V evidenci nezaměstnaných bylo na konci prvního letošního měsíce 176 838 uchazečů o práci. Oproti stejnému období loňska to představuje nárůst o 6,1 procenta.
Podle ústředí práce nezaměstnanost na Slovensku v lednu proti prosinci předchozího roku obvykle stoupá. „Současné mírné zvýšení ovšem odráží i kombinaci cyklických a globálních faktorů,“ uvedli analytici státního Institutu sociální politiky. Počet volných pracovních míst na Slovensku v lednu stoupl na téměř 120 tisíc.
Slovensko brojí proti nezaměstnanosti, na boj vyčlení přes 300 milionů eur
Ekonomové slovenského ministerstva financí v poslední prognóze, ve které zhoršili odhad letošního růstu ekonomiky Slovenska na jedno procento, také zvýšili výhled míry nezaměstnanosti. Podle nich se hromadná propuštění v zemi projevují zejména v rozšiřování řad nezaměstnaných, a to navzdory jak rekordnímu počtu volných pracovních míst, tak počtu pracujících cizinců na Slovensku.