Předloha počítá kromě jiných také s vyšším zdaněním lidí s vysokými příjmy, nárůstem sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na některé potraviny a s vyšším zdaněním provozovatelů hazardních her. Novinářům to v úterý řekl ministr financí Ladislav Kamenický.
Ministerstvo financí očekává, že se v příštím roce nebudou zvyšovat mzdy pracovníků ve veřejném sektoru, výjimku budou mít učitelé, lékaři a zdravotní sestry. Kromě toho by ministerstva měla snížit celkové mzdové náklady, například prostřednictvím propouštění. Samospráva by pak měla ušetřit 130 milionů eur (3,1 miliardy Kč).
Živnostníci i zaměstnanci zaplatí více na povinném zdravotním pojištění, stát má z toho získat 358 milionů eur (8,7 miliardy Kč). Vláda už dříve zvýšila sazbu zdravotních odvodů zaměstnavatelům. Vyšší zdanění vysokých příjmů lidí a politiků by mělo zvýšit příjmy státu o 206 milionů eur (pět miliard Kč). Součástí návrhu ministerstva financí je, aby některé potraviny s obsahem soli a cukry byly nově zatíženy 23procentní sazbou DPH místo současných 19 procent. Počítá se i s tím, že od čtvrtého měsíce evidence na úřadu práce by se měla nezaměstnaným snižovat výše podpory.
Úpravy pracovního kalendáře
Ministerstvo rovněž předpokládá zmrazení 13. důchodu v příštích třech letech. Nový poplatek budou hradit firmy, které v zemi těží štěrk, písek či kámen. Podnikatelé si nově budou moci odpočítat jen polovinu DPH při nákupu vozidla, pokud osobní automobil využívají i k soukromým jízdám. Zaměstnavatelé budou po delší dobu než v současnosti platit zaměstnancům náhradu mzdy v případě jejich nemoci. Nejnižší odvody živnostníků na sociální pojištění stoupnou o pětinu. Nově by zaměstnanci trvale neměli mít volno 17. listopadu, kdy si země připomíná svátek výročí takzvané sametové revoluce. Pouze v příštím roce by obvyklými pracovními dny měly být další dva svátky.
Kamenický, který je místopředsedou nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD), opět řekl, že kabinet musí ozdravovat státní finance kvůli špatnému hospodaření předchozích vlád z let 2020 až 2023. Tehdy nebyl Směr-SD nynějšího čtyřnásobného premiéra Roberta Fica u moci. Nezávislá rozpočtová rada ovšem upozornila, že předchozí konsolidační balíčky současného Ficova kabinetu kondici státních financí výrazněji nezlepšily, a to z důvodu například nových výdajů. Šlo třeba o zavedení plnohodnotného 13. důchodu pro příjemce penzí.
Současná vláda po předloňském nástupu do úřadu prosadila dva konsolidační balíčky v celkové hodnotě 4,7 miliardy eur (114 miliard Kč). Zahrnovaly zejména zvýšení daní, povinných odvodů a poplatků, stejně jako zavedení daní nových.
Loni schodek veřejných financí Slovenska v poměru k výkonu ekonomiky vzrostl na 5,27 procenta z předloňských 5,19 procenta. Slovensko tak loni druhým rokem v řadě neplnilo pravidlo EU, podle kterého by veřejný schodek neměl překročit tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Evropská unie kvůli tomu už dříve zařadila Slovensko mezi státy, se kterými vede řízení kvůli nadměrným rozpočtovým deficitům.