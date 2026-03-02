Letiště v Dubaji částečně obnovila provoz. Smartwings tam ráno vypraví letadlo

Autor: ,
  22:22
Letecká společnost Smartwings vypraví v úterý ráno let do Dubaje a zpět. Z tamního letiště odletěly podle agentur první civilní lety od sobotní uzavírky vzdušného prostoru. Provoz je však stále velmi omezený. Dopravce Smartwings ale získal podle mluvčí společnosti Vladimíry Dufkové povolení. Letenky jsou už nyní k dispozici na webu společnosti a u prodejců letenek.
Letadlo společnosti Smartwings

Letadlo společnosti Smartwings | foto: Depositphotos

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...
Odstavená letadla na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření (2. března...
Hotel Burj Al Arab po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)
Budova Burdž al-Arab v Dubaji ve Spojených arabských emirátech po íránském...
5 fotografií

„Letiště v Dubaji obnovilo v omezené míře provoz a my jsme získali povolení a slot. Zítra (v úterý) vypravíme let z Prahy s odletem v 08:30,“ uvedla mluvčí. Odlet z Dubaje zpět do Prahy je naplánován na 19:55 tamního času, vyplývá z informací na webu společnosti Smartwings.

V Praze na Letišti Václava Havla by měl letoun přistát krátce před půlnocí.

V ohroženém regionu, kde v sobotu Izrael a Spojené státy zahájily vojenskou operaci proti Íránu, je podle systému dobrovolných registrací Drozd asi 6700 Čechů.

Stovky cílů, zničené bombardéry i lodě. Trump připustil vyslání vojáků do Íránu

V neděli podle něj bylo asi 3500 Čechů ve Spojených arabských emirátech, v Ománu zhruba 900. V řadě zemí na Blízkém východě je po americko-izraelských útocích na Írán uzavřený letecký prostor.

Smartwings již v pondělí vypravila dvě letadla do Ománu pro Čechy, kteří se v regionu nacházejí s cestovní kanceláří. Přistát zpátky v Praze by mohly v noci na úterý, dohromady přepraví kolem 400 lidí.

Změna plánu. Speciály letí do Ománu, do Egypta a Jordánska až v úterý

Pro Čechy se vypravují také armádní letouny, situace se podle ministra zahraničí Patra Macinky (Motoristé) a premiéra Andreje Babiše (ANO) neustále mění.

„Mám pro vás nejnovější informace k repatriacím. Protože se ta situace neustále vyvíjí, museli jsme operativně změnit i původní plán letů. Dobrá zpráva je, že v důsledku těch nových událostí jsme se rozhodli, že přidáme ještě třetí zemi, odkud budeme vozit naše občany zpět domů. Takže repatriace bude probíhat z Egypta, Jordánska a nově i z Ománu,“ napsal Babiš v pondělí večer na síti X.

Dubaj se opět probouzí

Agentura Reuters v pondělí odpoledne uvedla, že dvojice letišť v Dubaji večer částečně obnoví provoz. Bude to ale ve velmi omezené míře. Velké množství letů je proto nadále zrušeno.

Prvních 16 letů vypravila společnost Etihad z letiště v Abú Zábí. Spoje jsou určené pro přepravu cestujících, kteří uvázli v zahraničí. Stránky společnosti tvrdí, že pravidelné lety jsou stále pozastavené. Z Dubaje podle serveru Flightradar24 odletělo do Atén letadlo společnosti AirBaltic, které však nemá na palubě cestující.

Vypravení prvních leteckých spojů oznámily na pondělní večer také aerolinky Emirates a FlyDubai. První letadlo Emirates podle serveru Flightradar24 odlétlo z Dubaje v pondělí odpoledne.

Vláda v Dubaji doporučila cestujícím, kteří tam uvázli, aby na letiště jeli, až k tomu budou vyzváni svou leteckou společností. Stejnou výzvu má na svých stránkách i společnost Emirates.

Přehledně: Co se děje v Íránu a na Blízkém východě po útoku USA

Podle serveru Flightradar24 jsou však v regionu stále problémy pro leteckou přepravu. Server poukazuje například na rušení signálu GPS.

Naopak letecká společnost Air France podle agentury AFP oznámila, že prodlužuje pozastavení svých letů na Blízký východ až do čtvrtka.

Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé útoky na Írán. Důvodem útoku je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit íránskému režimu získat jadernou zbraň. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Ty se kromě Kuvajtu nacházejí také ve Spojených arabských emirátech, v Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kataru a Jordánsku.

