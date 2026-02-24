V úterý ráno dosahoval přeneseného výkonu až téměř 600 megawattů, později se snížil. Vyplývá to z údajů Slovenské elektrizační přenosové soustavy (SEPS), uvádí agentura TASR.
Na standardní vývoz elektřiny na Ukrajinu se nevztahuje pondělní rozhodnutí premiéra Roberta Fica o přerušení nouzových dodávek. Ty slouží v případě akutních problémů k vyrovnání nabídky a poptávky po elektřině, když hrozí zhroucení sítě.
Dvojí úder Slovenska Ukrajině: utnulo elektřinu, zablokovalo další sankce EU
Loni vyvezlo Slovensko na Ukrajinu 2,955 terawatthodiny (TWh) elektrické energie, což je asi desetina z celkové domácí výroby elektřiny. Jednoznačně největším odběratelem slovenské elektřiny je ale Maďarsko, kde loni směřovalo 14,741 TWh elektřiny. Na Slovensko se zároveň dovezlo téměř 16 TWh elektřiny z Česka a z Polska.
Ukrajina oficiální dokumenty ještě neobdržela
Ukrajinská státní energetická společnost Ukrenerho v pondělí večer oznámila, že pravděpodobné zastavení nouzových dodávek elektrické energie ze Slovenské republiky nenaruší situaci v energetickém systému Ukrajiny. Firma zároveň na sociální síti Facebook informovala, že od Slovenské elektrizační přenosové soustavy zatím neobdržela oficiální dokumenty týkající se jednostranného ukončení smlouvy, píše TASR.
„Oficiální dokumenty týkající se jednostranného ukončení dohody o vzájemné pomoci v nouzových situacích ze strany slovenského provozovatele soustavy SEPS vůči společnosti Ukrenerho zatím nebyly doručeny,“ uvedlo Ukrenerho.
Spor o ruskou ropu eskaluje. Zastavíme dodávky elektřiny, hrozí Fico Ukrajině
Společnost zároveň doplnila, že v pondělí obdržela dopis od slovenského provozovatele přenosové soustavy týkající se revize podmínek úhrady podle platné smlouvy o poskytování nouzové pomoci. Předložený návrh plánuje v co nejkratší době podrobit analýze.
Podle společnosti Ukrajina naposledy požádala SR o nouzovou pomoc před více než měsícem, a to ve velmi omezeném objemu. Nouzová pomoc ze Slovenska byla podle prohlášení společnosti poskytována poměrně zřídka a šlo spíše o krátkodobé dodávky.