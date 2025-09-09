Slovensko šetří. Navrhlo zmrazit mzdy, více zdanit bohaté, zdražit sladkosti

Autor: ,
  16:10
Slovenské ministerstvo financí navrhlo nový konsolidační balíček na ozdravení státních financí. Na prosazení 22 opatření v něm počítá s částkou 2,7 miliardy eur (téměř 66 miliard Kč). Téměř polovinu z toho budou tvořit úspory ve výdajích státu.
Fotogalerie3

Slovenský ministr financí Ladislav Kamenický (Smer-SD) během tiskové konference ke konsolidačnímu balíčku na rok 2026 v Bratislavě. (9. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Předloha počítá kromě jiných také s vyšším zdaněním lidí s vysokými příjmy, nárůstem sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na některé potraviny a s vyšším zdaněním provozovatelů hazardních her. Novinářům to v úterý řekl ministr financí Ladislav Kamenický.

Ministerstvo financí očekává, že se v příštím roce nebudou zvyšovat mzdy pracovníků ve veřejném sektoru, výjimku budou mít učitelé, lékaři a zdravotní sestry. Kromě toho by ministerstva měla snížit celkové mzdové náklady, například prostřednictvím propouštění. Samospráva by pak měla ušetřit 130 milionů eur (3,1 miliardy Kč).

Slovákům se v červnu zvýšily mzdy téměř ve všech odvětvích. I po započtení inflace

Živnostníci i zaměstnanci zaplatí více na povinném zdravotním pojištění, stát má z toho získat 358 milionů eur (8,7 miliardy Kč). Vláda už dříve zvýšila sazbu zdravotních odvodů zaměstnavatelům. Vyšší zdanění vysokých příjmů lidí a politiků by mělo zvýšit příjmy státu o 206 milionů eur (pět miliard Kč). Součástí návrhu ministerstva financí je, aby některé potraviny s obsahem soli a cukry byly nově zatíženy 23procentní sazbou DPH místo současných 19 procent. Počítá se i s tím, že od čtvrtého měsíce evidence na úřadu práce by se měla nezaměstnaným snižovat výše podpory.

Úpravy pracovního kalendáře

Ministerstvo rovněž předpokládá zmrazení 13. důchodu v příštích třech letech. Nový poplatek budou hradit firmy, které v zemi těží štěrk, písek či kámen. Podnikatelé si nově budou moci odpočítat jen polovinu DPH při nákupu vozidla, pokud osobní automobil využívají i k soukromým jízdám. Zaměstnavatelé budou po delší dobu než v současnosti platit zaměstnancům náhradu mzdy v případě jejich nemoci. Nejnižší odvody živnostníků na sociální pojištění stoupnou o pětinu. Nově by zaměstnanci trvale neměli mít volno 17. listopadu, kdy si země připomíná svátek výročí takzvané sametové revoluce. Pouze v příštím roce by obvyklými pracovními dny měly být další dva svátky.

Kamenický, který je místopředsedou nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD), opět řekl, že kabinet musí ozdravovat státní finance kvůli špatnému hospodaření předchozích vlád z let 2020 až 2023. Tehdy nebyl Směr-SD nynějšího čtyřnásobného premiéra Roberta Fica u moci. Nezávislá rozpočtová rada ovšem upozornila, že předchozí konsolidační balíčky současného Ficova kabinetu kondici státních financí výrazněji nezlepšily, a to z důvodu například nových výdajů. Šlo třeba o zavedení plnohodnotného 13. důchodu pro příjemce penzí.

Slovensko čekají největší daňové změny od reformy z roku 2003

Současná vláda po předloňském nástupu do úřadu prosadila dva konsolidační balíčky v celkové hodnotě 4,7 miliardy eur (114 miliard Kč). Zahrnovaly zejména zvýšení daní, povinných odvodů a poplatků, stejně jako zavedení daní nových.

Loni schodek veřejných financí Slovenska v poměru k výkonu ekonomiky vzrostl na 5,27 procenta z předloňských 5,19 procenta. Slovensko tak loni druhým rokem v řadě neplnilo pravidlo EU, podle kterého by veřejný schodek neměl překročit tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Evropská unie kvůli tomu už dříve zařadila Slovensko mezi státy, se kterými vede řízení kvůli nadměrným rozpočtovým deficitům.

