Slovensko hlásí obnovení dodávek ropy Družbou. Přerušily se koncem ledna

Autor: ,
  11:58
Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle slovenského premiéra Roberta Fica je opětovné zprovoznění Družby potvrzením, že ropovod poškozen nebyl.
Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (20. ledna 2025)

Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (20. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

„Dodávky ropy přes ropovod Družba přispějí ke stabilitě možná nejen středoevropského, ale i celoevropského regionu,“ řekla Saková novinářům.

Bratislavská rafinerie Slovnaft už podle ministryně pracuje na plný výkon a denně zpracovává zhruba 17 000 tun ropy. Slovnaft, který patří do maďarské petrochemické skupiny MOL a který dlouhodobě vyváží značnou část své produkce, a to i do České republiky, po přerušení dodávek ropovodem Družba dočasně snížil výrobu.

Fico řekl, že na čtvrtek je ropovodem Družba naplánován dovoz 13 500 tun ropy, do konce dubna by dodávky na Slovensko touto trasou měly dosáhnout 119 000 tun.

Nástroj geopolitického boje?

„Myslím si, že otevření ropovodu Družba je jasným potvrzením, že ropovod Družba nebyl poškozen. Ropovod Družba a ropa byly použity jako nástroj v geopolitickém souboji, který momentálně probíhá,“ uvedl Fico na společné tiskové konferenci se Sakovou. V souvislosti s obnovením dodávek ropy přes Ukrajinu Fico vyjádřil vděk také Evropské komisi (EK), byť dříve ji kritizoval za to, že EK podle něj v této záležitosti nepostupovala důrazněji.

Česko jedná se Slovenskem o možnosti dodávek pohonných hmot, řekl Havlíček

Vlády v Bratislavě a v Budapešti dříve opakovaně obvinily Ukrajinu, že s obnovením přepravy ruské ropy záměrně otálí. Maďarsko kvůli tomu blokovalo uvolnění půjčky EU Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Slovensko pak zprovozněním ropovodu Družba podmínilo svůj souhlas s přijetím dalšího balíku unijních sankcí proti Rusku za jeho pokračující vojenskou agresi na Ukrajině.

Ukrajina dokončila opravu Družby, lze obnovit provoz, oznámil Zelenskyj

Ve středu, kdy podle Bratislavy začalo napouštění Družby na ukrajinské straně, Slovensko a Maďarsko svou blokaci uvedených rozhodnutí EU odvolaly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím oznámil, že opravy na ropovodu byly dokončeny.

„Dal jsem našemu stálému zástupci SR u Evropské unie v Bruselu pokyn, pokud bude ropa proudit dál bez přerušení a v dohodnuté kapacitě, k neblokování písemné procedury přijetí 20. sankčního balíku na úrovni EU,“ uvedl slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár.

Stav slovenské ropné nouze

Evropský blok po začátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu z února 2022 začal snižovat svou závislost na ruských energiích. Slovensko a Maďarsko ale získaly výjimku z unijních sankcí na dovoz ruské ropy.

Slovensko po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba vyhlásilo stav ropné nouze a rafinerii Slovnaft poskytlo ropu ze státních rezerv. Slovnaft si pak zajistil dodávky alternativní ropy ropovodem Adria, který začíná v Chorvatsku. Vypůjčenou ropu státu už vrátil.

Navzdory tomu Ficův kabinet ponechal v platnosti stav ropné nouze, který Bratislavě například umožnil zavést dvojí ceny nafty. Toto opatření, jehož platnost vláda minulý týden prodloužila o dalších 30 dnů a které kritizovala Evropská komise, v praxi vedlo na Slovensku k vyšším cenám nafty pro auta se zahraniční poznávací značkou.

23. dubna 2026  11:58

