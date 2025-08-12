Slovákům se v červnu zvýšily mzdy téměř ve všech odvětvích. I po započtení inflace

Výdělky v meziročním srovnání reálně rostly v devíti odvětvích slovenského hospodářství. Nejvíce, konkrétně o 7,8 procenta, se zvýšily v průmyslu. Ten je motorem ekonomiky Slovenska. Po zohlednění inflace se mzdy v červnu i za celé první pololetí snížily pouze ve vybraných službách.
Reálný růst mezd znamená zvýšení koupěschopnosti, zaměstnanci si tak za svůj výdělek mohou dovolit více zboží či služeb.
Počet pracovníků v červnu na Slovensku meziročně vzrostl v pěti sektorech ekonomiky. Naopak v průmyslu pokračoval dlouhodobý pokles zaměstnanosti, který v šestém letošním měsíci činil 1,7 procenta.
