Česko neodebírá ropu z východu od loňského jara, kdy Družbu nahradil posílený západní Transalpinský ropovod (TAL).
K přerušení dodávek přes jižní větev ropovodu Družba, který vede přes Ukrajinu, došlo koncem ledna. Podle Ukrajiny poškodil zařízení ropovodu ruský útok ve městě Brody ve Lvovské oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho slovenský protějšek Robert Fico však podezírají Kyjev, že obnovení dodávek záměrně zdržuje.
Je to otázka v lepším případě několika měsíců, spíše počítejme jednoho roku. Investice jsou v řádech vyšších stovek milionů korun.