Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

  11:04
Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na něho finanční správa uvalila, teď po svém upozornila Chata Zázvor v Nízkých Tatrách. Přepsala celé menu a prohlásila se za lingvistickou laboratoř.
Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní správy jsou. Své menu přepsala s háčky a čárky. (15. května 2026) | foto: Facebok Chata Zázvor

Rozhodnutí úřadu v kauze Langoše Květoslav - 1. strana. (13. května 2026)
Rozhodnutí úřadu v kauze Langoše Kvetoslav - 2. strana. (13. května 2026)
Rozhodnutí úřadu v kauze pokuty Langoše Kvetoslav - 3. strana. (13. května 2026)
„Na Čháťé Žážvôŕ bereme zákony smrtelně vážně. Když jsme se doslechli o tom sečtělém panu kontrolorovi, který za chybějící čárky a háčky udělil pokutu, hned nám došlo. My nejsme gastro provoz, my jsme lingvistická laboratoř,“ napsali majitelé na facebookovém příspěvku podle slovenského portálu Info.sk.

Podnik se podle svých slov rozhodl pro totální ofenzivu háčků a čárek, aby se vyhnul pokutě za nesprávné uvádění položek na účtence. „Od dnešního dne u nás nenajdete jediný holý znak. Jsme vizionáři a jdeme příkladem,“ uvedla chata.

Na jídelním lístku se tak objevily i recesistické názvy jídel jako Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú, Pôctívý ďômácý gúľáš nebo Šúľáncé š mákôm.

Provozovna si pohrála i s vlastním názvem. Nově se podle příspěvku jmenuje „ČHÁŤÁ ŽÁŽVÔŔ – ÍŇŤÉĽÉKŤÚÁĽŇÝ PŔÍŠŤÁV ŠŤŔÁŤÉGÍČKÉHÔ ÔŠVÍÉŽÉŇÍÁ“.

Velké pokuty za háčky a čárky

Problém chybějící diakritiky ve slově langoš vyvolaly na Slovensku rozruch, když začátkem května prodejce langošů ze slovenského Kvetoslavova dostal pokutu 1 500 eur, tedy asi 37 500 korun. Podle kontroly na účtence chyběla diakritika.

Podle podnikatele šlo o chybu dodavatele pokladny a problém odstranil ještě během kontroly. I navzdory tomu podnikateli Finanční správa udělila pokutu za chybějící diakritiku na dokladu.

Dále slovenské podnikatele upozornila, že pokladní doklady musí správně zobrazovat slovenskou diakritiku. Pokud účtenky nesplňují pravidla, hrozí pokuty.

Podle aktuálního výkladu musí doklady obsahovat správné zobrazení všech znaků slovenské abecedy včetně diakritiky. Mluvčí finanční správy Daniel Kováč uvedl, že problém bývá hlavně u nekompatibilních tiskáren, které nemají potřebnou znakovou sadu.

„Pokud podnikatel vystavuje doklady bez diakritiky nebo s nesprávně vytištěnými znaky, doporučujeme prověřit nastavení pokladny,“ uvedl mluvčí finanční správy Kováč. Finanční správa upozornila, že nejde jen o estetickou chybu, ale o nesplnění zákonných náležitostí dokladu. Za nesprávný tisk znaků nebo diakritiky hrozí pokuta od 150 do 6 500 eur ( 3 750 až 162 500 korun).

