník k nakupování pomocí rozpoznávání tváře potřebuje, je účet v aplikaci Alipay. V té stačí dát souhlas s používáním technologie rozpoznávání tváře a systém „smile-to-pay“ je aktivován.



Při nákupu se pak už jen stačí podívat do kamery, podobně jako je tomu například při průchodu kontrolou pasažérů s biometrickým pasem na ruzyňském letišti. „Nemusím u sebe ani mít mobilní telefon, můžu jít nakupovat, aniž bych si s sebou cokoliv bral,“ citoval list The Guardian Po Chua z řetězce pekáren Wedome.



Jeho firma tento systém používá ve třech stovkách svých prodejen. „V dřívějších stadiích mobilních plateb to nebylo možné – až po zrodu technologie pro rozeznávání obličejů můžeme platit, aniž bychom k tomu cokoliv potřebovali,“ dodal Chu.



Systém může špehovat

Kritici systému však upozorňují na to, že by se dal snadno zneužít. „Je tu velké riziko, že by data mohl začít používat stát pro své vlastní potřeby, například pro dohled nad občany nebo jejich monitorování,“ řekl analytik Adam Ni.



Podle Niho by díky datům sbíraným systémem mohla vláda také sledovat disidenty. Navíc by je podle něj mohla využít k etnickému profilování. To už v současnosti probíhá u Ujgurů, čínské muslimské menšiny. Ty vláda sleduje pomocí mnohých kamer a odposlouchávání telefonů (více čtěte zde).



Vývojáře systému však jeho možné zneužití neodrazuje. Alibaba do systému v příštích letech plánuje nalít další tři miliardy yuanů, v přepočtu zhruba 9,7 miliardy korun.

Ty mimo jiné podle svých prohlášení použije i na „zkrášlující“ filtry. Více než polovina lidí, kteří systém smile-to-pay v minulosti použili, ho totiž už znovu nechce používat, protože si připadá ošklivá.