Ropa z Ruska neproudí přes ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. ledna. Důvodem je podle Ukrajiny ruský útok na zařízení ropovodu ve městě Brody ve Lvovské oblasti. Předsedové vlád Maďarska Slovenska Orbán a Fico podezírají Kyjev z politického vydírání a ze zasahování do předvolební kampaně v Maďarsku. Ukrajina to odmítá a tvrdí, že na opravě poškozené infrastruktury pracuje, píše agentura TASR.
Slovnaft se aktuálně připravuje na čerpání z nouzových ropných zásob, které mu ve výši 250 tisíc tun zapůjčila slovenská vláda, když 18. února vyhlásila stav ropné nouze. Podobný krok učinila i maďarská vláda, která uvolnila pro společnost MOL 250 tisíc tun ropy ze strategických rezerv.
Slovensko řeší výpadek ropy, zastavila se na Ukrajině. Pomoci může česká Družba
Bratislavská rafinerie mezitím objednala ropu z Libye, Saúdské Arábie, Kazachstánu a Norska, které by měly dorazit do chorvatského přístavu Omišalj v nejbližších dnech. Odtud bude surovina přepravena do bratislavské rafinerie ropovodem Adria. Většinu ropovodu na území Chorvatska včetně námořního terminálu vlastní a provozuje společnost Janaf (Jadranski naftovod).
Chorvatsko si podle MOL účtuje vyšší ceny
Ceny chorvatské společnosti Janaf jsou třikrát vyšší než italsko-německo-rakouské ceny a jedenapůlkrát vyšší než ceny ukrajinské, uvádí ve svém nejnovějším tiskovém prohlášení společnost MOL.
„V současnosti si Janaf účtuje více než trojnásobek tranzitního poplatku proti poplatku účtovanému provozovatelem ropovodu TAL, který vychází z přístavu Terst a vede přes Německo do Vídně. Chorvatské ceny jsou více než jedenapůlkrát vyšší než ceny uplatňované na ukrajinském úseku, a to přesto, že Ukrajina je ve válečném stavu, což představuje mimořádné výzvy pro její energetickou infrastrukturu,“ zdůrazňuje MOL.
Evropa se zbavila závislosti na ruské ropě a plynu, Maďarsko a Slovensko nikoliv
Zároveň upozorňuje na fakt, že chorvatská společnost již po vypuknutí války v roce 2022 zvýšila své přepravní poplatky o více než 70 procent, zatímco u jiných poskytovatelů služeb k něčemu podobnému nedošlo. MOL uvádí, že i když má zájem na uzavření smlouvy, chorvatská strana nikoliv. „Janaf své postavení zneužívá tím, že nenabízí přepravu ropy za ceny odpovídající obvyklé praxi v odvětví a nezohledňuje dodatečné náklady na námořní přepravu,“ dodává MOL.
Porovnání přepravných poplatků za ropu
|Ropovod
|Trasa
|Poplatek (USD/tuna/100 km)
|BTC
|Baku–Tbilisi–Ceyhan
|1,2
|MOL (HU)
|ukrajinská hranice–rafinerie Dunaj, Maďarsko
|1,0
|Transněfť (RU)
|Samara–běloruská hranice
|1,0
|TAL / AWP
|Terst–Vídeň
|1,4
|Ukrtransnafta
|běloruská hranice (přes Ukrajinu)–maďarská hranice
|3,4
|Janaf
|Chorvatsko–maďarská hranice
|5,3
Zdroj: MOL
Nedávno zveřejněné satelitní záznamy podle maďarského premiéra Viktora Orbána potvrzují, že neexistují žádné technické překážky pro obnovení přepravy ropy ropovodem Družba do Maďarska. Orbán to napsal v dopise adresovaném předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Dokud se věci nevrátí do normálu, Maďarsko nepodpoří žádné rozhodnutí Evropské unie ve prospěch Ukrajiny, uvedl. Budapešť blokuje rozhodnutí o dvacátém balíčku unijních sankcí proti Rusku a rovněž rozhodnutí o unijní půjčce Ukrajině v hodnotě 90 miliard eur.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj maďarskému premmiérovi vzkázal, že ovládací panel a podzemní potrubí poškozeného ropovodu Družba nejsou ze satelitu patrné.
Standardní vývoz elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračuje, potvrzuje úřad
„Byla poškozena velká nádrž na ropu, to vidíte. Satelit neukazuje ovládací panel ani podzemní potrubí. Možná Orbán vidí, co se děje s podzemním potrubím? Byl bych překvapen, ale může se stát cokoliv,“ řekl podle agentury Ukrinform ukrajinský prezident.
„Slyšel někdo od Orbána nebo (slovenského premiéra Roberta) Fica, že jsme Ukrajině velmi vděční nebo že nám je velmi líto rodin a příbuzných zraněných? Nepadlo o tom ani slovo, říkají pouze, že my dlužíme opět jim,“ řekl Zelenskyj. Podle něj existuje evropská cena a existuje ruská cena. „To je všechno. Jinými slovy, někdo na tom vydělává a je zřejmé, kdo to je,“ řekl.
Urychlete opravy Družby, požádala Ukrajinu šéfka Evropské komise
„Nikdo nemá v úmyslu pomáhat Rusku vydělávat peníze z tranzitu ropy a používat je k financování pokračování války proti Ukrajině,“ citovala agentur TASR Zelenského.
Premiér Fico chce o obnovení tranzitu ropy přes ropovod Družba mluvit s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou. To by podle něj mělo předcházet jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským. Za ideální by považoval setkání Slovenska, Maďarska, Ukrajiny na půdě Evropské komise za přítomnosti komisaře a šéfky EK. Prezident Zelenskyj opakovaně navrhoval jako místo schůzky Kyjev.
Slovnaft zásobuje palivy i Česko
Slovenská rafinerie Slovnaft, která je součástí skupiny MOL, dlouhodobě zásobuje přibližně pětinu celého českého trhu s pohonnými hmotami. V regionu Moravy a Slezska je závislost nejvyšší, odhaduje se, že každý druhý litr paliva prodaný v této části ČR pochází právě z bratislavské rafinerie.
Nejdůležitějším exportním artiklem je nafta, druhou největší část dovozu tvoří automobilový benzín, dále je to letecké palivo, topné oleje, petrochemické produkty a také asfalt. Objem dovozu se v posledních letech pohybuje v řádech stovek tisíc tun ročně a pro českou energetickou stabilitu je zásadní, protože ČR není ve výrobě nafty soběstačná.
Výjimka na produkty z ruské ropy končí, Slovnaft na českém trhu zůstává
Od loňského června již Slovnaft nesmí do Česka vyvážet naftu a benzín, které byly vyrobené z ruské ropy. Tato paliva bylo možné prodávat pouze na Slovensku. Aby si rafinerie udržela český trh, musela investovat do technologií a začít pro export do ČR zpracovávat alternativní ropu například z Ázerbájdžánu či Kazachstánu, která do Bratislavy proudí ropovodem Adria.
Již po událostech v roce 2014 na Krymu zvýšila společnost MOL, pod kterou spadá i Slovnaft společně s přepravcem Transpetrolem, propustnost a kapacitu propojení ropovodu mezi Slovenskem a Maďarskem a to na 6 milionů tun ropy, tedy kompletní potřebu slovenské rafinerie. K plnému využití této cesty však nedošlo, neboť se ukázalo, že na chorvatském území jsou některá úzká místa.
Slovensko se netají tím, že dovoz neruské ropy je pro něj nákladnější, což v budoucnu může promítnout do koncových cen produkce rafinerie.