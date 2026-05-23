Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sluchátka s dráty zažívají comeback. Díky lepší kvalitě zvuku, retru i zacházení

Jan Dvořák
  17:00
Po pěti letech poklesu prodejů, který vyvrcholil propadem o 42 milionů dolarů v roce 2024, kabelová sluchátka v roce 2025 doslova vstala z mrtvých. Prodeje produktu mnohými odepisovaného k zániku zaznamenaly růst o tři procenta a tento trend nabral na síle i ve druhé polovině roku 2025. Mezi červencem a prosincem vzrostly tržby o deset procent a tak návrat tohoto doplňku může být směle označen za comeback.
Modelka Hailey Bieberová na akci Vogue Forces of Fashion v australském Sydney....

Modelka Hailey Bieberová na akci Vogue Forces of Fashion v australském Sydney. Také ona volí drátovou variantu „špuntů do uší“. (10. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Nové iPody shuffle
V sobotu 23. října uplyne dvacet let od chvíle, kdy šéf Applu Steve Jobs...
Druhá generace iPodu přišla v červenci 2002 a na první pohled se od prvního...
Zásadní změnu výbavy a designu přináší až třetí generace. Novinka roku 2003 už...
30 fotografií

„Když jsem se nedávno procházel po newyorských čtvrtích a jezdil metrem, všiml jsem si jedné věci. Lidí s kabelovými sluchátky – byli úplně všude,“ říká analytik firmy Circana Ben Arnold. Měli je podle něj sice i někteří starší lidé, ale většina byla mladších dojíždějících. „Všichni měli v uších špunty, ze kterých vedly kabely připojené k zařízení v kapse nebo tašce.“

Přehodnotit nadvládu Bluetooth ho však donutila až následná návštěva příbuzného. „O Vánocích mě navštívil můj supermoderní 19letý synovec, který měl v uchu jediný kabelový špunt, zatímco kabel od toho druhého mu stylově visel po boku,“ dodává Arnold. Podle dat společnosti Circana vzrostly prodeje drátových sluchátek na v prvních šesti týdnech roku 2026 o 20 procent.

Tisíce, nebo stovky?

Před téměř deseti lety mnozí předpovídali, že bezdrátová sluchátka s technologií Bluetooth se stanou dominantním typem zařízení a na trhu předstihnou kabelová zařízení. V té době si Bluetooth získalo takovou oblibu, že tvořilo většinu prodejů na trhu se stereofonními sluchátky. V červenci 2016 na něm záviselo 54 procent celkového obratu.

Bluetooth se od té doby stal základní technologií na trhu se sluchátky a dal vzniknout novým formám, jako je True Wireless, to je nejoblíbenější forma sluchátek, která v roce 2025 představovala 65 procent celkového obratu v tomto segmentu.

Systém se implementuje jak do levných modelů, tak i do prémiových zařízení v audiofilní kvalitě. Za designová bezdrátová sluchátka lze dnes utratit tisíce korun, ale stejně tak lze snadno koupit i jejich základní verzi za pár stovek.

Služba Retail Tracking Service společnosti Circana potvrzuje Arnoldovo pozorování. Růst tržeb totiž zaznamenává řada značek a cenových kategorií, což je signál, že jde o široce rozšířený trend.

Na vlně retra

Návrat popularity kabelových sluchátek se zdá být zcela nečekaný, existují však určité náznaky, které na tento trend mohou poukazovat. „Vzhledem k tomu, že ceny mnoha produktů spotřební elektroniky rostou v důsledku cel a dalších faktorů, představují kabelová sluchátka levnější alternativu s průměrnou prodejní cenou kolem 13 dolarů v roce 2025, zatímco cena sluchátek s Bluetooth je kolem stovky,“ říká Arnold.

Tento trend u kabelových sluchátek by mohl být příkladem toho, jak se spotřebitelé přiklánějí k levnější alternativě s nižšími specifikacemi. Spotřebitelé mají také velký zájem o vintage a retro produkty, jako jsou právě kabelová sluchátka.

Jaká používáte sluchátka?

celkem hlasů: 59

Například objem prodeje digitálních kompaktních fotoaparátů v roce 2025 vzrostl o 93 procent, a to díky levným modelům s cenou pod 200 dolarů. „To je skutečný fenomén, vzhledem k tomu, že většina spotřebitelů má ve svém smartphonu zabudovaný lepší fotoaparát s pokročilými funkcemi umělé inteligence,“ říká Arnold.

Podle několika zdrojů z oboru pokračuje růst prodejů vinylových desek. A licencované produkty Pokémon a Furby zaznamenaly v loňském roce také nárůst, protože generace X a další touží po kousku 90. let a počátku 21. století. „Rychlé tempo inovací nadále přináší technologické produkty, které vyhovují neustále se měnícímu životnímu stylu spotřebitelů, ale někdy jsou produkty, které považujeme za „žhavé“, právě ty, které v nás vyvolávají nostalgii po minulé éře,“ vysvětluje Arnold.

Hráči drátové ligy

A pak jsou tu celebrity. Drátová sluchátka se vracejí na scénu i v důsledku „odporu vůči Bluetooth“, neboť spotřebitelé hledají jednodušší způsob poslechu, soudí portál The Times. Generace Z, celebrity a uživatelé technologií se podle něj vracejí ke kabelovým sluchátkům proto, aby se vyhnuli problémům s párováním, zpožděním a poruchám drahých, nerecyklovatelných baterií u bezdrátových sluchátek.

