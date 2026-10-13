Slováci odložili připojení nového čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce

Připojení bloku do sítě podnik ze skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH) nově plánuje v nejbližších dnech. Reaktor by v té době měl pracovat na 20 procentech svého výkonu.
Zavážení paliva do čtvrtého bloku o instalovaném výkonu 471 megawattů začalo letos v červnu. V září pak zařízení vstoupilo do poslední velké etapy svého spouštění před uvedením do komerčního provozu.
Čtvrtý blok elektrárny Mochovce upevní pozici atomové energie na Slovensku, které už v současnosti vyrábí elektrickou energii hlavně z jádra.
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Na Slovensku začalo zavážení paliva do nového bloku elektrárny Mochovce
První dva jaderné bloky elektrárny Mochovce jsou v provozu od konce 90. let. Výstavba třetího a čtvrtého bloku začala v roce 1987. Kvůli nedostatku peněz ale byly práce v 90. letech pozastaveny a následně obnoveny až v roce 2008. Dokončení elektrárny se proti původnímu plánu značně opozdilo. Současně výrazně stouply náklady na dostavbu obou bloků, a to na 6,7 miliardy eur (přes 163 miliard korun).
Třetí blok elektrárny Mochovce začal dodávat elektřinu do sítě v roce 2023. Jeho spuštění přispělo k tomu, že se Slovensko stalo soběstačným ve výrobě elektřiny. Krok zároveň výrazně zlepšil hospodaření SE, které loni zvýšily konsolidovaný čistý zisk o 21,8 procenta na rekordních 968 milionů eur (23,6 miliardy korun). Podnik provozuje také například jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. EPH kontroluje 66 procent akcií v SE, zbylý podíl ve výrobci elektřiny má slovenská vláda.