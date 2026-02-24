Standardní vývoz elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračuje, potvrzuje úřad

Autor:
  16:20
Přeshraniční přenosy elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračují i nadále bez problémů. Omezení vývozu na základě Ficova rozhodnutí se týká pouze nouzových dodávek elektrické energie. O tuto pomoc žádala Ukrajina Slovensko naposledy před měsícem.

Robert Fico | foto: Reuters

V úterý ráno dosahoval přeneseného výkonu až téměř 600 megawattů, později se snížil. Vyplývá to z údajů Slovenské elektrizační přenosové soustavy (SEPS), uvádí agentura TASR.

Na standardní vývoz elektřiny na Ukrajinu se nevztahuje pondělní rozhodnutí premiéra Roberta Fica o přerušení nouzových dodávek. Ty slouží v případě akutních problémů k vyrovnání nabídky a poptávky po elektřině, když hrozí zhroucení sítě.

Dvojí úder Slovenska Ukrajině: utnulo elektřinu, zablokovalo další sankce EU

Loni vyvezlo Slovensko na Ukrajinu 2,955 terawatthodiny (TWh) elektrické energie, což je asi desetina z celkové domácí výroby elektřiny. Jednoznačně největším odběratelem slovenské elektřiny je ale Maďarsko, kde loni směřovalo 14,741 TWh elektřiny. Na Slovensko se zároveň dovezlo téměř 16 TWh elektřiny z Česka a z Polska.

Ukrajina oficiální dokumenty ještě neobdržela

Ukrajinská státní energetická společnost Ukrenerho v pondělí večer oznámila, že pravděpodobné zastavení nouzových dodávek elektrické energie ze Slovenské republiky nenaruší situaci v energetickém systému Ukrajiny. Firma zároveň na sociální síti Facebook informovala, že od Slovenské elektrizační přenosové soustavy zatím neobdržela oficiální dokumenty týkající se jednostranného ukončení smlouvy, píše TASR.

„Oficiální dokumenty týkající se jednostranného ukončení dohody o vzájemné pomoci v nouzových situacích ze strany slovenského provozovatele soustavy SEPS vůči společnosti Ukrenerho zatím nebyly doručeny,“ uvedlo Ukrenerho.

Spor o ruskou ropu eskaluje. Zastavíme dodávky elektřiny, hrozí Fico Ukrajině

Společnost zároveň doplnila, že v pondělí obdržela dopis od slovenského provozovatele přenosové soustavy týkající se revize podmínek úhrady podle platné smlouvy o poskytování nouzové pomoci. Předložený návrh plánuje v co nejkratší době podrobit analýze.

Podle společnosti Ukrajina naposledy požádala SR o nouzovou pomoc před více než měsícem, a to ve velmi omezeném objemu. Nouzová pomoc ze Slovenska byla podle prohlášení společnosti poskytována poměrně zřídka a šlo spíše o krátkodobé dodávky.

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Čechům zbude z důchodu víc než Němcům. Zachraňuje je vlastní bydlení

Premium
ilustrační snímek

Průměrný český důchod se pohybuje kolem 21 tisíc měsíčně a podle německé studie společnosti Data Pulse pokryje asi 118 procent obvyklých měsíčních výdajů seniora. Oproti tomu německý důchodce pobírá...

Nikdy jsem nezažil takový chaos. Nová pravidla aerolinek Southwest pasažéry štvou

Letadlo společnosti Southwest Airlines (25. července 2024)

Americká letecká společnost Southwest Airlines změnila dosavadní a poměrně ojedinělý způsob přidělování sedadel. Více než padesát let fungoval takzvaný otevřený nástup na palubu, kdy si každý pasažér...

24. února 2026  14:06

Deset odborných vyšetření v jeden den. Klinika v Praze mění pravidla hry

Pavel Sibřina, ředitel nemocnice AGEL plus (9. února 2026)

Od praktického lékaře přes ortopeda, gynekologa až po zubaře. Péči pod jednou střechou teď nabízí Klinika Agel Plus na pražských Vinohradech a zaměřuje se hlavně na časově vytížené klienty. Tři...

24. února 2026  13:01

Cesta k revolučnímu videu. ValkaAI získala investici 12 milionů eur

Tým ValkaAI

Český startup ValkaAI získal od investorů 12 milionů eur, v přepočtu asi 300 milionů korun, které chce investovat do vývoje technologií na produkci videa reagujícího na uživatele v reálném čase....

24. února 2026  12:12

Padla první žaloba. Společnost FedEx chce zpět prostředky vynaložené na cla

Pobočka americké kurýrní služby FedEx v New York City (19. března 2012)

Americký přepravce zásilek FedEx podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil nejvyšší soud USA. Jde zatím o jeden z...

24. února 2026  11:55

OBRAZEM: „Úplně nás to zaskočilo.“ Sníh paralyzoval americká letiště

usa kalamita sníh boston letiště letadlo

Chaos v letecké dopravě zasáhl východní pobřeží USA. V neděli v noci přinesla obrovská sněhová bouře přes 50 centimetrů sněhu. V pondělí ráno byly kvůli nepříznivému počasí zrušeny téměř všechny lety...

24. února 2026  10:53

V Česku začíná boom megabaterií. Kdo nezačne teď, tomu ujede vlak, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma energetika a význam akumulace jsou (zleva)...

Česká energetika vstupuje do éry velké akumulace. Obří bateriová úložiště mají vyrovnávat výkyvy solárů a větru a držet síť v rovnováze. V iDNES Lounge o tom mluvili Pavel Mrkáček ze společnosti...

24. února 2026

Levné zásilky z Temu a dalších platforem od léta zdraží

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci

Od července bude každá položka v balíčku ze zemí mimo Evropskou unii o tři eura dražší. Rada EU schválila plošné uvalení cla na veškeré malé zásilky do 150 eur. Je ale možné, že se koneční příjemci...

1. února 2026,  aktualizováno  24. 2. 9:42

Trump po zásahu soudu zvažuje nová cla. Podepřít je chce jiným zákonem

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump během jednání svého kabinetu. (29. ledna 2026)

Vláda prezidenta Spojených států Donalda Trumpa zvažuje v zájmu národní bezpečnosti uvalení nových cel na několik odvětví. V noci na úterý o tom informoval deník The Wall Street Journal (WSJ) s tím,...

24. února 2026  8:12

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

24. února 2026

Čína se stala největším obchodním partnerem Německa. Merz vyrazí do Pekingu

Německý kancléř Friedrich Merz při projevu na summitu v Antverpách (11. února...

Čína se po krátké odmlce stala opět nejdůležitějším obchodním partnerem Německa. V této pozici vystřídala Spojené státy americké, které loni i kvůli Trumpovým clům ustoupily do pozadí. Čínsko-německý...

24. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přímý prodej stále táhne. Navzdory e-shopům zůstává silný, říká asociace

Struktura trhu v České republice ukazuje stabilní poptávku, ale i proměnu...

Přímý prodej si v Česku udržuje stabilní pozici i v době, kdy roste e-commerce a mění se nákupní chování zákazníků. Podle dat Asociace osobního prodeje (AOP) dosáhly tržby v roce 2024 hodnoty 9,52...

23. února 2026

Nebezpečné toxiny se našly v dalším mléku pro kojence. Na které si dát pozor

Kojenecké mléko Happy Mimi s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. (23. února...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla při kontrolní akci zaměřené na sušené kojenecké výživy na českém trhu kojenecké mléko s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. Jedná se o výrobek...

23. února 2026  18:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.