Nezaměstnanost na Slovensku dosáhla tříletého maxima

  20:50
Míra nezaměstnanosti na Slovensku letos v lednu podle svého hlavního ukazatele stoupla. Vyšplhala se na zhruba tříleté maximum 4,42 procenta. Zvýšila se třetí měsíc v řadě, loni v prosinci činila 4,09 procenta. Vyplývá to z dnešních údajů slovenského ústředí práce, sociálních věcí a rodiny, které v zemi řídí úřady práce.

V Bratislavě otevřeli asistenční centrum pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny. (28. března 2022) | foto: Profimedia.cz

V evidenci nezaměstnaných bylo na konci prvního letošního měsíce 176 838 uchazečů o práci. Oproti stejnému období loňska to představuje nárůst o 6,1 procenta.

Podle ústředí práce nezaměstnanost na Slovensku v lednu proti prosinci předchozího roku obvykle stoupá. „Současné mírné zvýšení ovšem odráží i kombinaci cyklických a globálních faktorů,“ uvedli analytici státního Institutu sociální politiky. Počet volných pracovních míst na Slovensku v lednu stoupl na téměř 120 tisíc.

Slovensko brojí proti nezaměstnanosti, na boj vyčlení přes 300 milionů eur

Ekonomové slovenského ministerstva financí v poslední prognóze, ve které zhoršili odhad letošního růstu ekonomiky Slovenska na jedno procento, také zvýšili výhled míry nezaměstnanosti. Podle nich se hromadná propuštění v zemi projevují zejména v rozšiřování řad nezaměstnaných, a to navzdory jak rekordnímu počtu volných pracovních míst, tak počtu pracujících cizinců na Slovensku.

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Nejvyšší soud zablokoval cla. Zklamaný Trump vyhlásil nová podle jiných pravidel

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023)

Americký Nejvyšší soud dnes označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když...

Boeingu se i díky Trumpovi zase začíná dařit. Airbus mu však zdatně sekunduje

Boeing 737 MAX na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough (20. července...

Americký prezident Donald Trump se již od svého nástupu do funkce amerického prezidenta snaží podporovat domácí průmysl. Těží z toho i americký výrobce letadel Boeing, který navzdory několika...

Evropská komise chce 2500 nových úředníků. Šetřete, píše devět zemí včetně Česka

Ačkoli byla budova Berlaymont postavena v letech 1963-1969 a Evropská komise se...

Devět zemí Evropské unie včetně České republiky vyzývá dopisem Evropskou komisi (EK), aby upustila od svého plánu zaměstnat dalších 2500 lidí a zvýšit výdaje na vlastní správu. Informoval o tom...

Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku

Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl...

Konstrukce z mřížky z nerezové oceli, řetězový popruh a žlutomodré madlo. Designér Nik Bentel vytvořil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl vcelku netradiční módní doplněk. Kabelka Trolley Bag...

Vládní strategie zní dobře, otázkou ale je, jak se přerodí v praxi, reaguje byznys

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Vláda v pátek představila svou hospodářskou strategii. Jejím cílem je rozproudit hospodářský růst. Ekonomové i byznys jsou s plánem spokojení. Váhají ale nad tím, jak úspěšná nakonec vláda v plnění...

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Miliardová zakázka pro CSG. Dodá desetitisíce kusů munice do západní Evropy

CSG dodá desetitisíce kusů munice do západní Evropy

Společnost Excalibur International ze skupiny CSG podepsala smlouvu s ministerstvem obrany členské země NATO v západní Evropě na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice v řádu...

Lidl Outlet se stěhuje do Ostravy. Ohlásil, kdy otevře pro zákazníky

Lidl přestěhuje outletovou prodejnu z pražských Štěrbohol do Olomouce.

Outletová prodejna Lidl se již potřetí stěhuje. Tentokrát si pro svůj koncept se spotřebitelským zbožím vybrala moravskoslezskou metropoli Ostravu. V pondělí 2. března v 9 hodin zakotví v areálu...

Valentýn se změnil. Češi po vzoru západní Evropy více investovali do sebe

Valentýn, pouták

Svátek zamilovaných už dávno není jen o růžích a klasických dárkových parfémech. Letos si spotřebitelé po celé Evropě ve větším dopřávali potěšení pro sebe sama a nejvíce nakupovali dekorativní...

Pomůžeme, ale ne ruskou ropou. Chorvatsko odmítlo žádost Maďarska a Slovenska

Rafinérsko-petrochemická společnost Slovnaft kromě výroby, skladování,...

Chorvatsko nepovolí přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko prostřednictvím ropovodu chorvatské společnosti Janaf. Záhřeb je připraven oběma zemím pomoct, ale ne dodávkami ruské ropy. Ve...

Praha bude mít druhý oficiální LEGO Store. Otevře se na podzim v centru

Stavebnice ze světa Star Wars tvoří už 25 let klíčovou součást nabídky...

Příznivci legendárních stavebnic mají další důvod k radosti. Dánský výrobce Lego potvrdil, že na podzim 2026 otevře v Praze druhý oficiální kamenný obchod. Nová pobočka vyroste v atraktivní lokalitě...

