Slováci rychle utrácejí. Už překročili plánovaný schodek rozpočtu na celý rok

Výdaje Slovenska rostly rychleji než příjmy. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byly výdaje skoro o 11 procent vyšší, kdežto příjmy rostly jen o 7,6 procenta. Uvedlo to na svém webu slovenské ministerstvo financí.
Rychle Slovákům rostou například výdaje na obsluhu státního dluhu. Ty zaznamenaly meziroční nárůst o 330,6 milionu eur, což je skoro o 30 procent víc než loni v listopadu.
Pro srovnání Česku v listopadu proti loňsku výdaje na obsluhu státního dluhu nabobtnaly o necelých dvanáct miliard, tedy o 15,7 procenta.
Obavy o to, zda bude schodek dodržen, panují i kolem české státní kasy. Schodek činil za listopad 232,4 miliardy korun, takže do zákonem schváleného limitu vládě zbývá necelých devět miliard.
Příjmovou stranu slovenské státní kasy posílily daně. Meziročně jejich růst podle ministerstva činil 12,1 procenta. Více než loni Slováci vybrali například na dani z přidané hodnoty (779,9 milionů eur), dani z příjmů právnických osob (177,3 milionů eur), spotřebních daní (50,8 milionů eur) a srážkové dani (11,1 milionů eur).
Ministerstvo uvedlo i to, kolik vybralo na kontroverzní dani z finančních transakcí. Daň ukládá slovenským podnikatelům povinnost z každé bankovní transakce platit daň ve výši 0,4 procenta, nanejvýš však 40 eur. „Daň z finančních transakcí byla v současné době zaplacena ve výši 283,3 milionu eur,“ vyčíslil resort.