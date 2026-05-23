„Když jsem se nedávno procházel po newyorských čtvrtích a jezdil metrem, všiml jsem si jedné věci. Lidí s kabelovými sluchátky – byli úplně všude,“ říká analytik firmy Circana Ben Arnold. Měli je podle něj sice i někteří starší lidé, ale většina byla mladších dojíždějících. „Všichni měli v uších špunty, ze kterých vedly kabely připojené k zařízení v kapse nebo tašce.“
Přehodnotit nadvládu Bluetooth ho však donutila až následná návštěva příbuzného. „O Vánocích mě navštívil můj supermoderní 19letý synovec, který měl v uchu jediný kabelový špunt, zatímco kabel od toho druhého mu stylově visel po boku,“ dodává Arnold. Podle dat společnosti Circana vzrostly prodeje drátových sluchátek na v prvních šesti týdnech roku 2026 o 20 procent.
Tisíce, nebo stovky?
Před téměř deseti lety mnozí předpovídali, že bezdrátová sluchátka s technologií Bluetooth se stanou dominantním typem zařízení a na trhu předstihnou kabelová zařízení. V té době si Bluetooth získalo takovou oblibu, že tvořilo většinu prodejů na trhu se stereofonními sluchátky. V červenci 2016 na něm záviselo 54 procent celkového obratu.
Have you ever wondered why celebrities, especially footballers, prefer wired headphones over wireless earbuds?— Mazi Nathan (@rukky_nate) April 28, 2026
It isn’t about the vintage look or fad. it’s a security protocol.
Bluetooth signals are broadcast in the open, making them vulnerable to interception, spoofing, and… pic.twitter.com/to67cOCbEV
Bluetooth se od té doby stal základní technologií na trhu se sluchátky a dal vzniknout novým formám, jako je True Wireless, to je nejoblíbenější forma sluchátek, která v roce 2025 představovala 65 procent celkového obratu v tomto segmentu.
Systém se implementuje jak do levných modelů, tak i do prémiových zařízení v audiofilní kvalitě. Za designová bezdrátová sluchátka lze dnes utratit tisíce korun, ale stejně tak lze snadno koupit i jejich základní verzi za pár stovek.
Služba Retail Tracking Service společnosti Circana potvrzuje Arnoldovo pozorování. Růst tržeb totiž zaznamenává řada značek a cenových kategorií, což je signál, že jde o široce rozšířený trend.
Na vlně retra
Návrat popularity kabelových sluchátek se zdá být zcela nečekaný, existují však určité náznaky, které na tento trend mohou poukazovat. „Vzhledem k tomu, že ceny mnoha produktů spotřební elektroniky rostou v důsledku cel a dalších faktorů, představují kabelová sluchátka levnější alternativu s průměrnou prodejní cenou kolem 13 dolarů v roce 2025, zatímco cena sluchátek s Bluetooth je kolem stovky,“ říká Arnold.
Tento trend u kabelových sluchátek by mohl být příkladem toho, jak se spotřebitelé přiklánějí k levnější alternativě s nižšími specifikacemi. Spotřebitelé mají také velký zájem o vintage a retro produkty, jako jsou právě kabelová sluchátka.
Například objem prodeje digitálních kompaktních fotoaparátů v roce 2025 vzrostl o 93 procent, a to díky levným modelům s cenou pod 200 dolarů. „To je skutečný fenomén, vzhledem k tomu, že většina spotřebitelů má ve svém smartphonu zabudovaný lepší fotoaparát s pokročilými funkcemi umělé inteligence,“ říká Arnold.
Podle několika zdrojů z oboru pokračuje růst prodejů vinylových desek. A licencované produkty Pokémon a Furby zaznamenaly v loňském roce také nárůst, protože generace X a další touží po kousku 90. let a počátku 21. století. „Rychlé tempo inovací nadále přináší technologické produkty, které vyhovují neustále se měnícímu životnímu stylu spotřebitelů, ale někdy jsou produkty, které považujeme za „žhavé“, právě ty, které v nás vyvolávají nostalgii po minulé éře,“ vysvětluje Arnold.
Hráči drátové ligy
A pak jsou tu celebrity. Drátová sluchátka se vracejí na scénu i v důsledku „odporu vůči Bluetooth“, neboť spotřebitelé hledají jednodušší způsob poslechu, soudí portál The Times. Generace Z, celebrity a uživatelé technologií se podle něj vracejí ke kabelovým sluchátkům proto, aby se vyhnuli problémům s párováním, zpožděním a poruchám drahých, nerecyklovatelných baterií u bezdrátových sluchátek.
V nedávném podcastu si americká herečka Zoe Kravitzová, stěžovala na problémy s připojením. „Bluetooth prostě nefunguje,“ uvedla. Trend ovšem táhne i armáda dalších celebrit, které byly přistiženy s drátem od sluchátek visícím podél těla. Patří mezi ně například Zendaya, Hailey Bieberová anebo a Lily-Rose Deppová.
Modelka Gigi Hadidová vysvětlovala pro videoreportáž časopisu VOGUE, proč nepoužívá bezdrátová sluchátka, už před třemi roky. Jako důvod uvedla nebezpečí jejich polknutí u dětí i nebezpečí nabíjení pro ní samou. „Kdo by dneska ještě nabíjel airpody?“ tázala se se s dovětkem, že navždy zůstane v „drátové lize“.