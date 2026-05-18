Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Slovenské úřady uznaly chybu. Odpustí prodejci langošů pokutu za chybějící diakritiku

Autor: ,
  13:52
Slovenská finanční správa vyhoví odvolání prodejce langošů, jemuž za chybějící diakritiku na účtence uložila pokutu 1500 eur (asi 36 500 Kč), uvedl prezident FS Jozef Kiss. Zdůvodnil to procesním pochybením kontrolorů svého úřadu a podnikateli se omluvil. K omluvě v případu minulý týden vyzval úřady premiér Robert Fico, který pokutu přirovnal k šikaně.
Fotogalerie4

Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500 korun) za chybějící čárky a háčky na účtence. (16. května 2026) | foto: Facebook Langoše Kvetoslav

Původně správa označila sankci za oprávněnou a Kiss tvrdil, že prodejce měl díky ní reklamu v médiích. Opozice kauzu okamžitě využila ke kritice vlády.

Prodejce langošů ze Slovenska dostal pokutu 1 500 eur. Na účtence chyběly háčky

Peněžitou sankci dostal podnikatel z vesnice Kvetoslavov nedaleko Bratislavy podle médií za to, že několik slov na účtence z registrační pokladny neobsahovalo háčky a čárky, tedy diakritiku. Kiss řekl, že se v dokumentech jeho úřadu neshodovaly důvody k uložení pokuty. Kvůli tomu podle něj došlo k procesnímu pochybení.

Neoprávněná výše pokuty?

Na Slovensku už léta hrozí podnikatelům pokuta v případě, že registrační pokladna nezobrazuje všechny znaky slovenské abecedy a interpunkční znaménka. Loni ale současná vládní koalice premiéra Fica ve sněmovně v novém zákonu o evidenci tržeb prosadila, že nejnižší možná sankce za toto provinění se od letošního roku ztrojnásobila na 1500 eur. Kiss ohlásil, že jeho úřad připraví návrh změn zákona, neboť stávající sazby pokut neodpovídají závažnosti pochybení.

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Kiss uvedeného prodejce nyní označil za poctivého podnikatele. Uvedl, že jím vykázané tržby se na celkovém oficiálním prodeji langošů na Slovensku podílely až desetinou. Řekl, také, že se podnikateli z Kvetoslavova omlouvá za důsledky, které musel snášet, nikoliv ovšem za to, že porušil zákon. Prodejce se dříve hájil pochybením dodavatele registrační pokladny a tím, že ještě během kontroly chybu odstranil.

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Ještě minulý týden Kiss tvrdil, že finanční správa uloženou pokutou podnikateli příliš neuškodila, neboť podle něj měl prodejce v hlavním vysílacím čase reklamu ve všech hlavních zpravodajských pořadech a výrazně mu stouply tržby. O případu informovala médie na Slovensku a kauza se dostala také na satirické weby. Opozice tvrdila, že vláda místo řešení ekonomických problémů šikanuje malé podnikatele.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Slovenské úřady uznaly chybu. Odpustí prodejci langošů pokutu za chybějící diakritiku

Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500...

Slovenská finanční správa vyhoví odvolání prodejce langošů, jemuž za chybějící diakritiku na účtence uložila pokutu 1500 eur (asi 36 500 Kč), uvedl prezident FS Jozef Kiss. Zdůvodnil to procesním...

18. května 2026  13:52

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

18. května 2026  11:36

Superdávka začne platit až v srpnu. Kdo na ni má nárok a jak o ni požádat

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Superdávka, která nahrazuje příspěvky na děti, bydlení a některé další, se z původního květnového termínu odložila. Příjemci dosavadních podpor, kteří o ni požádali do konce minulého roku, obdrží...

18. května 2026  10:30

Teplárny bez uhlí, bateriové systémy, modulární reaktory. Procházíme generační energetickou proměnou, říká Čermák z ČEZ ESCO

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. (12. května...

Česká energetika stojí před největší proměnou za poslední dekády. „Země směřuje k éře modulárních reaktorů, moderního teplárenství a masivního využívání bateriových úložišť,“ řekl generální ředitel...

18. května 2026

Ryanair trhá rekordy. Zisk v loňském roce zvýšil o 40 procent na 55 miliard korun

Ryanair létá výhradně s Boeingy 737-800

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair, zvýšila v uplynulém finančním roce svůj zisk po zdanění bez mimořádných položek o 40 procent na rekordních 2,26 miliardy eur (55 miliard Kč)....

18. května 2026  8:48

Pivní expanzi do Čech započala Kofola na Zbraslavi. Táhnout ji má Zubr

Zbraslavský hostinec pod náměstím se nově proměnil v první pražskou restauraci...

Cestu za dobytím českého pivního trhu zahájila Kofola v Praze na Zbraslavi. Právě zde v bývalém hotelu Darwin se Zbraslavským hostincem otevřela svou první restauraci v Čechách pivní značka Zubr,...

18. května 2026

Ceny bytů nesrazí ani rychlejší povolování. Kapacity stavařů nestačí, líčí realitní expert

Premium
Dominik Ženatý

Zvýšit výstavbu tak, aby byty zlevnily, v Česku nepůjde, ani kdyby se stavební řízení zrychlilo. Není na to dost stavebních dělníků, říká konzultant developerských projektů a ředitel společnosti DOMA...

18. května 2026

Ceny benzinu komplikují Američanům život. Někteří kvůli tomu mění zaměstnání

„Nárůst cen? My jsme to zavinili!“ Nálepka s vyobrazením amerického prezidenta...

Američany už několik týdnů trápí stále zdražující pohonné hmoty. Vzrostly jim tak náklady na dojíždění do práce a stále více zaměstnanců po svých firmách požaduje možnost častější práce z domova. Ti,...

17. května 2026

Tchaj-wan jako jablko sváru mocností. Proč se o ostrov přetahují USA s Čínou

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Ostrov Tchaj-wan se v posledních letech stal symbolem soupeření velmocí. Už administrativa amerického prezidenta Joea Bidena dávala opakovaně najevo, že by v případě čínské invaze Spojené státy...

17. května 2026

Poptávka po dovolených nezmizela, mění se. Kvůli válce lidé řeší ceny i bezpečnost

Letadlo Aegean Airlines přistává na mezinárodním letišti v Larnace na Kypru....

Dražší letenky, nejistota na Blízkém východě a obavy z rušení spojů mění letní cestování. Evropané stále častěji volí kratší pobyty, odkládají rezervace na poslední chvíli a místo vzdálených...

17. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Opice na Bali pochopily hodnotu iPhonů. Za ukradené předměty chtějí výkupné

Opice podél útesů poblíž chrámu Uluwatu (5. srpna 2013)

V areálu chrámu Uluwatu na indonéském Bali funguje neobvyklý zločinecký gang. Místní makakové kradou turistům cennosti a vracejí je teprve výměnou za ovoce nebo jiné odměny. Podle místních...

17. května 2026

Fotbalové MS se blíží. Brazilec hlásí rekordní poptávku po replikách trofeje

Brazilec věří, že jeho rodná země letos mistrovství ovládne (13. května 2026).

Ostře sledované fotbalové mistrovství světa odstartuje už za několik týdnů. Těší se na něj také osmapadesátiletý brazilský řemeslník Jarbas Meneghini, který se živí výrobou replik trofejí pro mistry...

17. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.