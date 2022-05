KOMENTÁŘ: Starý zvyk. Měnit před dovolenou peníze ve směnárnách je přežitek

A vím, že nás takových musí být víc, jinak by přece v novinách neměly neustále takový ohlas články na téma „Kdy je nejlepší čas vyměnit si eura na dovolenou“. Kdo jiný než milovník valutami nabitých papírových obálek uvítá každoroční prognózu, že ten nejpříhodnější čas je letos jistojistě někdy mezi Valentýnem a Velikonocemi, tedy zpravidla v době, kdy se vylágrovaný rodinný rozpočet sotva vzpamatoval z Ježíška. Pravda, letos by se nabízel ekonomický žertík, že nejlepší doba pro výměnu eur byla před jmenováním nového guvernéra centrální banky, ale to by bylo zase na jiný komentář.