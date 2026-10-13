Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Slováci odložili připojení nového čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce

Autor: ,
  15:51
Jaderná elektrárna Mochovce na snímku z 24. března 2026

Jaderná elektrárna Mochovce na snímku z 24. března 2026 | foto: Profimedia.cz

Jaderná elektrárna Mochovce na Slovensku
Nádoba reaktoru VVER 440 určená pro třetí blok JE Mochovce, která se nachází na...
Nádoba reaktoru vyrobená společností ŠKODA JS určená pro třetí blok JE Mochovce...
Jaderná elektrárna Mochovce na snímku z 24. března 2026
5 fotografií
Největší výrobce elektřiny na Slovensku Slovenské elektrárne (SE) odložil připojení nového čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce do energetické sítě, které bylo plánováno na dnešek odpoledne za účasti premiéra Roberta Fica. Důvodem je potřeba zopakovat technickou zkoušku bloku, oznámila mluvčí SE Lenka Šarláková.

Připojení bloku do sítě podnik ze skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH) nově plánuje v nejbližších dnech. Reaktor by v té době měl pracovat na 20 procentech svého výkonu.

Zavážení paliva do čtvrtého bloku o instalovaném výkonu 471 megawattů začalo letos v červnu. V září pak zařízení vstoupilo do poslední velké etapy svého spouštění před uvedením do komerčního provozu.

Čtvrtý blok elektrárny Mochovce upevní pozici atomové energie na Slovensku, které už v současnosti vyrábí elektrickou energii hlavně z jádra.

Na Slovensku začalo zavážení paliva do nového bloku elektrárny Mochovce

První dva jaderné bloky elektrárny Mochovce jsou v provozu od konce 90. let. Výstavba třetího a čtvrtého bloku začala v roce 1987. Kvůli nedostatku peněz ale byly práce v 90. letech pozastaveny a následně obnoveny až v roce 2008. Dokončení elektrárny se proti původnímu plánu značně opozdilo. Současně výrazně stouply náklady na dostavbu obou bloků, a to na 6,7 miliardy eur (přes 163 miliard korun).

Třetí blok elektrárny Mochovce začal dodávat elektřinu do sítě v roce 2023. Jeho spuštění přispělo k tomu, že se Slovensko stalo soběstačným ve výrobě elektřiny. Krok zároveň výrazně zlepšil hospodaření SE, které loni zvýšily konsolidovaný čistý zisk o 21,8 procenta na rekordních 968 milionů eur (23,6 miliardy korun). Podnik provozuje také například jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. EPH kontroluje 66 procent akcií v SE, zbylý podíl ve výrobci elektřiny má slovenská vláda.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?

Miliardář Karel Janeček se při zahájení své prezidentské kampaně zjevil před...

Jak dobře se vyznáte ve světě českého velkého byznysu? Otestujte své znalosti o nejbohatších Češích, jejich firmách, podnikatelských začátcích i zajímavostech z jejich života.

Musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační, řekl Babiš na veletrhu v Brně

V Brně začal Mezinárodní strojírenský veletrh. Při zahájení mluvil premiér...

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dnes zahájil Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ve svém projevu kritizoval Evropskou unii a tvrdil, že by Česko nebo Evropa měly být soběstační v těžbě ropy a...

Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem

Roboti skončili v roztaveném kovu. Figure zničila starou generaci humanoidů v...

Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...

Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Internetový supermarket Rohlik.cz (ilustrační snímek)

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...

ANALÝZA: Nejen rafinerie. Co musí Ukrajina ještě udělat pro finanční kapitulaci Moskvy

Premium
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Sestupná spirála ruské ekonomiky zaviněná strukturálními problémy a závislostí na surovinovém exportu táhne Moskvu ke dnu fakticky od anexe Krymu. A plnohodnotný válečný konflikt tento proces...

ČEZ se bude nařízení v kauze Diag Human bránit u soudu, sdělil Babiš

Pražské sídlo ČEZu

Polostátní energetická společnost ČEZ se bude nařízení v kauze Diag Human bránit u lucemburského soudu. Zástupci ČEZ jsou přesvědčeni, že uspějí, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Aktivit ani...

