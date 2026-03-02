Slovensko řeší výpadek ropy, zastavila se na Ukrajině. Pomoci může česká Družba

Premium

Fotogalerie 2

Na fotografii je přečerpávací stanice ropy v ropném terminálu na chorvatském ostrově Krk ve městě Omišalj. (18. března 2023) | foto: Profimedia.cz

Dáša Hyklová
Ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko neproudí už měsíc ruská ropa, na které jsou obě země stále závislé. Evropská unie v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu její dovoz zakázala, tři středoevropské země bez přístupu k moři ovšem dostaly výjimku, která jim měla poskytnout čas pro zajištění jiných zdrojů.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Česko neodebírá ropu z východu od loňského jara, kdy Družbu nahradil posílený západní Transalpinský ropovod (TAL).

K přerušení dodávek přes jižní větev ropovodu Družba, který vede přes Ukrajinu, došlo koncem ledna. Podle Ukrajiny poškodil zařízení ropovodu ruský útok ve městě Brody ve Lvovské oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho slovenský protějšek Robert Fico však podezírají Kyjev, že obnovení dodávek záměrně zdržuje.

Je to otázka v lepším případě několika měsíců, spíše počítejme jednoho roku. Investice jsou v řádech vyšších stovek milionů korun.

Karel Havlíčekministr průmyslu a obchodu ČR

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Historická premiéra. Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Cestující se na jaře budou moci svézt svézt nejrychlejším polským vlakem. Od 9. března do 17. června nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na trase Praha–Bohumín...

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)

V destinacích Blízkého východu, kde v sobotu ráno Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

2. března 2026

Slovensko řeší výpadek ropy, zastavila se na Ukrajině. Pomoci může česká Družba

Premium
Na fotografii je přečerpávací stanice ropy v ropném terminálu na chorvatském...

Ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko neproudí už měsíc ruská ropa, na které jsou obě země stále závislé. Evropská unie v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu její dovoz zakázala, tři...

2. března 2026

Ceny hovězího dosahují historických maxim. Američané se ale steaků nechtějí vzdát

Balení steaků v závodě Omaha Steaks v Omaze (8. července 2008)

Američané neustupují od konzumace hovězího masa, včetně oblíbených steaků, ačkoliv ceny hovězího ve Spojených státech dosahují historických maxim. Firmy a restaurace tak usilovně hledají způsoby, jak...

1. března 2026

„Krabici na Eiffelovku“ čeká rekonstrukce. Věži Montparnasse dá nový kabát Ital

„Kdybych mohl věž Montparnasse zbourat a místo ní vytvořit zahradu, byl bych...

Mrakodrap Montparnasse je jednou z nejméně oblíbených pařížských staveb. Již 53 let kazí podle mnohých panorama Paříže a je dokonce tak nenáviděná, že ji někteří místní označují za krabici, ve které...

1. března 2026

Bezplatné storno nebo výměna. Cestovky reagují na válku v Íránu

Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety...

Cestovní kanceláře reagují na rušení letů a válku na Blízkém východě. Klientům nabízejí pro nejbližší termíny vrácení peněz nebo výměnu za jiný zájezd. Zároveň upozorňují, že situace se může rychle...

1. března 2026  14:27

Unijní surovinová závislost na Číně trvá. Evropské kovy přitom končí v Africe

A Volkswagen Beetle car is seen inside a painting room at a garage in Addis...

Evropská unie dlouhodobě řeší, jak se vymanit z obrovské surovinové závislosti na Číně. Jde především o měď, nikl, platinu, palladium nebo lithium, bez kterých se neobejde výroba čipů, zbraní,...

1. března 2026

Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

ilustrační snímek

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Klíčovou námořní tepnou prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a zhruba stejný...

1. března 2026  7:14,  aktualizováno  12:33

Austrálie je kokainový pupek světa. Navzdory, nebo právě kvůli své odlehlosti

Ilustrační snímek

Nekontrolované užívání drog proměnilo nejodlehlejší kontinent v nečekané kokainové centrum světa: Obchod řídí zločinecké organizace, které se neštítí vražd, obchodování s lidmi anebo vydírání....

1. března 2026

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

1. března 2026  9:03

Životopis vytvořený AI nás neoklame, hlásí firmy. Osobitost se váží zlatem

AI CV životopis umělá inteligence

Umělá inteligence pomáhá uchazečům o zaměstnání rychle se ucházet o volná pracovní místa. Personalisté a zaměstnavatelé však tvrdí, že ne vždy je to výhodné. AI totiž zkomplikovala proces jak pro...

1. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přemýšlíme o vyslání diplomata do Koreje, říká zemědělská náměstkyně

Jaroslava Špalková, náměstkyně ministra zemědělství (30. ledna 2026)

Vyslání agrárního diplomata do Korejské republiky zvažuje ministerstvo zemědělství. Diplomaté se osvědčují, další z nich by měl zamířit do Turecka, kde bude muset řešit i zpřísňování podmínek vývozu...

1. března 2026

Novým americkým snem je žít jinde. Počet lidí, kteří opouštějí USA, stoupá

Premium
Vlajka Spojených států amerických

Američané v rekordním počtu opouštějí USA. Stále více občanů se stěhuje do zahraničí. Jsou přitahováni kvalitou života, kterou si za hranicemi díky svým platům mohou snadno dovolit. Útěk před...

1. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.