Milovníci muziky znovu nakupují kazety, rostou i prodeje desek

V nedávném podcastu si americká herečka Zoe Kravitzová, stěžovala na problémy s připojením. „Bluetooth prostě nefunguje,“ uvedla. Trend ovšem táhne i armáda dalších celebrit, které byly přistiženy s drátem od sluchátek visícím podél těla. Patří mezi ně například Zendaya, Hailey Bieberová anebo a Lily-Rose Deppová.

Modelka Gigi Hadidová vysvětlovala pro videoreportáž časopisu VOGUE, proč nepoužívá bezdrátová sluchátka, už před třemi roky. Jako důvod uvedla nebezpečí jejich polknutí u dětí i nebezpečí nabíjení pro ní samou. „Kdo by dneska ještě nabíjel airpody?“ tázala se se s dovětkem, že navždy zůstane v „drátové lize“.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

Sluchátka s dráty zažívají comeback. Díky lepší kvalitě zvuku, retru i zacházení

Modelka Hailey Bieberová na akci Vogue Forces of Fashion v australském Sydney....

Po pěti letech poklesu prodejů, který vyvrcholil propadem o 42 milionů dolarů v roce 2024, kabelová sluchátka v roce 2025 doslova vstala z mrtvých. Prodeje produktu mnohými odepisovaného k zániku...

23. května 2026

Švédský kolektivismus mizí. V zemi probíhá překvapivá kapitalistická transformace

Panorama švédského Strockholmu (22. května 2011) (ilustrační snímek)

Po celá desetiletí bylo Švédsko synonymem pro model vlády s vysokými daněmi a vysokými výdaji, která řídila životy lidí od kolébky až po hrob prostřednictvím státních nemocnic, škol a pečovatelských...

23. května 2026

Italové posouvají hranice gelata. Sázejí na neobvyklé chuťové kombinace

Různé druhy italské řemeslné zmrzliny v italské Florencii (13. března 2026)

Zmrzlináři na severu Itálie stále častěji experimentují s méně obvyklými chutěmi. Místo sjednocených receptur tradičního gelata sázejí na ruční výrobu, pomalejší postupy a nezvyklé ingredience....

23. května 2026

Írán zažívá největší internetový blackout v dějinách. Doplácí na to celá ekonomika

Proíránský protest proti americko-izraelské válce na Blízkém východě v Londýně....

Obyvatelé Íránu už měsíce žijí prakticky bez přístupu k internetu. Podle expertů právě zažívají nejdelší a nejtvrdší blackout svého druhu v moderních dějinách. Problém navíc těžce dopadá na...

23. května 2026

Severní Korea zažívá automobilovou horečku. Ulicím vládnou čínské značky

Čína auta v KLDR (12. května 2026).

Severní Korea prožívá nečekaný automobilový boom. V hlavním městě Pchjongjangu se každodenní realitou začaly stávat dopravní zácpy a obyvatelé nově řeší i nedostatek parkovacích míst. Přitom ještě...

23. května 2026

Na vesnici vedou diskotéky, Praha chce gastrozážitky. Noční život prochází proměnou

ilustrační snímek

České gastro vstoupilo do roku 2026 klidněji než v předchozích letech. Tržby podniků od ledna do dubna meziročně vzrostly o dvě procenta. Největší změna je ale vidět v nočním životě. Zatímco mimo...

23. května 2026

„Island“ u Košic. Na Slovensku vzniká obří geotermální projekt, vrty zajistila MND

Premium
Společnost MND Drilling & Services dokončila poslední z celkem tří hlubinných...

Jednou z klíčových investic do energetiky na Slovensku je geotermální projekt na východě země. V lokalitě Svinica–Ďurkov dokončila společnost MND tři hlubinné vrty, z nichž nejdelší měří 3,6...

23. května 2026

Řidiči se budou muset připravit na dražší motorové oleje. Někde mohou i chybět

ilustrační snímek

Důsledky již několik týdnů uzavřeného Hormuzského průlivu pociťují řidiči po celém světě nejen na cenách pohonných hmot, které vzrostly ve většině zemí ve srovnání s dobou před vypuknutím války na...

22. května 2026

Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi...

22. května 2026  19:39

Kevin Warsh se stal šéfem americké centrální banky, úspěšně složil přísahu

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Novým šéfem americké centrální banky (Fed) se stal Kevin Warsh, nahradil tak Jeroma Powella. Do funkce ho uvedl prezident Donald Trump, který si ho do čela jedné z nejdůležitějších centrálních bank...

22. května 2026  18:36,  aktualizováno  19:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ceny kakaa klesly. Čokoládový gigant Hershey se vrací k původním recepturám

Rozmanitá kolekce čokolád Reese’s v obchodě ve městě Bath ve Spojeném...

Po poklesu cen kakaa se čokoládovému trhu pravděpodobně blýská na lepší časy. Americká společnost Hershey oznámila návrat k původním recepturám, podle odborníků by mohly následovat i další...

22. května 2026

Ruský Davos poctí po letech zástupce USA. Místo ekonoma dorazí odborník na umění

Petrohradské ekonomické fórum (15. června 2022)

Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (SPIEF), kterému se přezdívá ruský Davos, bude letos po devíti letech zástupce Spojených států. Zúčastní se ho šéf Americké komise pro výtvarné umění...

22. května 2026  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.