13. října 2026  12:20,  aktualizováno  16:43

Uzavření letiště v Rijádu komplikuje cestujícím přestupy přes Saúdskou Arábii

Řídicí věž mezinárodního letiště krále Chálida v saúdskoarabském Rijádu. (19....

Uzavření letiště v Rijádu kvůli úderům jemenských húsíjských povstalců komplikuje cestujícím přestupy přes Saúdskou Arábii, přímé spoje z Prahy do této země skončily s koncem letní sezony. Řada...

13. října 2026  15:36,  aktualizováno  16:40

Slováci odložili připojení nového čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce

Jaderná elektrárna Mochovce na snímku z 24. března 2026

Největší výrobce elektřiny na Slovensku Slovenské elektrárne (SE) odložil připojení nového čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce do energetické sítě, které bylo plánováno na dnešek odpoledne za...

13. října 2026  15:51

Inspekce: V pekingském zelí z Kauflandu bylo nadlimitní množství pesticidu

Pekingské zelí – základ korejského pokrmu kimčchi

V pekingském zelí z Kauflandu našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nadlimitní množství pesticidu. Jde o salát původem z Česka, který inspektoři odebrali jako vzorek v žatecké...

13. října 2026  15:11

Maximální ceny pohonných hmot vzrostou

ilustrační snímek

Maximální prodejní ceny pohonných hmot ve středu dál vzrostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48,61 koruny za litr. Benzin budou moct čerpací stanice prodávat nanejvýš za 47,21 koruny...

13. října 2026  14:37

Jak se žije s větrníky za humny: 170 turbín pořádně sviští, výhody ale převažují

Premium
Zhruba dvě třetiny větrných turbín v parku Lichtenau-Asseln jsou v přímém...

Větrný park Lichtenau-Asseln v Německu, kde se první elektrárny rozeběhly už před téměř třiceti lety, prošel rozsáhlou modernizací. Hlavním přínosem parku, který dnes čítá téměř 170 turbín, je silné...

13. října 2026  14:30

Maďarsko chce do eurozóny. Vláda chystá nové daně a omezení státních výdajů

Maďarský premiér Péter Magyar na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23....

Po šestnácti letech vlády Viktora Orbána se Maďarsko připravuje na další významnou změnu. Od května nový premiér Péter Magyar chce zemi přivést do eurozóny a postupně nahradit forint společnou...

13. října 2026

Vystačí Evropě zásoby plynu? Banka propočítala tři scénáře

ilustrační snímek

Evropské i české zásobníky plynu jsou před zimou naplněné méně než v předchozích letech. Mohou za to vysoké ceny způsobené válkou v Íránu a opatrnější přístup obchodníků k nákupům strategické...

13. října 2026  10:02,  aktualizováno  13:48

Česko si pohoršilo v evropském žebříčku inflace. Drží se však stále vysoko

ilustrační snímek

Česko si v září 2026 v evropském žebříčku inflace o dvě příčky pohoršilo. Meziroční zvýšení spotřebitelských cen o 2,5 procenta znamenalo osmou nejnižší inflaci ze 42 sledovaných zemí, zatímco v...

13. října 2026  13:24

Stát neumí vybírat daně ani brzdit výdaje. Dluh poroste, varují ekonomové

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...

České veřejné finance se dostávají do stále větší nerovnováhy. Příjmy státního rozpočtu po započtení inflace od roku 2019 klesly o více než 90 miliard korun, zatímco výdaje vzrostly zhruba o 250...

13. října 2026  12:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Alkohol mladistvým i chybějící cenovky. Jak ČOI zkontrolovala letošní Dny NATO

Dnů NATO v Ostravě se zúčastnili i němečtí letci. (20. září 2026)

Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila nedostatky u šesti ze 14 stánkařů, které v září zkontrolovala na Dnech NATO v Ostravě a Dnech Vzdušných sil Armády ČR, které se konaly na letišti v Mošnově na...

13. října 2026  12:02

CSG získala největší podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií. Vlastní 9,5 procenta

Miliardář Michal Strnad, předseda představenstva a majitel výrobce munice a...

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala 9,5procentní podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií MDA Space, a stala se tak jejím největším...

13. října 2026  7:33,  aktualizováno  11:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×