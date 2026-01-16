V akčním letáku slovenského řetězce Terno, platném od 15. do 21. ledna 2026, je kombinace vodky, tresky a rohlíku prezentována jako cenově výhodné „kombo“ v době vládních úsporných opatření a konsolidace veřejných financí. Sleva činí zhruba 30 procent proti nákupu jednotlivých produktů samostatně. Pokud si zákazník koupí pouze jeden nebo dva z nich, na zvýhodnění nárok nemá.
Reklama vyvolala negativní reakce zejména proto, že podle kritiků normalizuje konzumaci tvrdého alkoholu již při snídani, používá v souvislosti s alkoholem lehkovážný tón a propojuje téma ekonomické konsolidace s alkoholem, což část veřejnosti považuje za necitlivé.
Kriticky se ozvali nejen běžní zákazníci, ale také lidé s osobní zkušeností se závislostí na alkoholu či ti, kteří se mu snaží aktivně vyhýbat, uvedl slovenský deník aktuality.sk.
Slovensko šetří. Navrhlo zmrazit mzdy, více zdanit bohaté, zdražit sladkosti
Podle kritiků reklama navíc stojí na nejhorších slovenských stereotypech. Ostře se proti ní vymezila například Slovenka, která je abstinující alkoholička. Podle ní řetězec zlehčuje pití alkoholu a prezentuje jej jako běžnou součást každodenní rutiny.
Normalizace alkoholu však není jediným problémem. Terno podle kritiků v kampani zasáhlo citlivou společenskou strunu, když spojilo téma tvrdých úsporných opatření s humorem založeným na alkoholu a „typicky slovenské“ snídani.
Společnost Terno kritiku odmítá. Zlevněný balíček stojí na ironii a nadsázce a má reagovat na aktuální, ve společnosti silně diskutované téma konsolidace. „Reaguje na aktuální, ve společnosti velmi diskutované téma konsolidace. Naším cílem není nabádat ke konzumaci alkoholu ani ji spojovat s doporučeným denním režimem. Terno nabízí a komunikuje alkoholické nápoje výhradně v souladu s platnou legislativou Slovenské republiky,“ uvedl pro aktuality.sk Peter Vanek, marketingový manažer společnosti Terno real estate.
Alkoholická snídaně jako rutina
Podle marketingové odbornice Veroniky Števčat Szabóové z Katedry masmediální komunikace a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře jde o nezodpovědnou komunikaci, která je „zcela přes čáru“.
„Normalizuje alkohol, jeho běžnou konzumaci, klidně tedy i ke snídani,“ uvedla odbornice. Podle jejích slov Terno tímto přístupem riskuje ztrátu důvěry zákazníků.
Števčat Szabóová dodává, že řetězec mohl téma konsolidace uchopit jinak, například propojením s praktickým a pozitivním krokem, jako je kombinovaná sleva na základní potraviny, které potřebuje každá domácnost.
Ani spolujezdec si nedá pivo. Slovensko zpřísní pravidla pro alkohol v dopravě
„Rozumím tomu, že Terno chtělo pracovat s emocionálním apelem humoru, nálady a tématu, které v poslední době ve společnosti rezonuje. Pokud však chci ukázat, že jsem v obraze, a chci si z kroků vlády udělat satiru, jde to i bez normalizace a propagace alkoholu,“ dodává marketingová specialistka.
Jako pozitivní kontrast uvádí kampaň německého řetězce Kaufland, který loni na podzim zveřejnil fotografii středomořské ryby pražmy zlaté a zákazníky ujistil, že ryba „zůstane zlatá i po konsolidaci“. Zároveň je vyzval, aby „plavali na třetí vlně“ spolu s jejich zlatou rybkou. Příspěvek narážel na tehdy představený třetí balík konsolidačních opatření a podle odborníků pracoval se satirou bez vyvolání společenské kontroverze.