Původně správa označila sankci za oprávněnou a Kiss tvrdil, že prodejce měl díky ní reklamu v médiích. Opozice kauzu okamžitě využila ke kritice vlády.
Prodejce langošů ze Slovenska dostal pokutu 1 500 eur. Na účtence chyběly háčky
Peněžitou sankci dostal podnikatel z vesnice Kvetoslavov nedaleko Bratislavy podle médií za to, že několik slov na účtence z registrační pokladny neobsahovalo háčky a čárky, tedy diakritiku. Kiss řekl, že se v dokumentech jeho úřadu neshodovaly důvody k uložení pokuty. Kvůli tomu podle něj došlo k procesnímu pochybení.
Neoprávněná výše pokuty?
Na Slovensku už léta hrozí podnikatelům pokuta v případě, že registrační pokladna nezobrazuje všechny znaky slovenské abecedy a interpunkční znaménka. Loni ale současná vládní koalice premiéra Fica ve sněmovně v novém zákonu o evidenci tržeb prosadila, že nejnižší možná sankce za toto provinění se od letošního roku ztrojnásobila na 1500 eur. Kiss ohlásil, že jeho úřad připraví návrh změn zákona, neboť stávající sazby pokut neodpovídají závažnosti pochybení.
Kiss uvedeného prodejce nyní označil za poctivého podnikatele. Uvedl, že jím vykázané tržby se na celkovém oficiálním prodeji langošů na Slovensku podílely až desetinou. Řekl, také, že se podnikateli z Kvetoslavova omlouvá za důsledky, které musel snášet, nikoliv ovšem za to, že porušil zákon. Prodejce se dříve hájil pochybením dodavatele registrační pokladny a tím, že ještě během kontroly chybu odstranil.
Ještě minulý týden Kiss tvrdil, že finanční správa uloženou pokutou podnikateli příliš neuškodila, neboť podle něj měl prodejce v hlavním vysílacím čase reklamu ve všech hlavních zpravodajských pořadech a výrazně mu stouply tržby. O případu informovala médie na Slovensku a kauza se dostala také na satirické weby. Opozice tvrdila, že vláda místo řešení ekonomických problémů šikanuje malé podnikatele.