V pondělí se vzdušné operace mezi Izraelem a Íránem rozšířily. Izrael zasáhl Libanon po útocích Hizballáhu a Teherán odpověděl střelami a drony na státy v Perském zálivu a britskou leteckou základnu až na Kypru.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Ropa a plyn kvůli bojům v Íránu prudce zdražují. Dolar posiluje, koruna ztrácí

ilustrační snímek

Ceny ropy výrazně rostou, a to především kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán by mohly omezit dodávky ropy na trh. Stejná situace nastala i u plynu. Jeho růst odpoledne zrychlil až k 50...

2. března 2026  9:50,  aktualizováno  23:44

Letiště v Dubaji částečně obnovila provoz. Smartwings tam ráno vypraví letadlo

Letadlo společnosti Smartwings

Letecká společnost Smartwings vypraví v úterý ráno let do Dubaje a zpět. Z tamního letiště odletěly podle agentur první civilní lety od sobotní uzavírky vzdušného prostoru. Provoz je však stále velmi...

2. března 2026  22:22

Spíše váhání než panika. Realitní trh v Dubaji prochází zatěžkávací zkouškou

Vizualizace luxusních apartmánů Ava (3. února 2025)

Konflikt mezi Íránem USA a Izraelem ovlivní prodej nemovitostí v Dubaji. Pokud bude geopolitická nejistota na Blízkém východě přetrvávat, investice na realitním trhu mohou být v ohrožení, tvrdí...

2. března 2026

Panebože, nad mým domem letí raketa. Influenceři v Dubaji čelí nové realitě

Kouř stoupá z přístavu Džebel Ali po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)

Íránské raketové útoky cílené na Spojené arabské emiráty způsobily mnohým influencerům žijícím v Dubaji ne zcela záviděníhodnou situaci. Procházejí si obdobím paniky, zkoušky odolnosti a řeší, jak...

2. března 2026

ČNB zadržela nejméně padělků za posledních pět let. Převažovaly dvoutisícovky

Česká národní banka loni zadržela 1682 padělaných a pozměněných bankovek a...

Česká národní banka (ČNB) v loňském roce zadržela přes devět tisíc nepravých bankovek a mincí, což je nejnižší počet od roku 2020. Největší část z nich tvořily napodobeniny, a to 7 354 kusů. Na území...

2. března 2026  16:18

Instagram spustí varování pro rodiče. Dozví se o sebevražedných sklonech dětí

ilustrační snímek

Sociální síť Instagram zavede upozornění pro rodiče, jejichž děti opakovaně vyhledávají výrazy spojené se sebevraždou či sebepoškozováním. Nové opatření přichází v době, kdy Meta Platforms, tedy...

2. března 2026  16:09

Nával v novém Lidl Outlet v Ostravě. Polák jel kvůli nákupu 150 kilometrů

Obrovský zájem zákazníků a velké pozdvižení vzbudilo otevření nového Lidl...

Obavy obyvatel obcí v okolí ostravské Outlet Arena Moravia, že se v pondělí ráno nedostanou do práce nebo do školy, se nenaplnily. Otevření pobočky Lidl Outlet Ostrava k dopravním zácpám v pondělí...

2. března 2026  15:40

CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába

ilustrační snímek

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) kupuje 49 procent v maďarské společnosti 4iG Space & Defence Technologies, čímž získá vliv ve firmě Rába, která vyrábí mimo jiné těžká...

2. března 2026  14:52

Rozpočet měl v únoru nejnižší schodek za osm let, ovlivnilo ho provizorium

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové, zástupců Finanční...

Státní rozpočet byl na konci února ve schodku 16,9 miliardy korun po lednovém přebytku 32,4 miliardy, uvedlo ministerstvo financí. Saldo bylo nejlepší od roku 2018, výsledek ale ovlivnilo rozpočtové...

2. března 2026  14:37

Aerolinky zrušily devatenáct letů z Prahy do zemí na Blízkém východě

Letiště Václava Havla v Praze (8. dubna 2024)

Na letišti v Praze v pondělí aerolinie zrušily devatenáct letů, všechny do destinací na Blízkém východě. Zároveň z hlavního města odletěly dva repatriační lety pro Čechy, kteří se v regionu...

2. března 2026  9:42,  aktualizováno  14:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Cestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ. Nabízejí kompenzaci

Odstavená letadla na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření (2. března...

Zrušené zájezdy a dovolené kvůli konfliktu na Blízkém východě se týkají 4 000 až 5 000 cestujících z Česka, uvedla Asociace cestovních kanceláří. Aktuální období je podle něj nejvyšší sezonou pro...

2. března 2026  13:24

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

2. března 2026  12:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.