Vstoupit do diskuse (46 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Slovensko šetří. Navrhlo zmrazit mzdy, více zdanit bohaté, zdražit sladkosti

Slovenské ministerstvo financí navrhlo nový konsolidační balíček na ozdravení státních financí. Na prosazení 22 opatření v něm počítá s částkou 2,7 miliardy eur (téměř 66 miliard Kč). Téměř polovinu...

9. září 2025  16:10

Maďarsko se odklání od ruského plynu. Nově nakupuje u Shellu, vydělá i Česko

Maďarsko se odklání od ruského plynu, s britskou energetickou společností Shell uzavřelo desetiletou smlouvu o dodávkách této suroviny. Dobrá zpráva je to i pro Česko, přes které plyn směrem na...

9. září 2025  15:43

Populace stárne, firmy čelí nedostatku pracovníků. Pomoci má navýšení kvót

V České republice chybí zaměstnavatelům stovky tisíc pracovníků napříč obory. Kvóty, které určují, kolik pracovníků ze zahraničí může do České republiky přicestovat za prací, podle zástupců...

9. září 2025  14:04

Dukovany čeká třítýdenní prověrka. Odborníci zkontrolují klíčové části provozu

Jaderná elektrárna Dukovany bude po tři týdny pod drobnohledem odborníků z osmi zemí. Prověrka Světové asociace provozovatelů jaderných elektráren (WANO) potrvá do 26. září. Závěrem bude hodnocení...

9. září 2025  12:14

Čína se nechová jako spojenec, pláčou Rusové. Obchod mezi zeměmi se propadá

Vývoj obchodu mezi Ruskem a Čínou na velké spojenectví těchto dvou zemí neukazuje. Pokles ve vzájemné výměně zboží, který začal počátkem roku, podle aktuálních dat totiž dále zrychluje.

9. září 2025  12:08

CSG Defence vstupuje do partnerství 4iG a Rába, získá podíl v maďarském výrobci

Advertorial

Průmyslově-technologická skupina CSG se zapojí do strategického partnerství mezi maďarskou 4iG a společností Rába, předním výrobcem těžkých vozidel a jejich komponentů. Prostřednictvím své divize CSG...

9. září 2025

Kupka chystá novinku. Do výdejních boxů půjde doručit i SPZ a technický průkaz

Ministerstvo dopravy plánuje na příští rok novinku. Vyzvednout si registrační značku a technický průkaz bude možné z výdejních boxů. Lidé tak již nebudou muset kvůli tomu chodit na úřad. Nyní je...

9. září 2025  10:33

Září je investorsky zakletý měsíc. Nedaří se akciím v USA ani evropským firmám

Měsíc září není mezi investory dlouhodobě příliš oblíbený. Při pohledu do minulosti je totiž patrné, že právě v této části roku se akciím většinově nedaří. Třeba americký index S&P 500 se během...

9. září 2025  9:42

Sázka na diamanty se nevyplácí. Ekonomika Botswany je varováním pro jiné

Premium

Botswana dlouhodobě patřila mezi nejvíce prosperující státy Afriky. Nyní ale její ekonomika doplácí na obrovský globální propad poptávky po diamantech. Důvodem jsou zejména takzvané laboratorní...

9. září 2025

Petr Kellner jako reklama na kapitalismus. Bez svého „darebáka“ se ale neobešel

Hrdina kuponové privatizace. Tak zesnulého miliardáře Petra Kellnera označil ekonom Dušan Tříska. Po revoluci nastřádal Kellner obrovské množství podniků, což s sebou neslo i stinnou stránku. Na...

9. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dráhy představily lokomotivy pro mezistátní linky. Zvládnou i 230 km/h

České dráhy představily novou generaci lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 kilometrů v hodině. Tu využijí na mezistátních spojeních do Německa, Rakouska nebo výhledově třeba do maďarské...

8. září 2025

Jak obejít cla snadno a rychle. Do tří let bude čínská automobilka vyrábět v Evropě

Čínská automobilka BYD zahájí výrobu elektromobilů ve své nové továrně v Maďarsku koncem letošního roku. Firma, která je největším výrobcem elektromobilů v Číně, zároveň plánuje, že do roku 2028...

8. září 2025  19:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.